폴 스킨스를 넘어선다고? "한때 투수 포기 압박 받은 오타니, 올해 사이영상 받을 것" ESPN 예측

[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이의 올해 목표는 무엇일까. 물론 월드시리즈 우승이다.
그런데 오타니가 메이저리그에서 8년, 본격적인 투타 겸업을 시작한 지 5년이 되는 동안 받지 못한 상이 있다. 바로 사이영상이다. 올해는 가능할까.
즉 사이영상이 메이저리그 최고의 선수로 정점을 찍기 위한 마지막 과제라는 얘기다.
오타니가 투수로 절정의 기량을 뽐낸 시즌은 2022년이다. LA 에인절스 에이스로 활약하던 그해 28경기에 선발등판한 오타니는 166이닝을 던져 15승9패, 평균자책점 2.33, 219탈삼진, WHIP 1.01, 피안타율0.203을 기록하며 아메리칸리그(AL) 사이영상 투표에서 4위를 차지했다.
타자로는 타율 0.273, 34홈런, 95타점, 90득점, OPS 0.875로 주춤했지만, 투수로는 커리어 하이를 찍은 것이다. 오타니는 그해 메이저리그 역사상 처음으로 규정이닝과 규정타석을 모두 채우며 또 한 번의 MVP를 노렸지만, AL 한 시즌 최다인 62홈런을 터뜨린 뉴욕 양키스 애런 저지에게 양보해야 했다.
그러나 그해 8월 오른쪽 팔꿈치를 다쳐 토미존 서저리를 받으면서 투수로는 기나긴 재활에 들어가야 했다. 그리고 2024년을 거쳐 2025년 6월 마침내 마운드에 복귀한 오타니는 투구이닝을 조금씩 늘려가며 시즌 막판과 포스트시즌서 6이닝을 거뜬히 던질 수 있는 스태미나를 확보했다.
정규시즌서 14경기에 등판해 47이닝 동안 평균자책점 2.87, 62탈삼진을 기록했고, 포스트시즌서는 4차례 등판해 20⅓이닝 동안 16안타와 7볼넷을 내주고 삼진 28개를 잡아내며 평균자책점 4.43을 찍었다. 특히 밀워키 브루어스와의 NL 챔피언십시리즈 4차전서는 6이닝 2안타 10탈삼진 무실점에 타자로는 3홈런을 터뜨리며 5대1 승리를 이끌어 시리즈 MVP에 뽑히기도 했다.
곤잘레스 기자는 '오타니가 사이영상을 받지 못했다는 걸 의식하지 않고 있다고 생각지는 말라. 압도적인 타격과 투타 겸업 직함에 쏟아지는 온갖 찬사 때문에 투수 오타니의 실력은 오랫동안 타격에 비해 떨어진다는 평가를 받아왔다. 어떤 이는 그가 피칭을 포기해야 한다고 주장하기도 했다'면서 '올해는 두 명의 일본인 동료와 로테이션을 함께 하고 다저스 자원을 활용하면서 마운드에서 전례없는 우위를 점하는 해가 될 것'이라고 내다봤다.
그러면서 곤잘레스 기자는 '시즌이 끝날 때 쯤이면 의심의 여지 없이 오타니는 지금까지 그리고 앞으로도 누구도 범접할 수 없는 존재가 될 것'이라고 강조했다.
지난해 NL 사이영상은 피츠버그 파이어리츠 폴 스킨스가 받았다. 올해 객관적인 전망은 스킨스의 2년 연속 수상이 유력하다는 것. 따라서 오타니가 따라잡아야 할 경쟁자는 스킨스라고 봐야 한다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com