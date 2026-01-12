주전자리 비었는데 경쟁이 없다니... 손주영 송승기 성공시킨 염갈량식 육성법. '잠실 빅보이'마저 키워낼까

|
[스포츠조선 권인하 기자]팀마다 필요한 포지션이 생기면 후보들을 놓고 경쟁에 돌입한다. 그러나 LG 트윈스는 다르다. 경쟁이 없다. 우선 순위를 놓고 낙점한다. LG 염경엽 감독의 육성 스타일이다.
여러 후보들을 놓고 경쟁을 하는 것과 미리 선수를 낙점하는 것의 효과는 분명히 다르다. 경쟁은 좋은 선수들이 여럿이 있을 때 할 수 있다. 기회를 줘야할 선수에게 동등하게 기회를 줘서 더 나은 선수에게 그 자리를 주는 것이다. 하지만 이 경쟁에는 단점이 있다. 시즌을 준비해야 하는 캠프와 시범경기 때 선수들은 자리를 차지하기 위한 경쟁에 매몰돼 있다는 점이다. 경쟁에 모든 것을 걸고 집중을 하기 때문에 초반에 무리를 할 수 있고, 경쟁에서 이긴 이후 진짜 잘 던져야할 정규 시즌에서는 오히려 부진을 보이는 경우가 생긴다.
2024년 손주영, 2025년 송승기에 이어 2025년엔 이재원이 LG의 히트상품이 될 수 있을까. 염갈량식 낙점 육성이 또한번 성공한다면 다른 팀들도 관심을 가질 듯 싶다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com