'방출 위기' 날벼락! 김혜성도 위험하다, '굴러온 돌'에 다저스맨 쫓겨난다…美 매체 "'유틸리티' 김혜성이 근소 우위"
|
|
김혜성. AP연합뉴스
|
|
알렉스 콜. AFP 연합뉴스
[스포츠조선 강우진 기자LA 다저스가 'FA 최대어' 우익수 카일 터커와 계약하면서 기존 선수들의 방출 가능성이 커지고 있다. 다저스 소속 한국인 메이저리거 김혜성도 방심할 수 없는 위치에 있다.
미국 다저스웨이는 16일(한국시각) '다저스가 카일 터커를 영입한다면, 알렉스 콜이 가장 먼저 탈락할 가능성이 있다'라고 보도했다. 이는 다저스가 터커 영입을 확정 짓기 전에 나온 이야기다.
다저스는 외야 뎁스가 넉넉하지 않았다. 특히 유틸리티 플레이어 토미 에드먼이 언제 복귀할 수 있을지가 확실하지 않다. 발목 수술을 받은 애드먼은 복귀한다고 해도 수비 포지션에서 역동적인 움직임을 가져가지 못할 가능성이 크다. 이번 터커의 영입으로 다저스의 외야가 어느정도 보강되면서 기존 선수들이 정리될 수 있다.
|
|
로이터 연합뉴스
외야수인 콜의 경우에는 김혜성보다 경험이 훨씬 많다. 김혜성은 2026시즌 대부분을 벤치에서 보낼 가능성이 큰 상태다. 그러나 김혜성은 유틸리티 플레이어로서 수비 포지션에서 활용도가 콜보다 더 높다고 매체는 평가했다.
|
|
AFP 연합뉴스
매체는 '콜은 제임스 아웃맨의 대체 자원으로 영입된 선수로, 트레이드 마감 시한에 꽤 괜찮은 보강이었다'라면서도 '다저스가 그를 데려오기 위해 큰 대가를 치르지도 않았다. 하지만 다저스가 김혜성을 우선시하기로 결정한다면, 콜이 로스터 자리를 지켜낼 수 있을지는 의문'이라고 주장했다.
콜은 2026시즌 연봉 160만달러(약 23억원)에 다저스와 합의했다. 가격도 저렴하고, 트레이드 시 다저스가 많은 대가를 요구하지 않을 것으로 보인다. 다른 팀으로 가면 더 많은 출전 기회를 얻을 수 있다. 외야를 든든히 지킬 터커가 합류했기에 다저스 팬들은 콜의 공백을 크게 아쉬워하지 않을 것이란 예측이 나온다.
|
|
AP 연합뉴스
콜은 2025시즌 다저스에서 제한적인 출전 기회 속에서도 자신의 존재감을 보여줬다. 콜은 총 38경기에 출전해 73타수 18안타, 타율 0.247을 기록했다. 하위 타선 및 로테이션 자원으로서 제 역할을 수행했으며, 출루 능력에서는 비교적 안정적인 모습을 보였다.
|
|
AFP 연합뉴스
다만 19개의 삼진을 기록하며 타석당 삼진 비율은 다소 높은 편에 속했다. 출전기회가 간헐적이라 타격 리듬을 유지하는 데 어려움을 겪은 것이다. 콜은 상황에 따라 외야 전 포지션을 오가며 팀의 구멍을 메웠다. 공격 지표만 놓고 보면 리그 평균 수준이지만, 다저스처럼 스타 플레이어가 즐비한 로스터에서는 확실한 강점을 어필하기에 아쉬움이 남는 기록이다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
