'타자 오타니'와 세기의 대결 거부! "나 말고 다른 투수들도 많아요", 커쇼의 역할 드러났다

[스포츠조선 노재형 기자지난 시즌을 끝으로 메이저리그를 떠난 클레이튼 커쇼가 월드베이스볼클랙식(WBC)에 출전한다는 소식이 전해졌다.
커쇼는 앞서 2023년 WBC에 참가할 예정이었으나, 보험 문제로 당사자간 이견이 풀리지 않아 출전하지 못했다. 메이저리거가 아닌 미국 국적의 야구선수로 국제대회에 출전하는 꿈을 이번에 이루게 됐다. 커쇼가 실전서 던질 수 있는 마지막 무대가 될 것으로 보인다.
이어 "감독님한테 난 단지 보험용(insurance policy)으로 던지고 싶다고 했다. 누군가 휴식이 필요하거나 내가 연달아 던져야 하거나 전혀 던질 필요가 없다면 그냥 거기에 있을 것이다. 대표팀의 일원이 되고 싶을 뿐"이라며 "오랜 전부터 위대한 일의 일부가 되고 싶었다. 미국 대표팀은 정말 근사하고, 위대한 팀이라고 생각한다"고 밝혔다.
커쇼가 WBC에 등장한다면 또 한 번의 화제를 뿌릴 수 있다. 다저스에서 지난 2년간 동료로 한솥밥을 먹은 일본 대표팀 오타니 쇼헤이와의 맞대결 가능성이 있기 때문이다.
오타니는 2023년 WBC에서 일본의 우승을 이끌며 전세계적인 환호와 박수를 받았다. 미국과의 결승에서 9회 마무리로 등판해 당시 LA 에인절스 동료였던 메이저리그 간판타자 마이크 트라웃을 삼진으로 제압하고 포효했다. '투수 오타니'와 '타자 트라웃'의 맞대결은 팬들이 WBC를 기억하는 가장 인상적인 장면으로 남았다.
이번에는 '타자 오타니'가 '투수 커쇼'를 만날 수 있는 기회가 엿보인다. 다만 이번 WBC 대진표상 미국과 일본이 만날 수 있는 일전은 결승 밖에 없다. 객관적인 전력을 놓고 보면 미국과 일본, 그리고 도미니카공화국이 우승 후보로 꼽힌다.
그는 오렌지카운티레스터 빌 플렁켓 기자와 인터뷰에서 "결승과 같은 중요한 경기에서 내가 일본을 상대로 던져야 한다면 정말 뭔가 크게 잘못될 것 같다. 그 선수(오타니)를 아웃시킬 투수는 많다. 나는 아니다"고 말했다. 결승과 같은 중요한 경기는 다른 투수가 맡아야 한다는 얘기다.
흥미롭게도 커쇼는 오타니와의 통산 맞대결에서 11타석 11타수 무안타 4삼진으로 압도했다. 오타니가 커쇼로부터 안타를 1개도 빼앗지 못했다. 다만 2022년 다저스타디움에서 열린 올스타전에서 AL 리드오프로 나선 오타니는 1회초 NL 선발 커쇼의 공을 때려 중전안타를 터뜨린 적이 있다.
미국은 지난 5차례 WBC 중 한 번(2017년)밖에 우승하지 못했다. 이 때문인지 미국은 역대 최강의 전력을 꾸려 이번 대회를 준비하고 있다.
미국 대표팀 면면은 그야말로 '드림팀'이다. 홈런왕 애런 저지, 칼 롤리, 카일 슈와버가 타선을 이끌고, 폴 스킨스와 태릭 스쿠벌, 두 현존 사이영상 투수가 원투 펀치로 던진다. 로간 웹, 조 라이언, 클레이 홈즈, 메이슨 밀러 등 정상급 투수들이 총출동한다. 커쇼는 WBC에서 선발이 아닌 불펜으로 기용될 전망이다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com