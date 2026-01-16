'타자 오타니'와 세기의 대결 거부! "나 말고 다른 투수들도 많아요", 커쇼의 역할 드러났다

기사입력 2026-01-16 16:02


'타자 오타니'와 세기의 대결 거부! "나 말고 다른 투수들도 많아요",…
2022년 다저스타디움에서 열린 올스타전에서 1회초 NL 선발투수 클레이튼 커쇼가 AL 리드오프 오타니 쇼헤이에게 안타를 맞고 있다. AP연합뉴스

'타자 오타니'와 세기의 대결 거부! "나 말고 다른 투수들도 많아요",…
작년 월드시리즈 3차전에서 클레이튼 커쇼가 메이저리거로 마지막으로 마운드에 올랐다. Imagn Images연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자지난 시즌을 끝으로 메이저리그를 떠난 클레이튼 커쇼가 월드베이스볼클랙식(WBC)에 출전한다는 소식이 전해졌다.

커쇼가 메이저리그 마운드에 마지막으로 오른 건 지난해 10월 28일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 열린 토론토 블루제이스와의 월드시리즈 3차전이다. 당시 커쇼는 5-5로 맞선 연장 12회초 2사 만루의 위기에서 등판해 네이선 루카스를 2루수 땅볼로 잡고 무실점으로 이닝을 막아냈다. 다저스는 연장 18회말 프레디 프리먼의 끝내기 홈런으로 6대5로 승리했다.

이후 약 4개월 여만에 실전 마운드에 오를 수 있는 것이다. 이번 WBC는 오는 3월 5일 막을 올리며 조별 라운드 B조 소속인 미국은 3월 7일 휴스턴 다이킨파크에서 브라질과 첫 경기를 갖는다.

커쇼는 앞서 2023년 WBC에 참가할 예정이었으나, 보험 문제로 당사자간 이견이 풀리지 않아 출전하지 못했다. 메이저리거가 아닌 미국 국적의 야구선수로 국제대회에 출전하는 꿈을 이번에 이루게 됐다. 커쇼가 실전서 던질 수 있는 마지막 무대가 될 것으로 보인다.


'타자 오타니'와 세기의 대결 거부! "나 말고 다른 투수들도 많아요",…
사진=USA Baseball 공식 X 계정
커쇼의 소감이 이목을 끈다.

커쇼는 마크 데로사 대표팀 감독으로부터 직접 전화를 받았다고 한다. 커쇼는 MLB 네트워크 인터뷰에서 "10~12일 전부터 공을 던지기 시작했다. 생각보다 힘들지 않다. 괜찮을 것 같다"며 컨디션을 소개했다.

이어 "감독님한테 난 단지 보험용(insurance policy)으로 던지고 싶다고 했다. 누군가 휴식이 필요하거나 내가 연달아 던져야 하거나 전혀 던질 필요가 없다면 그냥 거기에 있을 것이다. 대표팀의 일원이 되고 싶을 뿐"이라며 "오랜 전부터 위대한 일의 일부가 되고 싶었다. 미국 대표팀은 정말 근사하고, 위대한 팀이라고 생각한다"고 밝혔다.

커쇼가 WBC에 등장한다면 또 한 번의 화제를 뿌릴 수 있다. 다저스에서 지난 2년간 동료로 한솥밥을 먹은 일본 대표팀 오타니 쇼헤이와의 맞대결 가능성이 있기 때문이다.


오타니는 2023년 WBC에서 일본의 우승을 이끌며 전세계적인 환호와 박수를 받았다. 미국과의 결승에서 9회 마무리로 등판해 당시 LA 에인절스 동료였던 메이저리그 간판타자 마이크 트라웃을 삼진으로 제압하고 포효했다. '투수 오타니'와 '타자 트라웃'의 맞대결은 팬들이 WBC를 기억하는 가장 인상적인 장면으로 남았다.

이번에는 '타자 오타니'가 '투수 커쇼'를 만날 수 있는 기회가 엿보인다. 다만 이번 WBC 대진표상 미국과 일본이 만날 수 있는 일전은 결승 밖에 없다. 객관적인 전력을 놓고 보면 미국과 일본, 그리고 도미니카공화국이 우승 후보로 꼽힌다.


'타자 오타니'와 세기의 대결 거부! "나 말고 다른 투수들도 많아요",…
클레이튼 커쇼가 작년 월드시리즈 3차전서 연장 12회초 등판해 투구하고 있다. Imagn Images연합뉴스
하지만 커쇼는 오타니와 맞대결을 기대하지 않는 눈치다.

그는 오렌지카운티레스터 빌 플렁켓 기자와 인터뷰에서 "결승과 같은 중요한 경기에서 내가 일본을 상대로 던져야 한다면 정말 뭔가 크게 잘못될 것 같다. 그 선수(오타니)를 아웃시킬 투수는 많다. 나는 아니다"고 말했다. 결승과 같은 중요한 경기는 다른 투수가 맡아야 한다는 얘기다.

흥미롭게도 커쇼는 오타니와의 통산 맞대결에서 11타석 11타수 무안타 4삼진으로 압도했다. 오타니가 커쇼로부터 안타를 1개도 빼앗지 못했다. 다만 2022년 다저스타디움에서 열린 올스타전에서 AL 리드오프로 나선 오타니는 1회초 NL 선발 커쇼의 공을 때려 중전안타를 터뜨린 적이 있다.

미국은 지난 5차례 WBC 중 한 번(2017년)밖에 우승하지 못했다. 이 때문인지 미국은 역대 최강의 전력을 꾸려 이번 대회를 준비하고 있다.

미국 대표팀 면면은 그야말로 '드림팀'이다. 홈런왕 애런 저지, 칼 롤리, 카일 슈와버가 타선을 이끌고, 폴 스킨스와 태릭 스쿠벌, 두 현존 사이영상 투수가 원투 펀치로 던진다. 로간 웹, 조 라이언, 클레이 홈즈, 메이슨 밀러 등 정상급 투수들이 총출동한다. 커쇼는 WBC에서 선발이 아닌 불펜으로 기용될 전망이다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'81세' 남진, 허벅지에 칼 찔린 충격 일화..."2mm만 빗겨 나갔어도" ('비서진')

2.

'박현호♥' 은가은, 임신 중 안타까운 소식...치킨 먹다 '치아가 쏙'

3.

박민영, 수상한 비밀..“사랑하는 남자들 모두 죽어” (세이렌)

4.

[인터뷰②] '프로젝트 Y' 한소희 "전종서와 SNS 이슈? 억울NO…받아들일 건 받아들여야"

5.

“안 씻어도 잘생김” 이병헌, 넘치는 외모 자신감에 美토크쇼 진행자 책상 치며 폭소

스포츠 많이본뉴스
1.

'흥부자 아니었다' 문동주 상대 홈런 쳤던 호주 국대, 울산 외인으로 전격 합류

2.

'52억 투수'가 오작교였다…두산 박웅, 1월 18일 결혼

3.

'역전 결승골+환상적인 수비→평점 1.5점' 독일 키커의 '냉철한 극찬'.. "김민재=가치 있는 넘버3"

4.

히어로즈 낭만 미쳤다! 서건창, 5년 만에 컴백…"그라운드 설 수 있어 행복" [공식발표]

5.

더 열악해진 김혜성 입지, KIA 출신 터커 친동생까지 합류...다저스와 4년 2억4000만달러 메가딜

스포츠 많이본뉴스
1.

'흥부자 아니었다' 문동주 상대 홈런 쳤던 호주 국대, 울산 외인으로 전격 합류

2.

'52억 투수'가 오작교였다…두산 박웅, 1월 18일 결혼

3.

'역전 결승골+환상적인 수비→평점 1.5점' 독일 키커의 '냉철한 극찬'.. "김민재=가치 있는 넘버3"

4.

히어로즈 낭만 미쳤다! 서건창, 5년 만에 컴백…"그라운드 설 수 있어 행복" [공식발표]

5.

더 열악해진 김혜성 입지, KIA 출신 터커 친동생까지 합류...다저스와 4년 2억4000만달러 메가딜

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.