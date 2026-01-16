더 열악해진 김혜성 입지, KIA 출신 터커 친동생까지 합류...다저스와 4년 2억4000만달러 메가딜

최종수정 2026-01-16 15:29

더 열악해진 김혜성 입지, KIA 출신 터커 친동생까지 합류...다저스와…
카일 터커. AP연합

[스포츠조선 정현석 기자KIA 타이거즈에서 뛰던 프레스턴 터커(36)의 친동생 카일 터커(29)가 다저스 유니폼을 입는다.

MLB.com 등 미국 스포츠매체들은 16일(한국시각) 소식통을 빌어 터커가 LA다저스와 4년 총액 2억4000만달러(약 3537억원)에 (FA 계약을 했다고 전했다.

다저스는 신체검사 결과가 나오면 계약 내용을 발표할 예정이다. 터커는 2027시즌과 2028시즌 종료 후 계약을 파기할 수 있는 권한을 명시했다. 매체들은 '터커는 연평균 6천만달러를 받게 된다'며 '이는 오타니 쇼헤이(다저스)에 이은 역대 두 번째로 높은 금액'이라고 전했다.
더 열악해진 김혜성 입지, KIA 출신 터커 친동생까지 합류...다저스와…
2021 KBO리그 KIA 타이거즈와 KT 위즈의 경기가 8일 수원KT위즈파크에서 열렸다. 5회초 2사 1루 KIA 터커가 안타를 치고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2021.09.08/
터커는 파워와 스피드를 겸비한 특급 외야수.

2021년부터 5년 연속 20홈런 이상씩을 기록하면서 두 자릿수 도루에 성공했다. 시카고 컵스에서 뛰던 지난 시즌에는 타율 0.266, 22홈런, 73타점, 25도루를 기록했다.

터커 영입으로 다저스는 오타니-베츠-프리먼-스미스-터커-에르난데스-먼시-파헤스-에드먼으로 이어지는 공포의 황금타선을 구축하게 됐다. 한편, 터커의 다저스 합류로 내외야를 오가는 유틸리티맨 김혜성의 팀 내 입지는 더 좁아질 전망.
더 열악해진 김혜성 입지, KIA 출신 터커 친동생까지 합류...다저스와…
메이저리그 LA 다저스 김혜성이 6일 인천공항을 통해 귀국해 출국장을 빠져나가고 있다. 인천공항=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.06/
매체들은 일제히 '다저스가 터커를 영입함으로써 3년 연속 WS 우승에 도전하게 됐다'고 예상했다.

다저스는 지난해 말 뉴욕 메츠 마무리 투수로 활약했던 불펜 최대어 에드윈 디아스를 영입한 데 이어 타선까지 보강하면서 3연패에 도전할 최강의 전력을 꾸리게 됐다.

카일 터커는 지난 2019년 부터 3년간 KIA 타이거즈에서 활약한 프레스턴 터커의 친동생. 당시 형을 보고 KBO리그 진출에 관심을 가졌지만, 곧 MLB 올스타급 외야수로 성장해 눈길을 끌었다.



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

기안84 촉이 맞았나…박나래 전 남친 두고 했던 "사짜 냄새" 발언 파묘

2.

[인터뷰②] '흑백요리사2' PD "저희 책임 스포는 죄송, 최강록 우승 스포=단호한 대처"

3.

4년간 '불륜' 낙인 찍혔던 UN 최정원, 대법원서 누명 완전 벗었다

4.

[인터뷰①] '흑백요리사2' 최강록 셰프 "우승 후, 식당 못하겠구나..기대감 충족 못시킬듯"

5.

이민정 딸 얼마나 예쁘길래.."♥이병헌이 너무 좋아해, 여자친구다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'갈등→결별→동반 위기' 백척간두 최강야구&불꽃야구, 사라질 은퇴선수 '일자리'→일구회 애타는 목소리

2.

'미쳤다' 김민재(첼시, 29) 초대형 희소식! 'HERE WE GO' 피셜까지 나왔다…KIM은 첼시 감독의 1픽→英 매체 "매우 현실적인 시나리오"

3.

미쳤다! 돌았다! 레알 마드리드 홀란+음바페 역대 최강 듀오 만든다...8600억 필요 "2026년 꿈의 타깃"

4.

FA 최대어, 모든 정황이 토론토! "터커의 성격과 조건이 그래" 美매체들 이구동성

5.

"사커루의 약점은 바로 여기다" '어부지리 8강' 이민성호, U-23 아시안컵 8강 호주전서 대반전 가능하다

스포츠 많이본뉴스
1.

'갈등→결별→동반 위기' 백척간두 최강야구&불꽃야구, 사라질 은퇴선수 '일자리'→일구회 애타는 목소리

2.

'미쳤다' 김민재(첼시, 29) 초대형 희소식! 'HERE WE GO' 피셜까지 나왔다…KIM은 첼시 감독의 1픽→英 매체 "매우 현실적인 시나리오"

3.

미쳤다! 돌았다! 레알 마드리드 홀란+음바페 역대 최강 듀오 만든다...8600억 필요 "2026년 꿈의 타깃"

4.

FA 최대어, 모든 정황이 토론토! "터커의 성격과 조건이 그래" 美매체들 이구동성

5.

"사커루의 약점은 바로 여기다" '어부지리 8강' 이민성호, U-23 아시안컵 8강 호주전서 대반전 가능하다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.