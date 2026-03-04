'충격 밀어내기 볼넷' 고우석마저, '9볼넷' 韓 누굴 믿어야 하나…"열심히 했는데, 불안한 마음 있어"

3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 오릭스 버팔로스의 경기. 4회말 고우석이 역투하고 있다. 오사카(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.03/

[오사카=스포츠조선 김민경 기자] "준비는 열심히 했는데, 그래도 불안한 마음은 조금 있다."

한국 야구대표팀 투수 고우석이 마음처럼 투구를 마치지 못한 아쉬움을 표현했다.

고우석은 3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 오릭스 버팔로스와 연습 경기 6-2로 쫓기던 4회 2사 만루 위기에 3번째 투수로 나섰다.

선발투수 데인 더닝이 3이닝 무실점으로 첫 테이프를 잘 끊었지만, 4회 등판한 2번째 투수 송승기가 4사구로 위기를 자초하며 아웃카운트 2개를 잡는 동안 2실점하며 흔들렸다. 송승기가 2사 1, 3루에서 니시카와 료마를 또 볼넷으로 내보내 다시 만루가 되자 한국 벤치는 고우석으로 마운드를 교체했다.

2026년 WBC 직전 마지막 실전 점검 기회. 긍정적으로 생각하면 최악의 상황을 미리 대비할 수 있었다. 고우석은 한국 불펜의 핵심 전력 가운데 한 명이기에 류지현 감독은 빨리 흐름을 끊길 바라며 마운드에 올렸다.

하지만 고우석은 등판하자마자 볼 3개를 연달아 던지며 몸이 덜 풀린 듯한 모습을 보였다. 3구째가 볼 판정을 받을 때는 생각보다 스트라이크존이 좁다는 의미로 고개를 갸웃하기도. 결국 구레바야시 고타로를 밀어내기 볼넷으로 내보내는 최악의 결과가 나와 6-3으로 쫓겼다. 고우석은 다음 타자를 3루수 뜬공으로 처리하며 겨우 흐름을 끊었다.

고우석은 5회말에도 선두타자 밥 세이무어를 볼넷으로 내보냈다. 실점 위기로 이어지진 않았지만, 1⅓이닝 동안 볼넷 2개는 스스로 마음에 들지 않았을 듯하다.

제구 난조는 고우석만의 문제는 아니었다. 더닝만 무4사구였고, 한국 불펜은 볼넷 9개를 합작했다. 타선이 8점을 뽑고도 마운드가 5점을 내줘 한국은 8대5 진땀승을 거뒀다.


기시다 마모루 오릭스 감독은 "볼넷이 9개로 많아서 덕분에 출루할 수 있었지만, 그 다음 타자들을 한국 투수들이 잘 처리한 것 같다. 중요 상황에서 잘 막아내는 좋은 피칭을 한 게 아닌가 생각한다"며 충분히 점수를 더 뽑지 못한 아쉬움을 표현했다.


3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 오릭스 버팔로스의 경기. 5회말 무사 1루 고우석이 2루로 향하던 1루주자 야마나카를 잡아낸 박동원을 향해 미소짓고 있다. 오사카(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.03/

3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 오릭스 버팔로스의 경기. 4회말 투구를 끝낸 고우석 박동원 배터리가 이야기를 하고 있다. 오사카(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.03/
류지현 감독은 한국 투수들의 전반적인 컨디션이 괜찮다고 믿음을 보이고 있지만, 실전 성적표는 아직 감독의 믿음에 보답하지 못하는 상황이다.

고우석은 경기 뒤 "조금 더 공격적으로 던져야 할 것 같다는 생각이 들었다. (만루에서) 조금 더 스트라이크존을 좁혀가면서 던지려고 했고, 이후에 내가 던져야 하는 구종을 잘 섞어 가면서 타자를 잡으려 했다"고 설명했다.

밀어내기 볼넷이 본인도 찜찜할 수밖에 없었다.

고우석은 "준비는 잘 열심히 했는데, 그래도 불안한 마음은 조금 있는 것 같다. 연습을 더 집중력 있게 해서 대회 때는 큰 문제 없이 잘 던질 수 있도록 노력해야 한다고 생각한다"고 힘줘 말했다.

불펜이 전반적으로 제구에 어려움을 겪은 것은 반드시 보완해야 할 문제다.

고우석은 "아무래도 환경도 바뀌었고, 빨리빨리 적응을 잘해서 자신이 생각했던 스트라이크존보다 조금 더 좁게 생각해서 그런 식으로 던져야 하지 않을까 생각한다. 훈련할 때 자신이 부족한 부분들을 빨리 체크해서 나아질 수 있도록 노력해야 한다"고 했다.

고우석은 2023년 WBC 대표팀의 마무리투수로 승선했지만, 당시 부상으로 한 경기도 던지지 못한 아픔이 있다. 게다가 한국이 대회 3연속 1라운드 탈락에 그치는 바람이 미안한 마음도 컸다.

고우석은 "잘 던져서 다 같이 2라운드에 진출하는 게 일단 첫 번째 목표다. 개인적으로는 아무래도 중간으로 나가는 경우가 생기고, 오늘 같은 상황에서 나갈 경우가 생기니까 이미지 트레이닝을 해서 오늘(3일)보다 나은 모습으로 던져 결과를 잘 낼 수 있도록 노력해야 할 것 같다"고 각오를 다졌다.


3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 오릭스 버팔로스의 경기. 5회말 이닝을 끝낸 고우석이 이정후, 김혜성과 더그아웃으로 향하고 있다. 오사카(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.03/

오사카=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

