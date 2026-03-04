'남편과 별거' 안선영, 의미심장 SNS "결혼을 인생목표로 두면 안돼, 독립은 소중하다"

최종수정 2026-03-04 05:55

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 안선영이 의미심장한 SNS 글을 공유했다.

4일 안선영은 자신의 SNS 계정에 "돼지감자차는 팔팔 끓이기만 하는 게 아니라, 중불에서 뜸들이듯 공을 들여야 잘 우러난다. 꼭 인간관계와 같기도 하다"라는 글과 함께 차를 우려내는 사진을 게재했다.

이어 안선영은 인생 조언이 담긴 짧은 영상을 여러 개 공유하며 팬들과 소통했다. 공유된 영상 주제는 '좋은 배우자를 고르는 법', '성숙한 사람의 애정 표현법', '외로움을 이겨내는 법' 등 다양했다.

특히 안선영은 독립에 관한 이야기를 담은 영상을 공유해 눈길을 끌었다. 영상에는 한 여성이 이혼을 고민하는 여성에게 조언하는 내용이 담겼다. 영상 속 중년 여성은 "여성들이 흔히 하는 가장 큰 실수 중 하나는 인생의 중심을 좋은 남자 만나기, 집 마련하기, 결혼과 출산에만 두는 것이다. 인생의 목표를 그렇게 좁혀버리면 끝없이 타협하게 되고, 또 타협하게 된다"며 "어느 순간 선택지도 없어지고 갈 곳도 사라진다. 나 자신도 움직일 수 없게 되며, 옮겨갈 수도, 방향을 틀 수도 없는 상태가 된다. 스스로 설 수 있는 독립도, 주도권도 점점 사라진다. 독립은 나쁜 것이 아니다. 오히려 아주 멋지고 소중하다. 그리고 당신의 삶은 지금보다 훨씬 풍요로워져야 한다"라고 강조했다.


한편, 안선영은 지난해 8월 이혼설과 관련해 직접 입장을 밝힌 바 있다. 당시 한 팬이 "남편과 이혼했냐"고 묻자 안선영은 "이미 몇 년 전부터 부부로는 합이 맞지 않아 같이 다니지 않지만, 아이 부모로는 손발이 잘 맞아 아이를 위해 '따로 또 같이' 각자의 삶에 맞춰 잘 지내고 있다"고 답하며 별거 상태임을 암시했다.

안선영은 남편과 별거를 결심한 배경으로 치매 어머니 간병으로 인한 가족 갈등을 들었다. 그는 "이대로 살다가는 모두가 불행하겠더라. 그래서 내린 결론이 '분리하자'였다"며 "따로 살지만 오히려 남편과 매일 연락한다"고 덧붙였다.

이번 SNS 게시글과 영상 공유를 통해 안선영은 자신의 삶과 가치관, 특히 독립과 자기 삶의 주도권에 대한 메시지를 팬들에게 전달하며 공감을 이끌어냈다.

