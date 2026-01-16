히어로즈 낭만 미쳤다! 서건창, 5년 만에 컴백…"그라운드 설 수 있어 행복" [공식발표]

최종수정 2026-01-16 16:08

히어로즈 낭만 미쳤다! 서건창, 5년 만에 컴백…"그라운드 설 수 있어 …
스포츠조선DB

[스포츠조선 이종서 기자 서건창이 현역 생활을 이어간다.

키움 히어로즈는 16일 내야수 서건창과 연봉 1억2000만원에 선수 계약을 체결했다.

이번 계약으로 서건창은 5년 만에 히어로즈 유니폼을 다시 입게 됐다.

서건창은 광주일고를 졸업하고 2008년 LG트윈스에 육성선수로 입단하며 프로 생활을 시작했다. 2012년 히어로즈로 이적해 그해 신인왕과 골든글러브를 동시에 석권하며 리그 정상급 2루수로 자리매김했다.

2014년에는 KBO리그 역대 최초로 한 시즌 200안타(최종 201안타) 고지를 돌파하며 정규시즌 MVP를 수상하기도 했다. 2021년 7월까지 히어로즈에서 활약한 서건창은 이후 LG트윈스와 KIA타이거즈에서 선수 생활을 이어갔다.

서건창은 KBO리그 통산 15시즌 동안 1360경기에 출전해 1431안타 41홈런 854득점 519타점 233도루 타율 2할9푼7리를 기록 중이다.

서건창은 "저를 많이 사랑해주셨던 팬들 앞에 다시 설 수 있어서 감회가 새롭다"며 "그라운드에 설 수 있는 기회가 생겼다는 것 자체로도 행복하다. 좋은 기억이 많은 곳으로 돌아온 만큼 책임감을 갖고 후배들을 잘 다독이면서 좋은 시즌을 치를 수 있도록 열심히 준비하겠다"고 소감을 밝혔다

구단은 "서건창의 친정팀 복귀를 환영한다. 풍부한 경험은 물론 히어로즈의 문화와 시스템을 잘 이해하고 있는 선수"라며 "자기 관리가 철저한 선수인 만큼 이번 겨울을 잘 준비한다면 충분히 경쟁력을 보여줄 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

서건창은 오는 25일부터 고양 국가대표 야구훈련장으로 합류해 훈련에 돌입한다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'81세' 남진, 허벅지에 칼 찔린 충격 일화..."2mm만 빗겨 나갔어도" ('비서진')

2.

'박현호♥' 은가은, 임신 중 안타까운 소식...치킨 먹다 '치아가 쏙'

3.

박민영, 수상한 비밀..“사랑하는 남자들 모두 죽어” (세이렌)

4.

[인터뷰②] '프로젝트 Y' 한소희 "전종서와 SNS 이슈? 억울NO…받아들일 건 받아들여야"

5.

“안 씻어도 잘생김” 이병헌, 넘치는 외모 자신감에 美토크쇼 진행자 책상 치며 폭소

스포츠 많이본뉴스
1.

'흥부자 아니었다' 문동주 상대 홈런 쳤던 호주 국대, 울산 외인으로 전격 합류

2.

'52억 투수'가 오작교였다…두산 박웅, 1월 18일 결혼

3.

'역전 결승골+환상적인 수비→평점 1.5점' 독일 키커의 '냉철한 극찬'.. "김민재=가치 있는 넘버3"

4.

히어로즈 낭만 미쳤다! 서건창, 5년 만에 컴백…"그라운드 설 수 있어 행복" [공식발표]

5.

더 열악해진 김혜성 입지, KIA 출신 터커 친동생까지 합류...다저스와 4년 2억4000만달러 메가딜

스포츠 많이본뉴스
1.

'흥부자 아니었다' 문동주 상대 홈런 쳤던 호주 국대, 울산 외인으로 전격 합류

2.

'52억 투수'가 오작교였다…두산 박웅, 1월 18일 결혼

3.

'역전 결승골+환상적인 수비→평점 1.5점' 독일 키커의 '냉철한 극찬'.. "김민재=가치 있는 넘버3"

4.

히어로즈 낭만 미쳤다! 서건창, 5년 만에 컴백…"그라운드 설 수 있어 행복" [공식발표]

5.

더 열악해진 김혜성 입지, KIA 출신 터커 친동생까지 합류...다저스와 4년 2억4000만달러 메가딜

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.