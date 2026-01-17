'유격수 불가' 유격수 보 비??, 대충격 '1+1+1년 1억2600만$' 메츠행 → 매년 FA 가능

기사입력 2026-01-17 08:25


'유격수 불가' 유격수 보 비??, 대충격 '1+1+1년 1억2600만$…
뉴욕 메츠가 타선 보강에 성공했다. FA 유격수 보 비슌을 영입했다.
메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 17일(한국시간) '비슌이 메츠와 3년 1억2600만달러(약 1860억원)에 계약했다'고 보도했다.UPI연합뉴스

[스포츠조선 한동훈 기자 뉴욕 메츠가 타선 보강에 성공했다. FA 유격수 보 비슌을 영입했다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 17일(한국시간) '비슌이 메츠와 3년 1억2600만달러(약 1860억원)에 계약했다'고 보도했다.

특이한 점은 매년 포함된 옵트아웃이다. 스포츠전문매체 디애슬레틱은 '비슌의 계약은 첫 시즌과 두 번째 시즌 후 옵트아웃 조항이 있다. 연봉 지급 연기 조항은 없다. 메디컬테스트 통과를 조건으로 최종 확정될 예정'이라고 전했다.

비슌은 활약 여부에 따라 매년 FA를 선언할 수 있게 됐다. 선수에게 파격적으로 유리한 조건이다.

이번 오프시즌 메츠는 피트 알론소를 놓친 뒤 강타자 영입에 집중했다. 외야수 최대어 카일 터커 영입전에 뛰어들었지만 쓴잔을 들이켰다. 메츠는 터커에게 4년 2억2000만달러까지 제시했다. 터커는 LA 다저스와 4년 2억4000만달러에 계약했다. 메츠는 터커를 놓친 다음 날 비슌 계약을 터뜨렸다.

디애슬레틱은 '이번 계약은 메츠가 카일 터커 영입에 실패한지 약 12시간 만에 이루어졌다'고 짚었다.

비슌은 유격수로 뛰었지만 현지 매체들은 그가 장기적으로 2루수나 3루수로 이동해야 한다고 평가한다. 운동능력이나 수비 범위를 고려했을 때 30대가 지나서도 꾸준히 유격수로 활약하기에는 어려운 유형이다.

메츠도 비슌을 유격수로 쓸 생각이 없다. 메츠에는 리그 정상급 유격수 프란시스코 린도어가 이미 주전 유격수로 버티고 있다.


'유격수 불가' 유격수 보 비??, 대충격 '1+1+1년 1억2600만$…
TORONTO, ONTARIO - NOVEMBER 01: Bo Bichette #11 of the Toronto Blue Jays hits a three-run home run against Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers during the third inning in game seven of the 2025 World Series at Rogers Center on November 01, 2025 in Toronto, Ontario. Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'유격수 불가' 유격수 보 비??, 대충격 '1+1+1년 1억2600만$…
TORONTO, ONTARIO - NOVEMBER 01: Bo Bichette #11 of the Toronto Blue Jays hits a three-run home run against Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers during the third inning in game seven of the 2025 World Series at Rogers Center on November 01, 2025 in Toronto, Ontario. Vaughn Ridley/Getty Images/AFP (Photo by Vaughn Ridley / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

MLB닷컴은 '메츠는 비슌의 포지션을 3루로 변경할 예정이다. 비슌은 3루수로 뛴 경험이 없다'고 설명했다.

2025년 18홈런을 폭발한 3루수 브랫 베티는 좌익수로 이동해 출전시간을 확보할 전망이다.

비슌의 강점은 정확한 타격이다. 그는 메이저리그 통산 타율이 2할9푼4리다. 시즌 타율이 3할 밑으로 떨어진 적이 3차례 뿐이며 그 중 2차례(2021년 2할9푼8리, 2022년 2할9푼)도 3할에 근접했다.

비슌은 2025년 타율 3할1푼1리 OPS(출루율+장타율) 0.840을 기록했다.

디애슬레틱은 '비슌은 야구계 최고의 컨택트 히터 중 한 명이다. 아메리칸리그 최다안타왕을 두 번이나 차지했다. 그는 유격수 수비가 평균을 밑돌지만 공격적인 활약을 통해 올스타에 두 번 뽑혔다'고 조명했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최강록, '흑백요리사2' 우승자인데..."임성근 셰프 부러워"

2.

[공식]원헌드레드 측 "차가원, 100억대 사기 혐의 피소 사실 없다"(전문)

3.

유재석, 하하 뒷담화에 결국 주먹 날렸다..."진짜 불쾌했다" ('놀뭐')

4.

김소영, 결혼 잘했네...♥오상진, '임신 7개월' 아내 위해 요리 "토마토계란볶음"

5.

김광규, 눈물의 고백 "잘못된 선택으로 돈 전부 날려...병원비도 없었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"무서웠다" 베네수엘라 사태, 이틀의 비행→한화로 무사귀환 성공, 페라자를 슬프게 한 단 한가지

2.

"연락 못 받았는데…" 떠나더니 연락두절, 2연승 상승세에도 답답하다

3.

2019년 MVP, LA 복귀 확률 소멸...다저스 '넘버원 타깃'에 4년 3537억 태웠다

4.

'깡패 집단' 토트넘, 손흥민도 진절머리! 외신조차 리더십 부재+기강 박살 지적…"쏘니는 솔선수범 주장vs로메로는 발차기 퇴장"

5.

듀스 끝낸 연속 블로킹→4연패가 끝났다…"제 자신이 자랑스러웠어요"

스포츠 많이본뉴스
1.

"무서웠다" 베네수엘라 사태, 이틀의 비행→한화로 무사귀환 성공, 페라자를 슬프게 한 단 한가지

2.

"연락 못 받았는데…" 떠나더니 연락두절, 2연승 상승세에도 답답하다

3.

2019년 MVP, LA 복귀 확률 소멸...다저스 '넘버원 타깃'에 4년 3537억 태웠다

4.

'깡패 집단' 토트넘, 손흥민도 진절머리! 외신조차 리더십 부재+기강 박살 지적…"쏘니는 솔선수범 주장vs로메로는 발차기 퇴장"

5.

듀스 끝낸 연속 블로킹→4연패가 끝났다…"제 자신이 자랑스러웠어요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.