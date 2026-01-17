'유격수 불가' 유격수 보 비??, 대충격 '1+1+1년 1억2600만$' 메츠행 → 매년 FA 가능

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 17일(한국시간) '비슌이 메츠와 3년 1억2600만달러(약 1860억원)에 계약했다'고 보도했다.UPI연합뉴스
[스포츠조선 한동훈 기자 뉴욕 메츠가 타선 보강에 성공했다. FA 유격수 보 비슌을 영입했다.
메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 17일(한국시간) '비슌이 메츠와 3년 1억2600만달러(약 1860억원)에 계약했다'고 보도했다.
특이한 점은 매년 포함된 옵트아웃이다. 스포츠전문매체 디애슬레틱은 '비슌의 계약은 첫 시즌과 두 번째 시즌 후 옵트아웃 조항이 있다. 연봉 지급 연기 조항은 없다. 메디컬테스트 통과를 조건으로 최종 확정될 예정'이라고 전했다.
비슌은 활약 여부에 따라 매년 FA를 선언할 수 있게 됐다. 선수에게 파격적으로 유리한 조건이다.
이번 오프시즌 메츠는 피트 알론소를 놓친 뒤 강타자 영입에 집중했다. 외야수 최대어 카일 터커 영입전에 뛰어들었지만 쓴잔을 들이켰다. 메츠는 터커에게 4년 2억2000만달러까지 제시했다. 터커는 LA 다저스와 4년 2억4000만달러에 계약했다. 메츠는 터커를 놓친 다음 날 비슌 계약을 터뜨렸다.
디애슬레틱은 '이번 계약은 메츠가 카일 터커 영입에 실패한지 약 12시간 만에 이루어졌다'고 짚었다.
비슌은 유격수로 뛰었지만 현지 매체들은 그가 장기적으로 2루수나 3루수로 이동해야 한다고 평가한다. 운동능력이나 수비 범위를 고려했을 때 30대가 지나서도 꾸준히 유격수로 활약하기에는 어려운 유형이다.
메츠도 비슌을 유격수로 쓸 생각이 없다. 메츠에는 리그 정상급 유격수 프란시스코 린도어가 이미 주전 유격수로 버티고 있다.
TORONTO, ONTARIO - NOVEMBER 01: Bo Bichette #11 of the Toronto Blue Jays hits a three-run home run against Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers during the third inning in game seven of the 2025 World Series at Rogers Center on November 01, 2025 in Toronto, Ontario. Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
TORONTO, ONTARIO - NOVEMBER 01: Bo Bichette #11 of the Toronto Blue Jays hits a three-run home run against Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers during the third inning in game seven of the 2025 World Series at Rogers Center on November 01, 2025 in Toronto, Ontario. Vaughn Ridley/Getty Images/AFP (Photo by Vaughn Ridley / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
MLB닷컴은 '메츠는 비슌의 포지션을 3루로 변경할 예정이다. 비슌은 3루수로 뛴 경험이 없다'고 설명했다.