"연기가 보이면 알려달라" 불길한 징조, 최고 부자 구단주도 누군가의 횡포에 두손 번쩍
|FA 내야수 보 비슌이 뉴욕 메츠와 3년 1억2600만달러에 도장을 찍은 것으로 전해졌다. 사진=MLB X 계정
[스포츠조선 노재형 기자메이저리그 FA 시장 톱 랭커들이 동시다발적으로 계약을 맺었다. 일종의 연쇄 반응이다.
FA 최대어 외야수 카일 터커가 지난 16일(이하 한국시각) LA 다저스와 4년 2억4000만달러 계약에 합의했다는 소식이 전해지자 하루 뒤인 17일 내야수 보 비슌이 뉴욕 메츠의 손을 잡았다.
MLB.com은 '연기는 예상했던 것보다 늦게 보였으나, 오늘 메츠에게 축하할 일이 일어났다'며 '내야수 보 비슌과 3년 1억2600만달러 계약에 이르렀다. 올해와 내년 말 옵트아웃 권리가 부여됐고, 피지컬만 남은 상황'이라고 보도했다.
메츠로서는 최선은 놓쳤으나, 차선을 택했다는 점에서 의미있는 계약이다.
|보 비슌의 행선지는 뉴욕 메츠였다. 원소속팀 토론토 블루제이스와 필라델피아 필리스도 경쟁에 참가했다. AP연합뉴스
스티브 코헨 메츠 구단주는 전날 자신의 SNS에 '연기가 보이면 알려 달라(Let me know when you see smoke)'고 적었다. 이는 터커의 선택이 곧 나올 것이라고 예상하고 쓴 것이다.
|스티브 코헨 뉴욕 메츠 구단주는 카일 터커가 다저스로 향하자 내야수 보 비슌에 올인했다. AP연합뉴스
'불길한 예상'은 빗나가지 않는다고, 터커가 메츠의 적극적인 구애를 외면하고 다저스와 계약했다는 소식이 전해졌다. 메츠도 4년 2억2000만달러를 최종 오퍼했지만, '디펜딩 챔피언'을 이길 수는 없었다.
코헨이 해당 메시지를 쓴 뒤 18시간이 지나 메츠가 비슌과 계약에 합의했다는 소식이 나왔다. 그리고 비슌을 노리고 있던 필라델피아 필리스가 방향을 틀어 포수 JT 리얼무토와 재계약했다는 소식도 전해졌다. 그러니까 16~17일 메이저리그 FA 시장이 터커→비슌→리얼무토 순으로 연쇄 반응이 일어났다고 보면 된다.
'낙동강 오리알 신세'는 토론토 블루제이스. 토론토는 이번 오프시즌 1순위 타깃이 터커, 2순위가 비슌이었다. 터커에 대해서는 10년 계약을 제시한 것으로 알려졌다. 터커를 잡는다면 비슌은 떠나보낸다는 계획이었지만, 터커와 비슌 둘 다 잡지 못했다.
|카일 터커가 다저스와 4년 2억4000만달러 계약에 합의했다. 사진=MLB.com
터커의 경우 지난해 12월 토론토의 스프링트레이닝 캠프인 플로리다주 더니든을 방문해 블루제이스 팬들의 기대를 모았으나, 어디까지나 '비즈니스'였을 뿐이다. 2년 전 FA 오타니 쇼헤이도 같은 곳을 방문해 토론토행 비행기에 올랐다는 오보까지 나오는 상황이 전개됐지만, 결국 다저스와 계약했다.
메츠 유격수는 슈퍼스타 프란시스코 린도어이기 때문에 커리어 정규시즌 동안 한 번도 유격수를 벗어난 적이 없는 비슌이 3루수를 맡기로 했다. 메츠는 피트 알론소가 떠나 1루를 호르헤 폴랑코에 맡기기로 했는데, 그는 1루 수비를 한 적이 없다. 비슌도 3루수는 커리어를 통틀어 처음이다.
비슌은 지난해 시즌 막판 왼쪽 무릎을 다치기 전까지 139경기에서 타율 0.311(582타수 181안타), 18홈런, 94타점, 78득점, OPS 0.840을 마크했다. OPS+는 129로 풀시즌을 뛴 2020년 이후 최고치였다. 포스트시즌 들어 디비전시리즈와 ALCS를 연속 거른 그는 다저스와의 월드시리즈에 2루수로 출전했다.
이제 시장에 남은 FA들 중 외야수 코디 벨린저와 선발투수 프람버 발데스의 행보에 관심이 쏠리게 됐다. 벨린저의 경우 원소속팀 뉴욕 양키스 잔류가 더욱 유력해졌고, 발데스에 대해서는 볼티모어 오리올스와 메츠가 경쟁하고 있다는 분석이 나온다.
|남은 FA 중 최대어인 코디 벨린저. AP연합뉴스
메이저리그 단장 출신으로 MLB 네트워크 인사이더로 활약 중인 스티브 필리스는 이날 "오리올스와 메츠가 발데스의 행선지로 유력하다"며 "발데스의 에이전트 역시 스캇 보라스"라고 전했다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com
