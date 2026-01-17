깜빡했나? 앗차차! → '31홈런 유격수' 있는데 1860억 주고 유격수를 또 샀다 → 메츠는 도대체 왜 그랬을까

리그 최강급 유격수를 보유한 뉴욕 메츠가 FA 유격수 최대어 보 비슌을 영입했다. 메츠의 복안은 도대체 무엇일까.
메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 17일(한국시간) '비슌이 메츠와 3년 1억2600만달러(약 1860억원)에 계약했다'고 보도했다.AP연합뉴스
[스포츠조선 한동훈 기자 리그 최강급 유격수를 보유한 뉴욕 메츠가 FA 유격수 최대어 보 비슌을 영입했다. 메츠의 복안은 도대체 무엇일까.
메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 17일(한국시간) '비슌이 메츠와 3년 1억2600만달러(약 1860억원)에 계약했다'고 보도했다.
이를 두고 스포츠전문매체 '디애슬레틱'은 '메츠는 결국 내야수나 외야수나 선발투수나 구원투수를 원한 것이 아니었다. 그들은 포지션 상관없이 스타를 원했다'고 평가했다.
메츠는 바로 전날까지 외야수 카일 터커 영입전에 '올인'했다. 터커는 이번 FA 시장 단연 최대어였다. 메츠는 터커에게 4년 2억2000만달러까지 제시했다. 터커는 4년 2억4000만달러에 LA 다저스 손을 잡았다.
메츠는 직후 전혀 다른 포지션인 보 비슌과 계약한 것이다.
디애슬레틱은 '메츠가 터커를 다저스에 빼앗긴 충격적인 사건 이후 갑작스럽고도 놀랍게 방향을 전환했다'고 놀라워했다.
왜냐하면 메츠의 내야진은 사실 손색이 없다고 봐도 무방했기 때문이다.
주전 유격수 프란시스코 린도어를 필두로 2루수 마커스 세미엔, 3루수 브렛 배티가 확실하다. 세미엔이 15홈런, 배티가 18홈런, 린도어가 31홈런을 때렸다.
디애슬레틱은 '메츠는 겨울 내내 비슌과 공개적으로 연결된 적이 없다. 메츠의 로스터에서 그나마 확정된 부분이 있다면 바로 내야진 뿐이었다. 그런데 터커가 다저스와 대형 계약을 맺은 지 불과 14시간 만에 메츠가 비슌 영입을 마무리지었다'고 분석했다.
TORONTO, ONTARIO - NOVEMBER 01: Bo Bichette #11 of the Toronto Blue Jays hits a three-run home run against Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers during the third inning in game seven of the 2025 World Series at Rogers Center on November 01, 2025 in Toronto, Ontario. Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
Toronto Blue Jays' Bo Bichette (11) celebrates his three-run home run with Vladimir Guerrero Jr., back, as Addison Barger (47) looks on during the third inning in Game 7 of baseball's World Series against the Los Angeles Dodgers in Toronto on Saturday, Nov. 1, 2025. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) MANDATORY CREDIT
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
메츠는 전력 강화와 동시에 디비전 라이벌 필라델피아 필리스 견제까지 성공했다. 필라델피아는 비슌을 가장 강력하게 원했던 팀이었다. 디애슬레틱은 '메츠가 비슌을 데려가면서 라이벌 필리스와 계약 가능성을 차단했다'고 짚었다.
메츠는 비슌을 3루수로 기용할 계획이다. 기존 3루수 배티는 좌익수로 이동하거나 트레이드 카드로 활용 가능하다.
디애슬레틱은 '이번 결정으로 배티의 입지가 좁아졌다. 배티는 2025시즌 막바지에 돌풍을 일으키며 기량을 만개했다. 메츠는 여전히 배티를 중요한 자원으로 보고 있다. 배티는 좌익수 경험도 있다. 물론 메츠가 외야수나 선발투수를 원한다면 배티는 유용한 트레이드 카드가 될 수 있다'고 내다봤다.