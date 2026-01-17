'이럴수가' KIA 기대주, 억대 연봉 황당 교통사고로 날렸다…재도약 동기부여는 충분하다

|
[스포츠조선 김민경 기자 황당한 교통사고의 여파는 연봉 협상 테이블까지 이어졌다.
개인적으로는 억울할 만했다. 황동하는 지난해 5월 8일 황당한 교통사고를 당했다. 당시 KIA 선수단은 5월 7일 고척 키움 히어로즈전을 치른 뒤, 5월 9일부터 인천에서 열리는 SSG 랜더스와 원정 3연전을 위해 곧바로 인천 숙소로 이동해 있었다.
황동하는 2024년 KIA의 통합 우승에 알토란 같은 역할을 했다. 25경기(선발 21경기)에 등판해 5승7패, 103⅓이닝, 평균자책점 4.44를 기록했다. 한국시리즈에도 2경기에 등판해 1⅓이닝 무실점 호투를 펼치며 생애 최고의 시즌을 보냈다.
2024년 3500만원이었던 황동하의 연봉은 지난해 단숨에 1억원까지 올랐다. 인상률 185.7%. 생애 첫 억대 연봉이었다.
황동하는 지난해 김도현과 함께 치열한 5선발 경쟁을 펼쳤다. 비록 황동하는 김도현에게 우선권을 내주고 불펜에서 시즌을 맞이했지만, 선발이 일찍 무너지거나 갑자기 이탈했을 때 대체 1순위였다.
교통사고로 황동하가 빠진 여파는 컸다. 긴 이닝을 끌어줄 수 있는 황동하가 빠지면서 베테랑 김건국이 짐을 다 짊어져야 했다. 외국인 투수 아담 올러가 부상으로 장기 이탈했을 때, 마운드 과부하로 후반기 들어 불펜이 무너졌을 때 가장 먼저 떠오른 아쉬운 이름이 황동하였다.
비록 억대 연봉의 행복은 1년 만에 끝났지만, 재도약할 동기 부여는 충분하다. 황동하는 올해도 5선발 경쟁을 펼칠 전망이다. 김도현이 팔꿈치 미세 피로골절로 물음표가 붙은 상황. 일단 김태형, 이도현 등이 황동하와 함께 선발 경쟁에 뛰어들 전망이다.
건강은 충분히 회복했다. 황동하는 지난해 일본 오키나와 마무리캠프부터 새 시즌 준비를 본격적으로 시작했다. 올해 다시 선발 한 자리를 차지한다면, 지난해 1억원 이상의 연봉 인상도 기대할 수 있다. 황동하에게는 더없이 중요할 2026년이다.
김민경 기자 rina1130@sportschosun.com