[속보]'16분이면 OK!' 안세영 '포비아'는 계속…랏차녹 인타논에 1게임 21-11 승리
|사진=EPA 연합뉴스
[스포츠조선 김가을 기자배드민턴 여자 단식 '세계 최강' 안세영(삼성생명)이 결승행까지 딱 한 걸음 남겨놓았다.
세계랭킹 1위 안세영은 17일(이하 한국시각) 인도 뉴델리의 인디라 간디 스포츠 콤플렉스에서 열린 랏차녹 인타논(태국·8위)과 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드 투어 슈퍼 750 인도오픈 4강전을 치르고 있다. 1게임을 21-11로 이겼다.
안세영은 인타논을 상대로 매우 강한 모습을 보였다. 앞서 13차례 격돌해 12승1패를 기록했다. 안세영은 처음 격돌했던 2019년 패배를 떠안았다. 그러나 이후 지난해까지 무려 12연승을 달리며 절대 우위를 점했다.
이날도 안세영은 경기 초반부터 상대를 몰아붙였다. 단 한 번도 리드를 내주지 않고 경기를 지배했다. 1게임에서 불과 8분 만에 11-6, 인터벌에 도달했다.
안세영은 후반 들어 더욱 매서운 집중력을 발휘했다. 급기야 안세영은 16-8, 더블스코어를 만들었다. 인타논은 3연속 포인트를 내며 추격하는 듯했으나 추격은 거기까지였다. 안세영이 21-11로 게임을 챙겼다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com
