'50세' 안선영, 쌍꺼풀 수술 티 확 나네 "눈 감으면 흉살"

안선영은 17일 셀카를 공개하며 근황을 전했다. 최근 쌍꺼풀 수술을 받은 그는 한층 또렷해진 눈매와 더욱 물오른 비주얼로 시선을 사로잡았다.
안선영은 수술을 결심한 이유에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 그는 "원래 자연 쌍꺼풀에 반달형 눈이라 큰 편이었는데, 나이가 들면서 뒤쪽 눈꺼풀이 처지기 시작해 쌍꺼풀을 덮더라"며 "전체적으로 다 처지면 그러려니 하겠는데, 뒤쪽만 쳐지니까 너무 우울한 인상이 됐다. 원래 웃상인데 말이다"라고 설명했다.
이어 "작년에 엄마 뇌졸중 수술 후 뒷바라지를 하면서 많이 힘들어 울기도 많이 울었다. 사람이 한 번에 훅 늙은 느낌이 들더라"며 "그래서 눈매 교정술 상담을 갔다가 바로 수술을 결정했다"고 밝혔다.
또한 수술 후 경과에 대해서는 "아직 두 달이 채 안 돼서 원래 얼굴이라기보다는 눈에 힘을 빡 준 센 언니 같은 느낌"이라며 "원장님이 6개월은 지나야 젊었을 때 눈매로 돌아온 느낌이 날 거라고 하더라"고 전했다.
그는 "매몰이 아니라 처진 눈꺼풀을 절개해 라인을 교정한 거라 눈을 감으면 아직 흉살처럼 보이고 티도 조금 난다"면서도 "그래도 화장하거나 사진을 찍으면 눈이 또렷해져 어려 보이는 것 같아 빨리 더 자연스러워지길 기대하고 있다"고 덧붙였다.
한편 안선영은 지난 2013년 사업가와 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다. 지난해 7월 아들의 아이스하키 진로를 위해 자신의 모든 커리어를 내려놓고 캐나다로 이주 했다. 안선영은 '캐나다 이민설'이 일자 "아이 유학 보호자로 당분간 캐나다로 거주지를 이전하는 것뿐"이라고 부인하며, 사업 운영과 치매 어머니 간병을 위해 매달 서울에 올 예정이라고 밝힌 바 있다. 현재 한국과 캐나다를 오가며 생활 중이다.