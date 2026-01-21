장성우 계약→불펜 3총사 KIA행 가능성, '2618안타' 전설이 유일 미계약자? 아, 이건 아닌데…

기사입력 2026-01-21 02:03


14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 4회말 2사 만루 한화 손아섭이 폭투를 틈타 득점하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.14/

[스포츠조선 정현석 기자'통산 안타 1위'에 빛나는 현역 레전드 손아섭(38)의 겨울이 유난히 길어지고 있다.

각 팀 스프링캠프 출국이 코앞으로 다가온 가운데, 미계약자로 분류됐던 선수들이 하나둘씩 행선지를 찾거나, 협상을 진행중이다.

자칫 FA 시장의 유일 미계약자가 될 위기다.

19일까지 시장에 남아있던 미계약자는 총 5명. FA 손아섭 김범수 장성우 조상우와 자유계약선수 홍건희였다.

장성우가 가장 먼저 계약소식을 전했다. 20일, 원 소속팀 KT 위즈와 2년 총액 16억 원(계약금 8억, 연봉 6억, 인센티브 2억)에 계약을 체결했다. 캠프 출발 직전 극적으로 계약한 장성우는 21일 동료들과 함께 호주 질롱으로 향하는 비행기에 오른다. KT의 창단 첫 우승을 이끌었던 '안방마님' 장성우는 이번 계약으로 13년 연속 위즈와의 동행이 확정됐다.


FA 계약에 사인한 장성우(왼쪽). 사진제공=KT 위즈
롯데 시절 동료 장성우의 계약으로 야수 미계약자는 손아섭만 남았다.

미계약자 투수들은 답보상태를 끊어낼 구세주를 찾았다. KIA 타이거즈다. 심재학 단장이 불펜 보강을 위해 조상우, 김범수, 홍건희와의 협상 사실을 인정하며 상황이 급변했다. 계약이 확정적인 건 아니지만 긍정적으로 조건을 맞춰갈 수 있는 분위기가 형성됐다는 사실 만으로도 긍정적이다.

반면, 자칫 시장에 홀로 남을 위기에 처한 손아섭은 아직 딱히 가시적인 돌파구가 보이지 않는다.


(왼쪽부터) 조상우-김범수-장성우-손아섭-김상수. 스포츠조선DB

원 소속팀 한화가 적극적인 행보를 보이지 않으면서 스텝이 꼬였다. FA 강백호를 4년 100억 원에 영입하면서 지명타자와 외야 입지가 크게 좁아졌다.

타 팀은 보상금을 부담스러워 하는 눈치다. C등급이라 보상 선수는 없지만 38세의 나이와, 7억 5000만 원의 보상금이 이적의 걸림돌이다. 장타력이 없는 지명타자란 점이 타 구단의 확신을 가로막고 있는 모양새.

그렇다고 굴욕적 조건으로 잔류해 신기록 도전을 이어가는 것도 쉽지 않은 선택이다. '굴욕계약'과 '미계약'이란 극단적인 선택지에 놓인 손아섭. 통산 2618안타를 3000안타로 이어가야 할 전설이 최대 위기에 봉착했다.

만에 하나 손아섭이 '미아'로 남아 커리어 강제종료란 최악의 경우가 현실이 되면 한국 프로야구 전체의 손실이 될 수 밖에 없다.

한편, 손아섭은 계약과 무관하게 현재 필리핀에서 강도높은 개인 훈련을 소화하며 올시즌을 최상의 컨디션으로 맞이할 준비를 하고 있다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

