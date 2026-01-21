신기록 작성! 다년 계약 불발? 가능성 남았다…FA 방어까지 확실했다

기사입력 2026-01-22 02:21


신기록 작성! 다년 계약 불발? 가능성 남았다…FA 방어까지 확실했다
24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 5차전. 3회말 안타를 날린 노시환. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.24/

신기록 작성! 다년 계약 불발? 가능성 남았다…FA 방어까지 확실했다
24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 PO 5차전 삼성과 한화의 경기, 1회말 1사 2,3루 노시환이 선취 1타점 적시타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.24/

[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 파격적인 대우를 노시환(26)에게 안겼다.

한화는 21일 2026년 연봉 계약을 발표했다.

FA 선수 등을 제외하고 연봉 협상 대상자 중 최고 연봉자는 노시환이 됐다. 지난해 3억 3000만원에서 6억 7000만원 인상된 10억원에 계약했다. 이는 팀 내 최고 인상률(약 203%)이자 최대 인상액이다.

'예비 FA' 선수에게 제대로 대우했다. 노시환은 올 시즌을 마치면 FA 자격을 얻는다.

노시환을 향한 관심을 일찌감치 뜨겁다. 2023년 2000년대생 최초로 홈런왕(31홈런)에 올랐던 노시환은 지난해 32홈런으로 커리어하이를 기록했다.

아직 20대 중반의 나이인 만큼, 성장 가능성은 무궁무진하다. 144경기를 모두 소화할 정도로 체력도 뛰어나고, 3루 수비 역시 좋은 평가를 받고 있다.

한화는 이번 비시즌 과제 중 하나로 노시환과의 다년계약을 내걸었다. 외부 FA 강백호와 4년 총액 100억원에 계약한 뒤 노시환 측과 다년계약 협상을 이어갔다.

연평균 30억원의 역대급 금액이 언급되는 등 관심이 높았다. 노시환은 지난 20일 대표팀 훈련을 마치고 사이판에서 돌아왔다. 그동안 에이전트와 이야기가 오갔다면, 21일 노시환은 협상 담당자를 만나서 구체적으로 이야기를 나눴다. 일단 연봉 계약으로 결론이 내려졌다.


신기록 작성! 다년 계약 불발? 가능성 남았다…FA 방어까지 확실했다
20일 오후 야구국가대표팀 선수들이 인천공항 제1터미널을 통해 귀국했다. 입국장을 나서고 있는 노시환. 인천공항=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.20/

비록 비시즌 다년 계약은 이뤄지지 않았지만, 한화는 연봉 인상으로 노시환의 가치를 보여줬다. 노시환이 2026년 연봉으로 받게될 10억원은 8년 차 선수 역대 최다 금액이다. 종전 금액은 2025년 KT 소속이었던 강백호로 7억원에 도장을 찍었다.

노시환은 2026년 시즌을 마치고 FA 시장에 나올 경우 A등급을 받을 가능성이 높다. 노시환을 영입하는 구단은 보상선수 20인 외 선수 1명과 직전 연봉의 200%, 혹은 직전 연봉 300%를 보내야한다. 200%라고 해도 20억원으로 출혈이 상당할 수밖에 없다.

연봉 계약을 했다고 하지만, 한화와 노시환이 다년 계약 협상을 포기한 건 아니다. 시즌 중 충분히 이뤄질 수 있고, 합의로 이어질 수도 있다.

캠프 출국이 이틀 앞으로 다가온 만큼, 일단 연봉 계약을 통해서 정상적으로 시즌을 준비할 수 있는 환경을 마련한 셈이다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

가수 유열, 폐섬유증 투병 중 사망선고까지…"대소변 못 가리고 섬망·환각 경험"

2.

'60세' 이금희, 결혼 못한 이유 "남자 외모만 봐, 100억 빚 있어도 BTS 뷔"

3.

클레오 채은정, 안타까운 고백 "새엄마만 3명, 父와 이간질해 많이 맞았다" ('새롭게하소서')

4.

정형돈 "모친상 당시 장례식장에 별 사람 다 와…덕분에 숨통 트여"

5.

남편 불구속 재판 중인데..성유리, 다시 배우로 복귀 '여유로운 미소'

스포츠 많이본뉴스
1.

파격 결단! PSG 결국 이강인 860억에 매각 '가격표 나왔다'→AT 마드리드 이적 임박…'마지막 걸림돌' 엔리케 감독

2.

[공식발표] '42억 불펜 싹쓸이' KIA, 조상우·김범수·홍건희 전부 품었다…"모두 반성해야" 이유 있었다

3.

"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 사우디에서 '무릎 꿇고 사과', 베트남 비밀병기의 좌절..."김상식 애제자, 팬들에게 진심으로 사죄"

4.

"넌 하던 거 해" 내심 선발 복귀 노렸는데...36억 받았으니, 뭘 시켜도 좋다

5.

한국 이번 WBC도 제대로 망했다! 외신도 걱정 "사실상 핵심 전력 4명 잃어"…김하성+송성문 부상까지 악재의 연속

스포츠 많이본뉴스
1.

파격 결단! PSG 결국 이강인 860억에 매각 '가격표 나왔다'→AT 마드리드 이적 임박…'마지막 걸림돌' 엔리케 감독

2.

[공식발표] '42억 불펜 싹쓸이' KIA, 조상우·김범수·홍건희 전부 품었다…"모두 반성해야" 이유 있었다

3.

"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 사우디에서 '무릎 꿇고 사과', 베트남 비밀병기의 좌절..."김상식 애제자, 팬들에게 진심으로 사죄"

4.

"넌 하던 거 해" 내심 선발 복귀 노렸는데...36억 받았으니, 뭘 시켜도 좋다

5.

한국 이번 WBC도 제대로 망했다! 외신도 걱정 "사실상 핵심 전력 4명 잃어"…김하성+송성문 부상까지 악재의 연속

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.