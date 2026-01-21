신기록 작성! 다년 계약 불발? 가능성 남았다…FA 방어까지 확실했다

|
[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 파격적인 대우를 노시환(26)에게 안겼다.
'예비 FA' 선수에게 제대로 대우했다. 노시환은 올 시즌을 마치면 FA 자격을 얻는다.
한화는 이번 비시즌 과제 중 하나로 노시환과의 다년계약을 내걸었다. 외부 FA 강백호와 4년 총액 100억원에 계약한 뒤 노시환 측과 다년계약 협상을 이어갔다.
연평균 30억원의 역대급 금액이 언급되는 등 관심이 높았다. 노시환은 지난 20일 대표팀 훈련을 마치고 사이판에서 돌아왔다. 그동안 에이전트와 이야기가 오갔다면, 21일 노시환은 협상 담당자를 만나서 구체적으로 이야기를 나눴다. 일단 연봉 계약으로 결론이 내려졌다.
비록 비시즌 다년 계약은 이뤄지지 않았지만, 한화는 연봉 인상으로 노시환의 가치를 보여줬다. 노시환이 2026년 연봉으로 받게될 10억원은 8년 차 선수 역대 최다 금액이다. 종전 금액은 2025년 KT 소속이었던 강백호로 7억원에 도장을 찍었다.
노시환은 2026년 시즌을 마치고 FA 시장에 나올 경우 A등급을 받을 가능성이 높다. 노시환을 영입하는 구단은 보상선수 20인 외 선수 1명과 직전 연봉의 200%, 혹은 직전 연봉 300%를 보내야한다. 200%라고 해도 20억원으로 출혈이 상당할 수밖에 없다.
연봉 계약을 했다고 하지만, 한화와 노시환이 다년 계약 협상을 포기한 건 아니다. 시즌 중 충분히 이뤄질 수 있고, 합의로 이어질 수도 있다.
캠프 출국이 이틀 앞으로 다가온 만큼, 일단 연봉 계약을 통해서 정상적으로 시즌을 준비할 수 있는 환경을 마련한 셈이다.
