상식을 넘어선 파격, 충격...노시환 연봉 10억, FA 데려가는 팀은 보상금만 30억?

기사입력 2026-01-22 09:07


상식을 넘어선 파격, 충격...노시환 연봉 10억, FA 데려가는 팀은 …
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 한화 노시환이 수비 훈련을 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

[스포츠조선 김용 기자] 노시환 데려가면 보상금만 30억 줘야한다?

한화 이글스가 파격적인 행보를 이어가고 있다.

이번 비시즌 100억원 거액을 쓰며 계획에 없었던 FA 타자 강백호를 영입하며 놀라움을 안긴 한화. 이번에는 노시환 연봉으로 모두를 깜짝 놀라게 했다.

한화는 21일 2026 시즌 선수단 연봉 계약 소식을 알렸는데, 노시환 때문에 눈이 번쩍 뜨일 수밖에 없었다. 노시환은 3억3000만원이던 연봉이 무려 10억원으로 올랐다. 대박으로도 설명이 안되는 초대박.

잘하기는 했다. 타율 2할6푼 32홈런 101타점. 타율이 아쉬웠지만 팀이 한국시리즈까지 진출했고 분명 노시환의 공이 컸다. 하지만 3억3000만원에서 한 번에 10억원까지 오를 만한 성적이나 파괴력이냐 하면 그건 아니었다.


상식을 넘어선 파격, 충격...노시환 연봉 10억, FA 데려가는 팀은 …
31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 5차전. 2회말 무사 노시환이 안타를 친 후 기뻐하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.31/
한화가 이렇게 연봉을 파격적으로 인상시켜준 건 당연히 이유가 있다. 매우 복합적이다. 먼저 노시환은 예비 FA다. 보통 구단들은 예비 FA 선수 연봉을 후하게 책정한다. 혹시나 그 선수가 FA 자격을 얻어 다른 구단으로 갈 경우 대비책이다. 보상 규정이 있어서다. 노시환은 내년 A등급이 거의 확실하다. A등급 선수를 영입한 팀은 원 소속팀에 보호선수 20인 외 보상 선수와 전년도 연봉 200%, 또는 연봉 300%를 줘야 한다. 만약 노시환이 한화가 아닌 다른 팀과 FA 계약을 했다고 가정할 시, 한화가 보상 선수를 필요치 않다고 한다면 보상금으로만 무려 30억원을 벌 수 있는 것이다. 일종의 안전 장치다.

하지만 이런 안전 장치도 이렇게 천문학적인 금액으로 설치한 사례는 없었다. 여기에는 비FA 다년계약 영향도 있을 수밖에 없다.


상식을 넘어선 파격, 충격...노시환 연봉 10억, FA 데려가는 팀은 …
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 한화 노시환이 타격을 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/
한화는 노시환이 꼭 필요한 선수라 판단하고, 그가 시장에 나가기 전 다년계약으로 묶어두려 노력중이다. 예상 기간, 몸값 얘기가 계속 흘러나오기도 했다. 한화도 노시환과 최대한 열심히 협상중이라고 인정했다.


10억원이라는 연봉은 한화 구단이 노시환이라는 선수의 가치를 이렇게 높게 평가한다는 어필이 될 수 있다. 또 100억원이 훌쩍 넘는 계약이 유력하니, 일단 10억원으로 위에서 말한 안전 장치를 만들고, 다년계약이 체결되면 새 계약안에 10억원 가치를 녹이면 한화도 손해가 아닐 수 있다.

과연 노시환은 어떤 선택을 할까. 10억원 연봉 보장 받고 올시즌 후 시장에 나가는 게 이익일까. 아니면 한화와 다년계약을 통해 홀가분한 마음으로 우승에 도전하는게 나은 선택이 될까. 결말이 궁금해진다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

현주엽 아들, 충격 고백 "폐쇄병동만 3번 입원, 정신과는 새장 같아"

2.

풍자, 위고비 부작용에도 27kg 빼더니 "결혼 준비할 것" 선언

3.

'김태현♥' 미자, 48→100kg 찌고 '투턱' 된 얼굴...알고보니 "AI랑 놉니다"

4.

'도경완♥' 장윤정, 결혼 13년만에 각방 고백 "남편은 거실 소파에서 자"

5.

'류현진♥' 배지현, 결혼 후 경력단절 심경 "남편은 방송 안 하길 바라는 느낌"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 단독! 황희찬(PSV, 29) 1000만파운드 매각 미쳤다…울버햄튼 공중분해 유력→"HWANG 미친 가성비 영입"

2.

'대반전' 이강인(AT 마드리드, 24) PSG 삭제! 859억 이적 두고 전쟁났다…프랑스vs스페인, '간다vs안간다' 첨예한 대립

3.

인고의 기다림 끝 1년 제대로 쓴 '좌완 파이어볼러', 왜 한화를 떠났나? 시장관심, 없었던 게 아니었다

4.

"中 축구 이제 무시 못 합니다!" 일본마저 경계심 가득…'철벽 수비' 뒤바뀐 아시아 판도→한국의 '위상 추락'

5.

"마침내 중국 축구에 '히딩크' 등장했다" 스페인 푸체 감독이 U-23 아시안컵에 몰아친 충격적인 결과.. '죽기살기로 하면 중국도 변한다'

스포츠 많이본뉴스
1.

英 단독! 황희찬(PSV, 29) 1000만파운드 매각 미쳤다…울버햄튼 공중분해 유력→"HWANG 미친 가성비 영입"

2.

'대반전' 이강인(AT 마드리드, 24) PSG 삭제! 859억 이적 두고 전쟁났다…프랑스vs스페인, '간다vs안간다' 첨예한 대립

3.

인고의 기다림 끝 1년 제대로 쓴 '좌완 파이어볼러', 왜 한화를 떠났나? 시장관심, 없었던 게 아니었다

4.

"中 축구 이제 무시 못 합니다!" 일본마저 경계심 가득…'철벽 수비' 뒤바뀐 아시아 판도→한국의 '위상 추락'

5.

"마침내 중국 축구에 '히딩크' 등장했다" 스페인 푸체 감독이 U-23 아시안컵에 몰아친 충격적인 결과.. '죽기살기로 하면 중국도 변한다'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.