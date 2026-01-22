'연봉 1위 우뚝' KIA FA 단속 1순위 될 줄 누가 알았을까…"수비 없었으면 금방 그만뒀을 텐데"[인터뷰]

기사입력 2026-01-22 11:22


'연봉 1위 우뚝' KIA FA 단속 1순위 될 줄 누가 알았을까…"수비…
11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KBO리그 KIA와 삼성의 경기. 6회 2사 만루. 역전 2타점 적시타 날린 KIA 김호령. 광주=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.06.11/

[광주=스포츠조선 김민경 기자] "지금 여기까지 오게 한 게 수비죠. 내게 수비가 없었다면 금방 그만뒀을 것 같아요."

프로 11년차에 처음 주전의 맛을 본 선수가 단숨에 팀 내 야수 연봉 공동 1위로 올라설 줄 누가 알았을까. 지난해 생애 최고의 시즌을 보낸 KIA 타이거즈 중견수 김호령. 그는 이제 KIA가 단속해야 할 예비 FA 1순위로 떠올랐다.

김호령은 올해 연봉 2억5000만원을 받는다. 지난해 연봉 8000만원에서 1억7000만원이 올랐다. 인상률 212.5%. 내야수 김도영과 나란히 야수 최고액을 받았다. 생애 첫 억대 연봉은 충분히 예상했지만, 2억원을 훌쩍 넘을 줄은 선수 본인도 몰랐다.

최근 광주기아챔피언스필드에서 만난 김호령은 "일단 구단에 감사드린다. 올해 조금 더 열심히 하라는 뜻으로 알고 더 잘해야겠다고 마음을 먹었다. 생각한 것보다도 많이 올려주셔서 기분이 좋으면서도 살짝 부담이 있긴 하다. 그래도 작년처럼 하면 되겠다는 생각으로 할 것 같다"고 말했다.

부상자가 속출해 위기에 빠진 KIA를 구했으니 보상은 충분히 받을 만했다. 지난해 주전 중견수로 낙점했던 최원준(현 KT 위즈)이 부진해 센터라인이 흔들릴 때 김호령이 구세주가 됐다. 이범호 KIA 감독은 일단 김호령의 강점인 수비만 보여줬으면 하는 마음으로 기용하기 시작했는데, 프로에서 10년 동안 발목을 잡았던 타격까지 드디어 터졌다. 105경기, 타율 2할8푼3리(332타수 94안타), 6홈런, 39타점, 46득점, 12도루, OPS 0.793을 기록했다.

김호령은 "진짜 프로에 와서 처음 잘했던 해였다. 정말 좋은 한 해를 보냈다. 타격 폼 변화를 감독님께서 도와주신 게 일단 컸고, 타석에서 생각하는 것도 많이 달라졌다. 타이밍을 잡는 것 같은 게 많이 좋아졌다"고 지난해를 되돌아봤다.

올해 목표는 한 단계 올렸다. 생애 첫 3할 타율. 은퇴 전까지는 김호령이 꼭 달성해 보고 싶은 기록이다. 과거에는 더 좋은 성적을 내기 위해 자주 타격 폼을 바꿔 오히려 무너졌지만, 올해는 다르다. 지난해 좋아던 폼을 유지하는 게 최우선 목표다.

김호령은 "지난해 좋은 느낌을 갖고 올해도 하면 어떨까 궁금증도 있어서 올해도 똑같이 해보고 싶다. 다만 내 존을 조금 더 확실하게 설정해야 할 것 같다. 그래야 삼진을 줄일 수 있을 것 같다"고 밝혔다.


흔히 감독들은 1군에서 살아남으려면 수비가 기본이라고 말한다. 게다가 타격까지 잘하면 스타 선수가 된다. 김호령이 지금껏 프로에서 버틸 수 있었던 이유는 수비 덕분이었다. KIA 내부적으로는 "우리나라에서 가장 잘하는 선수"라고 엄지를 들 정도.


'연봉 1위 우뚝' KIA FA 단속 1순위 될 줄 누가 알았을까…"수비…
24일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 LG-KIA전. 1회초 1사 1루 김현수의 안타 때 3루 보살을 성공시킨 김호령이 기뻐하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.24/

'연봉 1위 우뚝' KIA FA 단속 1순위 될 줄 누가 알았을까…"수비…
4일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 롯데-KIA전. 3회말 무사 김호령이 3루타를 치고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.4/
김호령은 "날 여기까지 오게 한 게 수비다. 내게 수비가 없었다면 금방 그만뒀을 것 같다. 수비 덕분에, 그래도 수비 하나라도 잘해서 여기까지 버티지 않았나 생각한다"고 담담하게 말했다.

수비 덕을 본 것은 인정하지만, 안주하거나 자만하진 않는다.

김호령은 "우리나라에서 가장 잘한다고 할 수는 없을 것 같다. 박해민 선수(LG 트윈스)도 있고, (정)수빈이 형(두산 베어스)도 있고. 잘한다고 생각하진 않고 그냥 열심히 하는 것이다. 내가 잘한다고 생각하면 거들먹거릴 것 같기도 하다. 그냥 똑같이 하고 싶은 마음"이라고 했다.

KIA는 올해 김호령을 주전 중견수로 낙점했다. 2015년 KIA에 입단해 처음으로 '주전' 완장을 먼저 차고 시즌 준비를 시작한다.

김호령은 "주전이라고 생각 안 한다. 성적을 봐도 엄청 잘하는 것도 아니고, 지금도 계속 경쟁한다는 생각이다. 풀어지면 안 된다. 기대에는 맞게 하려고 노력할 것이다. 연봉을 올려주신 만큼 기대에 부응하고 싶은 마음도 있다"고 말했다.

KIA가 김호령의 연봉을 대폭 인상한 데는 여러 의미가 담겨 있다. 그중에서도 예비 FA 방어의 목적이 가장 뚜렷하다.

김호령은 예비 FA 시즌을 맞이한 것에 대해 "자격을 갖추는 날짜는 계속 알고 있었지만, 내가 못하면 FA라도 FA가 아니니까. 그래도 다행히 지난해 좋은 기회를 잡았는데, 올해 나에게 달린 것 같다. 지금은 FA를 신경 쓰지 않으려 한다. 작년의 느낌만 생각하려 한다. 잘해야 좋은 대우를 받는다. 그게 프로니까"라고 이야기했다.

10년 넘게 1군에서 자리를 잡지 못했는데도 묵묵히 끝까지 자신을 응원해 준 KIA 팬들에게 감사 인사를 남겼다.

김호령은 "엄청 예전부터 팬분들이 진짜 많이 응원을 해 주셨다. 잘해야 했는데 그러질 못했다. 그런데도 엄청 응원을 많이 해 주시더라. 지금은 그래도 좋은 모습 보여 드려서 더 좋아해 주신다고 생각한다. 그동안 정말 응원 많이 해 주셔서 정말 감사드린다. 올해 더 좋은 모습으로 팬분들 기대에 맞게 열심히 해보겠다"고 각오를 다졌다.

가장 기억에 남는 팬들의 응원은 무엇이었을까. 잠시 생각에 잠겼던 김호령은 수줍은 미소를 지으며 이렇게 말했다.

"중원의 포식자. 그 말이 가장 기억에 남네요."


'연봉 1위 우뚝' KIA FA 단속 1순위 될 줄 누가 알았을까…"수비…
4일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 롯데-KIA전. 5회말 무사 김호령이 안타를 친 후 기뻐하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.4/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

풍자, 위고비 부작용에도 27kg 빼더니 "결혼 준비할 것" 선언

2.

'김태현♥' 미자, 48→100kg 찌고 '투턱' 된 얼굴...알고보니 "AI랑 놉니다"

3.

현주엽 아들, 충격 고백 "폐쇄병동만 3번 입원, 정신과는 새장 같아"

4.

'도경완♥' 장윤정, 결혼 13년만에 각방 고백 "남편은 거실 소파에서 자"

5.

차승원, 인성폭로 터졌다…69억 빚 시절 이상민이 밝힌 '그 행동'

스포츠 많이본뉴스
1.

英 단독! 황희찬(PSV, 29) 1000만파운드 매각 미쳤다…울버햄튼 공중분해 유력→"HWANG 미친 가성비 영입"

2.

'대반전' 이강인(AT 마드리드, 24) PSG 삭제! 859억 이적 두고 전쟁났다…프랑스vs스페인, '간다vs안간다' 첨예한 대립

3.

한화 보면 삼성이 보인다..KIA의 불펜 싹쓸이, 활짝 열린 빅세일 시장, 삼성은 왜 '구경'만 했을까?

4.

인고의 기다림 끝 1년 제대로 쓴 '좌완 파이어볼러', 왜 한화를 떠났나? 시장관심, 없었던 게 아니었다

5.

"中 축구 이제 무시 못 합니다!" 일본마저 경계심 가득…'철벽 수비' 뒤바뀐 아시아 판도→한국의 '위상 추락'

스포츠 많이본뉴스
1.

英 단독! 황희찬(PSV, 29) 1000만파운드 매각 미쳤다…울버햄튼 공중분해 유력→"HWANG 미친 가성비 영입"

2.

'대반전' 이강인(AT 마드리드, 24) PSG 삭제! 859억 이적 두고 전쟁났다…프랑스vs스페인, '간다vs안간다' 첨예한 대립

3.

한화 보면 삼성이 보인다..KIA의 불펜 싹쓸이, 활짝 열린 빅세일 시장, 삼성은 왜 '구경'만 했을까?

4.

인고의 기다림 끝 1년 제대로 쓴 '좌완 파이어볼러', 왜 한화를 떠났나? 시장관심, 없었던 게 아니었다

5.

"中 축구 이제 무시 못 합니다!" 일본마저 경계심 가득…'철벽 수비' 뒤바뀐 아시아 판도→한국의 '위상 추락'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.