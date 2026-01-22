이정도 기대돼야 3527억원 투자한다…"MVP 3인방 타선 변화"→"GG도 기대"

Outfielder Kyle Tucker speaks during a news conference after joining the Los Angeles Dodgers baseball team, Wednesday, Jan. 21, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Damian Dovarganes) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
매체는 '터커의 합류는 지난 두 시즌 동안 오타니, 베츠, 프리먼이라는 MVP 3인방이 이끌어 온 다저스 상위 타선에 변화를 줄 수 있다'라며 '프리먼은 5번 타순 대신 4번 타순으로 내려갈 수도 있지만, 다저스는 가능하다면 좌타자를 연속 배치하지 않는 것을 선호하며 특히 강력한 좌완 투수를 상대할 때는 더욱 그렇다'고 했다.
'베테랑' 프리먼의 자리 역시 변화가 생길 수 있다. 매체는 '프리먼은 만 36세로 다저스 야수진 중 고령에 속하지만 여전히 팀에서 가장 영향력 있는 타자 중 한 명이다. 그는 2016년 이후 5번 이하 타순에서 출전한 적이 없다. 그가 하위 타선에 배치될 가능성이 있다는 사실 자체가 이 타선의 깊이를 보여 준다'고 했다.
터커는 "다저스 타선 일원이 될 수 있다는 것 자체가 기대된다. 개인적으로 스스로를 더 끌어올리는 동시에 다른 선수들과 함께 기여하고 싶다"라며 "분명히 이 팀처럼 이기는 야구를 하는 구단에서 뛰는 것은 훨씬 더 재미있다. 매일매일 나가는 것이 설레게 된다. 시즌 동안 워낙 많은 경기를 치르다 보면 지칠 수도 있는데 이런 선수들과 함께라면 1년 내내 정말 즐거울 것 같다"고 기대하기도 했다.
터커는 4차례 올스타 선정, 2차례 실버 슬러거와 1차례 골드글러브 수상 경력이 있다. 또한 7시즌 연속 포스트시즌을 경험했고, 2022년에는 휴스턴 애스트로스 소속으로 월드시리즈 우승을 차지했다.
매체는 '정상에 오르는 방법을 알고 있다. 이미 스타가 넘치는 다저스 팀에 절제된 스타성과 경험을 더한다'라며 '구단은 그가 다저스에서 더 성장할 수 있다고 믿고 있다'고 했다.
Jan 21, 2026; Los Angeles, CA, USA; Los Angeles Dodgers general manager Brandon Gomes and manager Dave Roberts (30) stand with newly signed right fielder Kyle Tucker (23) at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
로버츠 감독은 "골드글러브를 하나 더 탈 수 있다고 생각한다"라며 "주변에 훌륭한 선수들이 많아지면 더 많은 득점을 올릴 수 있다. 타점을 올릴 수 있는 능력도 더 발휘할 수 있을 것이다. 감독으로서 선수들을 더 나아지게 만드는 것이 목표다. 그는 5툴 플레이어다. 카일의 미시적인 관점, 즉 하루하루 야구 경기에서 이기려는 사고방식은 우리가 추구하는 방향과 일치한다"고 기대했다. 이종서 기자 bellstop@sportschosun.com