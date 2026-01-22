"쉬는 날 뭐했어?", "밖에서 헬스요" 이런 마인드니 터질 수밖에…괴력의 1년 또 기대했다

기사입력 2026-01-23 00:21


"쉬는 날 뭐했어?", "밖에서 헬스요" 이런 마인드니 터질 수밖에…괴력…
박병호(왼쪽)-안현민. 스포츠조선DB

[스포츠조선 이종서 기자] "(안)현민이를 잊고 있었네요."

2022년 봄. KT 소속으로 스프링캠프에 간 박병호는 후배에게 "쉬는 날 뭐했나"는 질문을 던졌다. 이어 들려온 대답에 박병호는 깜짝 놀랐다. "밖에 있는 헬스장에 다녀왔다"는 이야기였다.

박병호는 "호텔 헬스장도 있는데 밖에 있는 헬스장을 다녀왔다고 하더라. 생각이 남다르다고 느껴졌다"고 이야기했다.

박병호가 놀랐던 후배는 안현민(23·KT 위즈). 2025년 KBO리그에 나타난 깜짝 스타였다.

2022년 신인드래프트 2차 4라운드(전체 38순위)로 입단한 그는 첫 시즌 중 입대해 병역을 마쳤다.

2024년 돌아온 그는 1군에 콜업됐지만 손가락 부상 등으로 14경기 출전에 그치며 확실한 두각을 보이지 못했다.

쉬는 날에도 헬스장에 가던 노력의 결실은 지난해 마침내 나왔다. 안현민은 KBO리그에 자신의 존재를 확실하게 각인시킨 1년을 만들었다. 112경기에 출전해 타율 3할3푼4리 22홈런 80타점 OPS(장타율+출루율) 1.018을 기록하며 괴력을 뽐냈다.

전반기 60경기에서 타율 3할5푼6리 16홈런으로 MVP급 활약을 펼쳤고, 후반기 다소 페이스가 떨어졌음에도 3할7리의 타율을 기록하는 등 확실히 타격에 눈 뜬 모습을 보여줬다.


출루율 1위(0.448)를 기록한 그는 신인왕과 골든글러브를 손에 쥐었다. 지난 11월에는 일본 도쿄돔에서 열린 일본 대표팀과의 평가전에서 홈런을 날리기도 했다.


"쉬는 날 뭐했어?", "밖에서 헬스요" 이런 마인드니 터질 수밖에…괴력…
24일 오후 서울 송파구 롯데호텔에서 2025KBO시상식이 열렸다. 신인상을 수상한 KT 안현민이 수상소감을 말하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.24/

"쉬는 날 뭐했어?", "밖에서 헬스요" 이런 마인드니 터질 수밖에…괴력…
2025 K-BASEBALL SERIES 대한민국과 체코의 평가전이 8일 고척스카이돔에서 열렸다. 안현민이 타격을 하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.08/
KT는 안현민은 2026년 연봉으로 1억8000만원을 안겼다. 3300만원에 445.5% 오른 수준. 구단 역대 최고 인상률이다.

지난 시즌을 마치고 은퇴를 선언한 박병호는 신인이었던 후배의 성장을 반겼다.

현역 시절 418개의 홈런을 날리며 '국민타자'로 활약한 박병호는 '우타 거포' 계보 이야기에 LG 이재원을 먼저 떠올렸다.

박병호는 "전부터 LG 이재원 선수를 항상 꼽아왔다. 작년 시즌에 퓨처스리그에서 뛰면서 상무와 경기할 때 봤는데 자리만 잡으면 어마어마한 홈런 기록을 세울 수 있다고 생각했다"며 "가지고 있는 힘이라든가 스피드, 군대 가기 전에 보여줬던 모습을 기억해보면 우리나라에서 볼 수 없었던 타구였다. 좋은 선수가 많지만 한 명만 꼽으면 이재원을 꼽고 싶다"고 했다.

이후 안현민에 대한 이야기가 나오자 "현민이를 잊고 있었다"라고 머쓱한 미소를 지었다.

박병호는 "작년 타석에서 침착성에 놀랐다. 올해에는 무시무시한 성적을 낼 거 같다"며 '노력파' 후배의 성공을 다시 한번 기대했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구혜선, '헤어롤 특허' 따고 뭐하나 했더니...엉뚱한 근황 "인형뽑기 승률 연구"

2.

'합숙맞선' 김태인, '상간녀 낙인'에 칼 뽑았다… "왜곡 보도, 법적 대응"

3.

강원래, 하반신 마비 25년 차 일상…"발톱 빠져도 통증 못 느껴"

4.

문채원, 대구 사투리 지우려 '1년 묵언수행'..."이 악물고 고쳤다"

5.

김연아, 12년째 운동 NO "식단으로 관리, 살 찌는 체질 아니다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격' 이정후, LA 공항에서 구금 됐다가 풀려났다 "정치적 문제 아냐"

2.

"깊은 구덩이에 빠진 기분이었지만…" 잠시 길을 잃었던 국대 출신 만능공격수, 다시 날 수 있다는 한자락 '희망'[수원인터뷰]

3.

[공식발표]'윤나황손 삭감 한파→ 나균안-정철원 인상' 캠프 떠나는 롯데, 연봉 계약 끝냈다

4.

이 팀은 야구가 아니고, 옷으로 '어그로' 화끈하게 끄네..."템플 스테이 가는줄" [인천공항 현장]

5.

고깃집 알바생이 '대기업 연봉' 인생역전! → 불꽃야구+독립리그 출신, 롯데 박찬형의 기적은 이제 시작이다

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격' 이정후, LA 공항에서 구금 됐다가 풀려났다 "정치적 문제 아냐"

2.

"깊은 구덩이에 빠진 기분이었지만…" 잠시 길을 잃었던 국대 출신 만능공격수, 다시 날 수 있다는 한자락 '희망'[수원인터뷰]

3.

[공식발표]'윤나황손 삭감 한파→ 나균안-정철원 인상' 캠프 떠나는 롯데, 연봉 계약 끝냈다

4.

이 팀은 야구가 아니고, 옷으로 '어그로' 화끈하게 끄네..."템플 스테이 가는줄" [인천공항 현장]

5.

고깃집 알바생이 '대기업 연봉' 인생역전! → 불꽃야구+독립리그 출신, 롯데 박찬형의 기적은 이제 시작이다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.