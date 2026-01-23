이정도 당차게 나와야, 진짜 에이스지..."내 목표는 3선발이 아니다. 개막전 선발이다" [인천공항 현장]

두산 베어스 선수단이 23일 인천공항을 통해 전지훈련지인 호주 시드니로 출국했다.

[인천공항=스포츠조선 김용 기자] "3선발이 아니라 개막전 선발이 목표다."

두산 베어스 곽빈은 '토종 에이스' 닉네임이 싫은가보다. 그가 원하는 건 '에이스'다.

곽빈은 23일 인천국제공항을 통해 스프링 캠프인 호주 시드니로 출국했다. 곽빈은 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀 사이판 전지훈련 멤버로 몸을 만들다, 팀 전지훈련에 맞춰 합류했다.

공항에서 만난 곽빈은 "따뜻한 나라에서 몸을 만들 수 있었다. 큰 이상은 없다. 몸을 잘 만들고 있다. 1월 해외에서 처음 운동을 해봤는데, 너무 좋았다"고 밝혔다.

곽빈은 WBC와 시즌 준비에 대해 "일단 WBC가 먼저다. 좋은 팀 성적, 내 가치를 더 높이는 게 목표다. 물론 부상 없이 잘해야 한다. 대회 때 몸 상태에 맞게 최고의 컨디션을 내보겠다. 하지만 무리는 하지 않겠다"고 각오를 전했다.


부상 얘기를 꺼내지 않을 수 없었다. 곽빈은 지난 시즌 개막전을 앞두고 옆구리를 다쳐 개점 휴업했었다. 에이스로 데려온 콜 어빈까지 흔들리며 두산은 시즌 초반 애를 먹었다. 그 여파를 이겨내지 못하고 9위로 시즌을 마치고 말았다.

곽빈은 "이제 나이도 조금씩 먹고 있고, 팀에서 어느정도 해야 하는 위치다. 무조건 잘해야 한다. 그리고 부상 없는 게 가장 중요하다. 주어진 임무에 대해 최선을 다할 것"이라고 평범한(?) 목표를 전했다. 하지만 이내 "나는 3선발이 목표가 아니다. 나는 개막전 선발을 항상 목표로 한다. 아직은 조금 이른 시점이지만, 감독님께 좋은 모습을 보여 개막전 선발까지 뛸 수 있는 투수가 되고 싶다"고 당차게 말했다. 보통 전성기 류현진(한화) 김광현(SSG) 양현종(KIA)급 선수가 아니면 개막전 선발 영광은 외국인 에이스들에게 돌아갔다. 올해 두산 개막전 선발 관건은 오랜만에 복귀한 플렉센의 경기력이 될 듯.

곽빈은 두산 선발진에 대해 "1~5선발 순서와 상관 없이 모두 잘했으면 좋겠다. 누군가 아프지만 않다면, 우리 선발진은 리그에서 가장 강하다고 생각한다"고 자신있게 말했다. 올시즌은 곽빈, 플렉센, 잭 로그에 이영하와 다른 토종 투수들이 치열한 선발 경쟁을 벌일 예정이다.


김용 기자

