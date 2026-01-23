1년 만에 138㎞→151㎞ 구속혁명, 108번 막차입단→캠프까지… 기적의 연속 "김동현 중 1번이 되겠다"[공항인터뷰]

|
[인천공항=스포츠조선 정현석 기자]LG 트윈스의 2026년 스프링캠프 명단에서 가장 놀라운 이름은 단연 11라운드 전체 108번 우완 루키 김동현(21)이다.
1m92, 95㎏의 당당한 체구. "늘 제가 제일 키가 컸다"던 그는 구속 고민이 있었다. 큰 덩치에도 광주일고 시절 최고 구속이 130km대 중반에 머물며 주목을 받지 못했다. 고교 졸업 당시 프로야구 신인드래프트도 패스.
막차로 프로에 입단했지만 1군 데뷔는 지명 순이 아니다.
광속구 투수 매니아 염경엽 감독의 눈에 들었다. 일찌감치 투구 영상을 본 염 감독은 "150km는 그냥 던질 메카닉이다. RPM(회전수)과 볼 끝이 좋을 수밖에 없는 투구 폼"이라며 하위 라운더임에도 과감하게 1군 1차 캠프 명단에 포함시켰다.
1라운드 전체 8번 양우진이 재활 차원에서 제외된 이번 캠프에 신인으로는 좌완 박준성과 단 둘이 선택된 영광에 대해 그는 "캠프에 가게 될 줄은 전혀 몰랐다. 12월쯤 팀 단체 카톡방에 초대되는 것을 보고서야 내가 가는구나 싶어 정말 기뻤다"며, "지명 순서와 상관없이 나를 있는 그대로 봐주시고 평가해 주신 것에 보답하고 싶다"고 각오를 다졌다.
느린 투수 시절 생존을 위해 "몸쪽 승부를 많이 했고, 변화구도 가다듬었다"는 김동현. 광속구 투수로 변신한 현재 과감한 몸족 승부와 변화구, 그리고 신인답지 않은 경기운영능력은 엄청난 시너지 효과를 불러올 무기다. 물론 프로무대 생존을 위해서는 체력과 함께 제구와 변화구를 가다듬어야 한다는 사실을 잘 알고 있다.
"제 꿈이 마무리 투수기 때문에 유영찬 선배님의 슬라이더와 스플리터를 꼭 배우고 싶어요. 임찬규 선배님께는 명품 커브와 위기 상황을 극복하는 멘탈적인 부분을 여쭤보고 싶습니다."
1년 사이 15㎞ 가까이 빨라진 공. 이제야 큰 덩치에 걸맞는 강속구 투수로 변신한 그의 본격적 야구인생은 이제 막 시작이다.
KBO 리그에는 동명이인 '김동현'이 유독 많다. 투수만 해도 부산과기대 1년 선배 김동현(롯데)이 있고, 2025 드래프트에서 KT 위즈 1라운드로 뽑힌 우완 강속구 투수 김동현도 있다.
나란히 1살 차로 붙어있는 세명의 동명이인 선수들(2004, 2005, 2006년생)에 대한 질문에 "그중에서 내가 가장 먼저 떠오르는 '1번 김동현'이 되고 싶다"는 2005년 생 김동현. '느린 볼 투수' 시절 익힌 몸쪽 승부와 변화구 구사 능력이 광속구와 결합한다면, LG는 또 하나의 거물급 샛별을 발굴하게 될지 모르겠다.
