'형 올해는 꼭 약속 지켜!' 건강하게 돌아오겠다는 '의리'의 약속 올해는 꼭 지킬 수 있길...[캠프 출국현장]
|
|
|23일 오후 KIA 타이거즈 선수단이 김포공항을 통해 전지훈련이 열리는 일본으로 출국했다. 밝은 표정으로 인사를 나누고 있는 곽도규, 이의리. 지난 2024시즌 한국시리즈 5차전. '이의리 유니폼' 세리머니를 펼치고 있는 곽도규(왼쪽 사진) 김포공항=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.23/
|
|
|밝은 표정을 인사를 나누고 있는 KIA 곽도규, 이의리.
[김포공항=스포츠조선 송정헌 기자] "형 올해는 꼭 약속 지켜!" 캠프 출국을 앞두고 KIA 곽도규가 이의리에게 다가가 약속을 다짐 받았다.
23일 오후 KIA 타이거즈 선수단이 김포공항을 통해 전지훈련이 열리는 일본으로 출국했다. KIA는 일본 아마미오시마 섬에서 1차 스프링캠프 훈련을 갖는다. 2024시즌 우승을 차지한 후 2025시즌 8위까지 추락한 KIA 타이거즈 선수단은 '절치부심' 일본의 외딴섬 아마미오시마에 캠프를 차리고 새로운 시즌을 준비한다.
서로를 바라만 봐도 좋다는 KIA 타이거즈 절친 선후배 두 왼손 투수 이의리-곽도규가 캠프 출국을 앞두고 밝은 표정으로 인사를 나눴다.
이의리는 2021년 신인드래프트 1차 지명을 받고 KIA에 입단했다. 프로 데뷔 시즌 신인왕을 차지한 이의리는 2022, 2023시즌 연속 10승, 11승을 올리며 두 자릿수 승리로 KIA 선발 마운드를 지켰다. 하지만, 2024시즌 도중 팔꿈치 통증을 호소한 끝에 토미존 수술을 받고 시즌을 접었다.
1년의 재활 끝에 2025시즌 중반에 마운드에 돌아왔으나 완전하게 기량을 회복하지 못했다. 이의리는 부상 복귀 후 2025시즌 10경기 출전 1승 4패 평균자책점 7.94로 정상적인 투구를 선보이지 못했다.
왼손 불펜투수 곽도규는 고졸 2년 차이던 2024시즌 71경기 출전 4승 2패 2세이브 16홀드로 KIA의 마운드를 책임지며 우승에 일조했다. 하지만, 2025시즌은 9경기 만에 끝이 났다. 4월 초 팔꿈치 통증으로 두 차례 정밀 검진을 받은 끝에 팔꿈치 인대 손상. 결국 토미존 수술을 받았다.
|
|
|28일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KIA-한화전. 7회말 2사 1, 2루에 등판한 곽도규가 투구를 준비하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.3.28/
|
|
|21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 NC와 KIA의 경기, 4회초 2사 만루 KIA 이의리가 NC 김형준을 삼진처리하며 위기를 넘긴 후 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.21/
수술 후 아직 재활 과정에 있는 곽도규가 KIA 1군 캠프에 합류했다. 출국을 앞두고 컨디션을 묻는 질문에 곽도규는 "몸이 많이 좋아졌다"라고 답했다. 컨디션이 좋아져 기분이 좋다고 말했다.
2024시즌 우승을 확정 짓는 한국시리즈 5차전에서 곽도규는 부상으로 뛰지 못한 절친 선배 이의리를 위해 '이의리 유니폼' 세리머니를 펼쳐 눈길을 끌었다.
|
|
|28일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 삼성과 KIA의 한국시리즈 5차전. KIA 곽도규가 6회초를 무실점으로 막은 후 '이의리 유니폼' 세리머니를 펼치고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.10.28/
|
|
|23일 오후 KIA 타이거즈 선수단이 김포공항을 통해 전지훈련이 열리는 일본으로 출국했다. 출국 준비하는 KIA 이의리. 김포공항=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.23/
|
|
|23일 오후 KIA 타이거즈 선수단이 김포공항을 통해 전지훈련이 열리는 일본으로 출국했다. 팬들에게 사인을 해주고 있는 KIA 곽도규. 김포공항=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.23/
나란히 토미존 수술을 받은 이의리, 곽도규.
올 시즌 부활을 노리고 있는 이의리와 곽도규가 1군 스프링캠프에서 몸을 만든다. 프로 4년 차 곽도규, 6년 차가 되는 이의리가 올해는 정상적인 컨디션 회복을 노리고 있다.
곽도규가 이의리에게 전했던 약속처럼 두 왼손 투수가 기량을 회복한다면 KIA에는 천군만마가 될 것이다.
|
|
|밝은 표정으로 출국을 준비하는 KIA 이의리.
|
|
|밝은 표정으로 인사를 건네는 KIA 곽도규.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.