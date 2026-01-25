'FA만 108억 → 외국인 전원 교체' 새 얼굴만 14명! 8년차 '강철매직'에 부는 새바람…"지난 과거는 잊고 '원팀'으로 새출발" [SC포커스]

기사입력 2026-01-25 15:14


'FA만 108억 → 외국인 전원 교체' 새 얼굴만 14명! 8년차 '강…
사진제공=KT 위즈

[스포츠조선 김영록 기자] KT 위즈가 1경기 차이로 가을야구를 놓쳤던 아쉬움을 딛고 새출발을 선언했다.

KT는 25일부터 호주 질롱 베이스볼센터의 스프링캠프에서 공식적인 첫 훈련을 시작했다.

KT 선수단은 유독 예년보다 서둘렀다. 호주까지의 교통편 상황이 일정하지 않았기 때문.

지난 12일 신인 선수 3명(박지훈 이강민 고준혁)과 군제대선수 2명(류현인 김정운)으로 구성된 선발대가 일찌감치 호주로 떠났고, 뒤이어 21일 선수단 본대가 출발했다. 사이판에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀 1차 캠프에 참여했던 4명(고영표 소형준 안현민 박영현)도 뒤이어 23일 후발대로 출발, 마침내 질롱에서 완전체가 됐다.

이날은 앞서 자율훈련을 해왔던 KT 선수들이 이강철 KT 감독의 지휘 아래 하나로 뭉친, 공식적인 첫 훈련날이다. 섭씨 23도의 따뜻한 날씨 속에서 스트레칭 캐치볼로 시작됐다.

본격적인 훈련 시작에 앞서 간단한 선수단 미팅도 이뤄졌다. 특히 팀에 새롭게 합류한 14명의 선수들(맷 사우어, 케일럽 보쉴리, 샘 힐리어드, 스기모토 코우키, 김현수, 최원준, 한승택, 한승혁, 안인산, 박지훈, 이강민, 김건휘, 임상우, 고준혁)과 군 제대 선수 류현인, 김정운 등의 인사가 진행됐다.

눈에 띄는 점은 멜 로하스 주니어, 윌리엄 쿠에바스 등 '익숙한 얼굴들'이던 KT 외인 군단이 모두 새 얼굴로 바뀌었다는 점. 지난해 아픔을 딛고 올겨울 FA에만 108억(김현수 3년 50억, 최원준 4년 48억, 한승택 4년 10억)을 거침없이 투자한 KT의 의지가 느껴지는 대목이다.

이강철 감독이 KT 지휘봉을 잡은건 2019년 첫 부임이래 올해로 무려 8년째다. 현존 KBO리그 최장수 감독이다.


'FA만 108억 → 외국인 전원 교체' 새 얼굴만 14명! 8년차 '강…
사진제공=KT 위즈

이강철 감독은 선수단과의 공식적인 첫 인사를 나눈 뒤 "건강한 모습으로 다시 볼 수 있어서 기쁘다"고 운을 뗐다.

이어 "올해로 KT에 부임한지 8년째가 됐는데, 선수들이 많이 바뀌었다. 새롭게 합류한 14명의 선수들이 잘 적응할 수 있도록 도와주길 바란다"고 힘주어 말했다.

또 "2021년에 우리는 '팀 KT'로 우승을 하고, 그동안 잘해왔다. 작년에도 잘했지만, 결과적으로 포스트시즌에는 진출하지 못했다"면서도 "그건 이미 지나간 일이다. 다시 새로 시작하는 마음으로 새롭게 임하길 바란다. '팀 KT'로 준비를 잘해서 올해는 반드시 좋은 성적을 낼 수 있도록 하자"며 선수들을 독려했다.

미팅을 마친 선수단은 2026시즌을 향한 본격적인 훈련에 돌입했다. 야수들은 수비 훈련에 이어 로테이션으로 배팅 훈련을 진행했다. 투수들은 불펜조와 수비조로 나뉘어 훈련하며, 캠프 첫날 훈련을 마쳤다.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 아이언, 거주지 아닌 아파트서 숨진 채 발견..오늘(25일) 5주기

2.

추신수, '3억 외제차'로 아들 운전연수 시키는 클래스 "자칫하면 폐차"

3.

박미선, 유방암 투병 중 아들과 데이트…삭발 후 풍성해진 머리

4.

임산부 아내에 한없이 자상한 '송도 최수종' 남편에 '버럭'한 오은영, 왜? (결혼지옥)

5.

'정희♥' 28기 광수, 결정사 대표 됐다 "등급·조건 없이 진정한 사랑 찾길"

스포츠 많이본뉴스
1.

마산 야구 큰 별 지다, 김성길 선생 별세…"지역 야구 발전 발자취 오래 기억될 것"

2.

韓 축구 괴롭혔던 '최악의 중국' 또 등장!→네 골 먹히자 "소림 축구 시전" 일본, 우승 후 대폭발..."우리 젊은 새싹 뽑아버리려고 해"

3.

"리프팅 1000번 실패에 대성통곡하던 독종 꼬마" '구보 그 이상' 2006년생 日사토 MVP-득점왕 싹쓸이→日열도 大열광[U-23 아시안컵]

4.

[공식발표]원태인도 건들지 마, 강백호 넘고 노시환과 어깨 나란히...8년차 최고 10억원에 재계약

5.

깜짝 소식! 손흥민 우승, 초대박 터졌다...케인 뛰어넘을 '역대급 파트너' 합류 예고, "LA로 이적하고 싶어"→"더 강해질 수도"

스포츠 많이본뉴스
1.

마산 야구 큰 별 지다, 김성길 선생 별세…"지역 야구 발전 발자취 오래 기억될 것"

2.

韓 축구 괴롭혔던 '최악의 중국' 또 등장!→네 골 먹히자 "소림 축구 시전" 일본, 우승 후 대폭발..."우리 젊은 새싹 뽑아버리려고 해"

3.

"리프팅 1000번 실패에 대성통곡하던 독종 꼬마" '구보 그 이상' 2006년생 日사토 MVP-득점왕 싹쓸이→日열도 大열광[U-23 아시안컵]

4.

[공식발표]원태인도 건들지 마, 강백호 넘고 노시환과 어깨 나란히...8년차 최고 10억원에 재계약

5.

깜짝 소식! 손흥민 우승, 초대박 터졌다...케인 뛰어넘을 '역대급 파트너' 합류 예고, "LA로 이적하고 싶어"→"더 강해질 수도"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.