'제2의 김광현' 그림자 떨쳐냈다! 11승 토종 선발도 안심못할 무한경쟁…8㎏ 증량의 힘 보여줄까 [인터뷰]

[스포츠조선 김영록 기자] 11승을 올린 토종 선발도 경쟁해야하는 팀이 있다. 자타공인 '선발 최강'을 다투는 KT 위즈다.
그리고 이적 첫해 오원석은 말 그대로 눈부시게 빛났다. 매년 '한끝' 부족했던 커리어에 작별을 고했다. 생애 첫 두자릿수 승수를 달성했고, 다승 공동 8위(11승)에 이름을 올렸다. 토종 투수들 중에는 원태인(12승)에 이어 2위다. 4~5점대를 넘나들던 평균자책점도 3점대 중반(3.67)에 확실하게 비끄러맸다.
그 뒤를 받치는 선수가 오원석이다. 우완 일색의 선발진에 다양성을 부여하는 의미도 있지만, 지난해 보여준 모습만으로도 KT 막강 선발진의 한 축을 맡기에 부족함이 없다.
하지만 소속팀이 KT라는게 문제다. 두터운 마운드는 감독을 기쁘게 하지만, 투수들에겐 말그대로 지옥같은 경쟁 무대다.
우선 배제성이 있다. 지난해 겪은 고난과 어느덧 서른이 된 나이는 새출발의 터닝포인트를 맞이하기에 충분하다. 1m90의 큰 키에서 내리꽂는 150㎞ 직구에 곁들여지는 매서운 슬라이더가 돋보이는 그다. 두 구종이 절묘한 피치터널을 이뤄 서로의 위력을 배가시킨다.
아시아쿼터 스기모토 코우키 역시 일단 필승조에서 출발하지만, 언제든 선발 한자리를 넘볼 수 있는 선수. 여기에 이강철 감독은 2023년 1차지명으로 국군체육부대(상무)에서 군복무를 마친 김정운을 비밀무기로 꼽고 있다.
특히 매년 시즌 막판 체력 부담을 노출하는 그다. 올겨울 오원석은 근육을 불렸다. 유연하고 마른 몸매에서 뿜어져나오는 직구에 힘을 더하고, 풀시즌을 버틸 힘을 만들기 위해서다. 지난해 말 대표팀에 다녀왔을 때는 82㎏ 정도였는데, 지금은 90㎏다.
오원석은 "잘 찌웠다. 시즌 동안 근육이 빠지지 않도록 노력할 예정"이라며 웃었다.
대표팀에서의 경험, 연봉 협상에서의 후한 대우(64.3% 인상, 2억 3000만원)도 큰 동기부여가 됐다고. 오원석은 "특별히 고민하지 않았다. 액수 듣고 도장 바로 찍은 것 같다"며 미소지었다.
"2025년은 잊지 못할 시즌이었다. KT 이적 첫해에 커리어하이를 달성할 줄은 몰랐다. 지난해 호주 스프링캠프에서 이강철 감독님이 직접 투구폼을 조금 간결하게 다듬어주신 게 큰 힘이 됐다. 작년보다 더 잘하고 싶다. 올해도 가을야구 못가면 기분이 좀 상할 것 같다."
