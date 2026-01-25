[현장일문일답]고개 숙인 이민성 감독 "팬들께 너무 죄송…믿고 기다려주시면 좋겠다"

|
[인천공항=스포츠조선 김가을 기자]"믿고 기다려주시면 좋겠다."
선수단은 25일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 김도현 신민하 조현태(이상 강원FC) 박준서(화성FC) 김용학(포항 스틸러스) 백가온(부산 아이파크) 등 6명의 선수는 소속팁 전지훈련 합류로 16명만 귀국했다.
그는 9월 일본에서 열리는 아이치-나고야 아시안게임의 중요성을 계속해서 강조했다. 이 감독은 "우리는 아시안게임 금메달을 목표로 하는 팀이다. 계속 발전할 거다. 또 성장해 나갈 것"이라며 "이제 대한축구협회 기술본부 팀과 협의를 해야한다. 이제 아시안컵이 끝났기 때문에 다가오는 2월부터 움직여야 하지 않을까 생각하고 있다"고 말했다.
'이민성호'는 3월과 6월 A매치 기간 재소집해 훈련할 예정이다.
다음은 이민성 감독과의 일문일답.
인천공항=김가을 기자 epi17@sportschosun.com
이번에 좋지 않은 모습과 결과를 보여드린 것에 대해 축구 팬들께 너무 죄송하다는 말씀을 다시 한 번 드리고 싶다. 앞으로 아시안게임이 중요한 만큼 아시안게임을 향해서 새로운 모습을 보일 것이다. 더 나은 팀으로 발전할 수 있도록 좀 믿고 기다려주시면 좋겠다.
- 이번 대회 잘 된 점과 개선점.
여기서 어떤 말도 해드리고 싶지만, 모든 리뷰가 끝나지 않았다. 지금 정신 없는 상태다. 이제 대한축구협회, 위원회와 리뷰를 끝내고 전체적으로 다 포괄적으로 배포해 드리는 게 나을 것 같다.
- 3~4위전 승부차기 대비가 되지 않은 것인가.
우리는 8강전부터 승부차기를 대비했다. 그 부분에 있어서 황재훈 선수의 SNS 그런 글 때문에 그런 것 같다. 우리도 몰랐던 부분이다. 두 선수는 승부차기 하는 부분을 알았지만, 두 선수들이 교체로 나갔었다. 웬만하면 골키퍼 본인에게 선택지를 주는 것이다. 우리가 어느 방향으로 떠라 그런 코칭은 하지 않는다.
- U-21 세대로 나선 팀에 패해서 팬들이 더 실망하는 것 같다.
두 살이 어리고, 많고는 프로 경험을 하는 선수 입장에서 그렇게 중요한 부분은 아닌 것 같다. 우리가 전체적으로 시스템 변화나 구조적인 변화를 갖고 가는 게 우선이라고 생각한다. 나이가 어리고 많고는 문제가 아닌 것 같다. 우리도 이번에 20세 이하 선수 6명을 데리고 갔다. 그 선수들이 또 좋은 모습을 보였기 때문에 앞으로 더 희망 있는 모습이 많이 나올 것으로 생각한다.
- 주축이 없는 부분이 어떤 영향이 있었나.
주축 선수라고 할 수 있는 게 아니다. 항상 경쟁을 해야한다. 이번에 우리가 아시안컵을 준비하면서도 솔직히 미드필더 자원이 너무 많이 빠진 상태였다. 우리는 또 제2의 플랜을 갖고 해야 하는 입장이다. 또 그 선수들을 테스트하는 개념이었다. 그것도 잘 안 맞아 들어갔기에 좋은 모습이 나오지 않았다. 이제 앞으로 아시안게임 체제로 돌입하면서 모든 선수들을 쓸 수 있는 부분이 있어서 더 좋은 모습이 나오지 않을까 생각한다.
- 베트남전 앞두고 아시안게임 금메달에 대한 얘기를 했다. 그런 계획이 있나.
그런 내용은 내가 말씀드린 내용이 없다. 우리는 아시안게임 금메달을 목표로 하는 팀이다. 계속 발전할 거다. 또 성장해 나갈 것이다.
- 황재훈 선수가 풀이 많이 죽었을 것 같다. 해주고 싶은 말, 최종전 갑자기 선발 기용 배경은.
훈련을 통해 모든 선수의 컨디션을 체크한다. 좋은 컨디션을 유지했기 때문에 그 선수를 선발로 내세웠다. 승부차기나 또 그 선수의 SNS 대응 등은 프로 선수로서 좋지 못한 행동이다. 자기만의 색을 갖고 자기가 마음 속에 간직하고, 항상 경기에 임하는 자세가 중요하다고 생각한다. 빨리 털어내고 사과할 부분은 사과하고, 본인이 이제 도 운동에 전념하는 게 가장 좋은 방법이라고 생각한다.
- 아시안게임 해외파 차출 진행 여부 및 구상.
이제 협회 기술본부 팀과 협의를 해야한다. 이제 아시안컵이 끝났기 때문에 다가오는 2월부터 움직여야 하지 않을까 생각하고 있다.