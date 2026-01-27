우승 노린다면 '다년 계약' 독이 될 수 있다고? 예비 FA를 바라보는 복잡한 셈법

기사입력 2026-01-27 05:21


(왼쪽부터) 원태인-노시환-홍창기. 스포츠조선DB

[스포츠조선 이종서 기자] "동기부여가 사라질 수 있잖아요."

2026년 시즌이 끝나면 '역대급'이라고 불려도 손색없을 FA 시장이 열릴 예정이다.

원태인 구자욱(이상 삼성) 노시환(한화) 홍창기 박동원(이상 LG) 정수빈(두산) 등이 모두 FA 자격을 얻는다.

프랜차이즈로 자리를 잡거나 우승의 영광을 함께 한 이들. 몇몇 선수들의 경우 시장에 나온다면 시작가가 100억원이라는 이야기도 나오고 있다. 확실한 기량을 보여줬던 만큼, 어느 구단에 가도 확실한 전력 상승 요인을 기대할 수 있는 선수다.

이들을 보유한 '원소속 구단'은 벌써 머리가 아프다. 전력 유지를 위해서라면 이들과의 동행은 필수적이다. 또한 이들을 놓쳤을 경우 '프랜차이즈 스타'를 보냈다는 비난에 직면하기도 한다.

유출을 대비한 일차적 안전장치로 파격적인 연봉 계약을 하기도 했다. 원태인과 노시환은 모두 10억원에 연봉 계약을 했다. 8년 차 선수 연봉 신기록이다. 이들 모두 FA A등급이 유력하다. 타 구단에서 이들을 영입할 경우 20억원에서 많게는 30억원까지 보상금으로 줘야 한다.


18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 3회초 1타점 적시타 날리고 있는 구자욱. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.18/
연봉 계약 외에도 빠르게 움직이기 시작했다. 비FA 다년 계약 협상을 통해 '장기 보유'를 노리고 있다.

다만, 고민거리는 있다. 공교롭게도 다년 계약을 고민하고 있는 LG 삼성 한화 모두 올 시즌 우승 전력으로 평가받고 있는 구단이다.


많은 선수의 경우 '예비 FA 시즌' 커리어 하이를 달성하곤 한다. 선수로서는 FA 시장에서 좋은 평가를 받는다면 거액은 손에 쥘 수 있다. 생애 한 번 밖에 없을 수도 있는 기회인 만큼, 동기부여 요소가 확실하다. 'FA로이드(FA+스테로이드)'라고 불릴 정도로 기량이 급상승해서 커리어하이 시즌을 보내곤 한다.

'윈나우'를 외치며 우승을 외치는 구단의 경우 '예비 FA' 효과가 필요하다. 팀 스포츠라고 하지만, 개인의 기량이 팀 성적에 미치는 영향은 무시할 수 없다.

다년 계약으로 계약을 할 경우 '미래'가 보장돼 있다. FA 시장에 선수가 나올 경우 복수의 구단과 경쟁이 붙을 수 있고, 금액이 크게 올라갈 수밖에 없다. 커리어하이 시즌을 지금으로서는 상상할 수도 없는 금액까지 가치가 올라갈 수도 있다. 현재 시점에서 다년계약을 한다면 비교적 합리적인 수준에서 선수를붙잡을 수 있는 장점이 있다.

다만, 동기부여를 상실할 위험이 생기기도 하다. 대부분 선수의 경우 개인 기량 발전을 우선시 한다고 하지만, 아무래도 '예비 FA' 시즌 누릴 수 있는 확실한 동기부여의 수단은 사라지게 된다.

다년 계약을 고민하고 있는 한 구단 관계자는 "단순하게 다년계약을 했다고 좋은 건 아니다. 자칫 확실한 동기부여가 사라지는 선수도 분명 있다"라며 "선수 성향과 시장 상황 등을 종합적으로 고려해야 한다"고 설명했다.

예비 FA 효과로 우승에 힘을 보탤지, 다년 계약으로 계산이 서는 연봉 운영을 할지는 현재 구단이 가질 고민이기도 하다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


'한국시리즈 통합우승 IN 잠실' 행사가 1일 잠실구장에서 열렸다. LG 선수단이 팬들과 함께 우승의 기쁨을 만끽하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.01/

