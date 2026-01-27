우승 노린다면 '다년 계약' 독이 될 수 있다고? 예비 FA를 바라보는 복잡한 셈법

|
[스포츠조선 이종서 기자] "동기부여가 사라질 수 있잖아요."
프랜차이즈로 자리를 잡거나 우승의 영광을 함께 한 이들. 몇몇 선수들의 경우 시장에 나온다면 시작가가 100억원이라는 이야기도 나오고 있다. 확실한 기량을 보여줬던 만큼, 어느 구단에 가도 확실한 전력 상승 요인을 기대할 수 있는 선수다.
다만, 고민거리는 있다. 공교롭게도 다년 계약을 고민하고 있는 LG 삼성 한화 모두 올 시즌 우승 전력으로 평가받고 있는 구단이다.
많은 선수의 경우 '예비 FA 시즌' 커리어 하이를 달성하곤 한다. 선수로서는 FA 시장에서 좋은 평가를 받는다면 거액은 손에 쥘 수 있다. 생애 한 번 밖에 없을 수도 있는 기회인 만큼, 동기부여 요소가 확실하다. 'FA로이드(FA+스테로이드)'라고 불릴 정도로 기량이 급상승해서 커리어하이 시즌을 보내곤 한다.
'윈나우'를 외치며 우승을 외치는 구단의 경우 '예비 FA' 효과가 필요하다. 팀 스포츠라고 하지만, 개인의 기량이 팀 성적에 미치는 영향은 무시할 수 없다.
다년 계약으로 계약을 할 경우 '미래'가 보장돼 있다. FA 시장에 선수가 나올 경우 복수의 구단과 경쟁이 붙을 수 있고, 금액이 크게 올라갈 수밖에 없다. 커리어하이 시즌을 지금으로서는 상상할 수도 없는 금액까지 가치가 올라갈 수도 있다. 현재 시점에서 다년계약을 한다면 비교적 합리적인 수준에서 선수를붙잡을 수 있는 장점이 있다.
다만, 동기부여를 상실할 위험이 생기기도 하다. 대부분 선수의 경우 개인 기량 발전을 우선시 한다고 하지만, 아무래도 '예비 FA' 시즌 누릴 수 있는 확실한 동기부여의 수단은 사라지게 된다.
다년 계약을 고민하고 있는 한 구단 관계자는 "단순하게 다년계약을 했다고 좋은 건 아니다. 자칫 확실한 동기부여가 사라지는 선수도 분명 있다"라며 "선수 성향과 시장 상황 등을 종합적으로 고려해야 한다"고 설명했다.
예비 FA 효과로 우승에 힘을 보탤지, 다년 계약으로 계산이 서는 연봉 운영을 할지는 현재 구단이 가질 고민이기도 하다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
