야구계 최고 투자 수단…"슈퍼 히어로" 1억5200만원에 또 팔렸다

기사입력 2026-01-27 13:33


야구계 최고 투자 수단…"슈퍼 히어로" 1억5200만원에 또 팔렸다
오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

[스포츠조선 이종서 기자] '100년 전 베이브 루스 이후 누구도 보여주지 못한 초인적 업적을 수행하고 있다.'

미국 '스포츠 컬렉터스 다이제스트'는 27일(이하 한국시각) '오타니 쇼헤이의 슈퍼 히어로 카드가 경매에서 6자리수 이상을 기록했다'고 전했다.

오타니는 명실상부 야구계 최고의 스타다. 메이저리그에서 투·타 겸업을 하면서 3년 연속 MVP에 선정되고, 5년 간 4차례 MVP를 받기도 했다.

매체는 '슈퍼스타 오타니는 야구 슈퍼히어로가 됐으며 100년 전 베이브 루스 이후 누구도 보여주지 못한 초인적인 업적을 수행하고 있다'라며 '오타니는 그의 초현실적인 능력을 사용해 마법 같은 커리어를 만들어 왔으며, LA 다저스를 타자로서 그리고 투수로서 이끌어 2년 연속 월드시리즈 우승을 달성했고, 31세까지 MLB MVP 4회를 수상했다'고 조명했다.

자연스럽게 오타니 관련 물품은 가치가 나날이 오르고 있다. 매체는 '오타니는 야구 카드 시장에서도 자신의 마법을 보여주며 취미 수집 시장에서 가장 수집 가치가 높은 선수가 됐다'라며 '오타니가 실크 모자와 흰 장갑을 착용하고 사무라이 검을 들고 있는 모습을 담은 슈퍼히어로즈 카드가 파나틱스 컬렉트'에서 10만5000달러(약 1억 5200만원)에 팔렸다'고 소개했다.


야구계 최고 투자 수단…"슈퍼 히어로" 1억5200만원에 또 팔렸다
스포츠 컬렉터스 다이제스트 홈페이지 캡쳐.
일본 '동스포 웹'은 이 소식을 전하며 '해당 카드는 전 세계에 단 한 장만 존재한다'라며 '코믹풍 아트로 잘 알려진 아티스트 마이클 브라슈케비치가 10명의 스타 선수를 또 다른 자아를 지닌 슈퍼히어로로 표현한 시리즈'라고 소개했다.

매체는 이어 '투타 겸업이라는 독보적인 커리어를 반영하듯, 마법사와 검을 휘두르는 전사라는 두 가지 모습으로 묘사돼 눈길을 끈다'라며 '총 76차례의 입찰 경쟁 끝에 바이어 프리미엄을 포함해 10만5000달러에 낙찰됐다. 입찰 횟수만으로도 오타니 카드에 대한 높은 관심을 확인할 수 있다'고 했다.

아울러 '동스포 웹'은 오타니 사진과 함께 '오타니의 카드는 투자 수단이기도 하다'라며 뜨거운 관심을 짚기도 했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'김지연 파경' 정철원, 심경 공개 "양육권 가져올 것, 아빠로서 최선 다하겠다"

2.

'얼굴 천재'의 대반전... 차은우에 유독 대중이 분노하는 이유

3.

현주엽 子, 트라우마 된 병원행 "약 받으러 간다더니...정신병원 기습 입원"

4.

[SC이슈] 반성문 내고도 안 통해…‘쯔양 협박’ 구제역, 허위 폭로에 ‘징역 2년’

5.

"눈치 좀 챙겨" 아덴 조, 200억 탈세 차은우에 "동생 파이팅"…'케데헌' 인연 독 됐다

스포츠 많이본뉴스
1.

"어쩌겠나 사생활인데.. 그건 그거고 저건 저거다" → 김태형 감독도 탄식. 인플루언서 아내와 SNS 갈등 격화.. 정철원 위로

2.

'참을만큼 참았다' 전직 토트넘 회장 분노 "쓸모없는 놈들, 감독부터 선수 다 잘라라"

3.

의리의 키움, 2년 전 자신들을 뿌리친 레전드를 다시 품었다 "그 때 제가 왜 KIA로 갔냐면요..."

4.

드디어 살쪘다! 1년 만에 호주행 비행기 탑승…"올해는 보여드리도록 하겠습니다"

5.

'사이판 효과봤네.' 70% 첫 피칭에 140km... 염갈량이 찍은 개막전 선발, WBC 꿈이 커간다

스포츠 많이본뉴스
1.

"어쩌겠나 사생활인데.. 그건 그거고 저건 저거다" → 김태형 감독도 탄식. 인플루언서 아내와 SNS 갈등 격화.. 정철원 위로

2.

'참을만큼 참았다' 전직 토트넘 회장 분노 "쓸모없는 놈들, 감독부터 선수 다 잘라라"

3.

의리의 키움, 2년 전 자신들을 뿌리친 레전드를 다시 품었다 "그 때 제가 왜 KIA로 갔냐면요..."

4.

드디어 살쪘다! 1년 만에 호주행 비행기 탑승…"올해는 보여드리도록 하겠습니다"

5.

'사이판 효과봤네.' 70% 첫 피칭에 140km... 염갈량이 찍은 개막전 선발, WBC 꿈이 커간다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.