AI에 '국대 승선' 물어본 간절함…등번호 바꾸고 새출발, "이 기록, 2년 연속은 없는 거 같은데"

기사입력 2026-01-28 09:45


대한민국 야구대표팀이 4일 고척스카이돔에서 훈련을 가졌다. 정우주가 캐치볼을 하고 있다. 고척=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.04/

[스포츠조선 이종서 기자] "90%가 나오더라고요."

한화 이글스 정우주(20)는 올 시즌 등번호를 바꿨다. 2025년 신인드래프트 1라운드(전체 2순위)로 한화에 입단한 그는 43번을 달고 데뷔했다.

호주 멜버른에서 진행하고 있는 한화 스프링캠프. 정우주는 61번을 달았다. '레전드' 박찬호가 달았던 번호이자 정우주의 남양주리틀 야구단 선배 故 김성훈의 번호이기도 했다.

올해 상무에서 내야수 정은원이 전역할 예정이다. 입대 전 정은원의 등번호는 43번. 정우주는 미리 등번호를 양보한 셈이다.

정우주는 26일(이하 한국시각) 캠프 첫 피칭을 했다. 한화 이글스 공식유튜브 '이글스TV'를 통해 이 모습이 담겼다. 이날 포수 박상언과 호흡을 맞추며 22개의 공을 던졌다.

강한 구위의 공이 박상언의 미트에 꽂힐 때마다 감탄사가 흘러나오기도 했다.

피칭을 마친 뒤 정우주는 "확실히 숫자가 높기 때문에 유니폼이 무거운 거 같다"고 농담을 던지며 "사실 별 느낌은 없다. 이제 새로운 번호를 달고 뛰니 새로운 마음가짐으로 준비하는 거 같다. 더 잘하고 싶다"고 말했다.

정우주는 WBC 대표팀 사이판 훈련 명단에 포함돼 캠프에 앞서 한 차례 몸을 끌어올릴 수 있었다.


정우주는 "사이판에서 하프 피칭까지 소화했다. 스프링캠프에서 포수가 앉아서 받는 피칭을 했는데 사실 사이판 때는 밸런스가 좋지 않아 걱정을 많이 했다. 다행히 괜찮아서 만족스러웠다"라며 "변화구가 뜨지 않게 그런 부분에 초점을 맞췄다. 아무래도 첫 피칭이니 힘을 안 쓰고 좋은 밸런스를 가지고 가려고 노력했는데 그게 의도가 잘 전달된 거 같아 좋다"고 했다.

그는 이어 "사실 내가 그렇게 내 피칭에 후한 편은 아닌데 첫 피칭치고는 괜찮았다. 7~8점 정도 주고 싶다"고 했다.


9일 서울 고척스카이돔에서 열린 한국과 체코의 야구대표팀 평가전. 5회말 등판한 정우주가 투구하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.9/
WBC는 오는 3월 열린다. 참가하는 선수들은 평소보다 몸을 조금 더 빨리 올려야 한다. 많은 경험이 없는 정우주에게는 이 부분이 낯설 수밖에 없다. 정우주는 "WBC에 발탁이 된 게 아니라 한화와 WBC 중간에서 준비를 하고 있다. 어려운 건 없다. 사실 이렇게 페이스가 빨리 올라와서 시즌 때 좀 빨리 떨어질까 그런 걱정이 있긴 하지만 그래도 웨이트 많이 하면서 체력적인 부분에서 많이 연습하면 좋아질 거라고 생각하고 있다"고 말했다.

많은 대표팀 경험을 한 문동주는 든든한 가이드가 되고 있다. 정우주는 "(문)동주 형이 좋은 이야기를 많이 해준다. 대표팀 가서도 많이 배웠다. 아무래도 나보다 동주 형이 대표팀 경험이 많으니 그 부분에 대해서 많은 노하우를 전수받고 있다"고 이야기했다.

사이판에서 훈련을 했다고 하지만, 최종 명단은 아직 발표 전이다. 정우주는 최종 명단에 들어가길 강하게 희망했다. AI에 검색하기도 했다. 정우주는 "AI를 통해서 퍼센테이지를 물어봤는데 90%가 나오더라. 오늘 피칭을 대표팀 코치님들께서 보시면 점수를 올릴 수 있지 않을까 싶다"고 미소를 지었다.


불펜 피칭을 하는 정우주. 이글스TV 캡쳐
캠프 방향에 대해서는 "직구 말고도 변화구를 좀 더 연습하고 있다. 변화구가 살면 직구가 더 살 거라고 생각해 변화구에 좀 더 중점을 두고 있다"라며 "몸은 잘 만든 거 같다. 살이 생각보다 많이 빠져서 이 부분은 다시 생각을 해봐야할 거 같다. 체력적인 부분이 지금 나오는 것이 아니다. 시즌 시작하면 얼마나 열심히 준비했는지 알 수 있을 거 같다"고 했다.

정우주는 "작년에 너무 과분한 사랑을 받아 더 겸손해야할 거 같다. 작년보다 더 좋은 모습을 보일 수 있도록 하겠다. 새 등번호를 단 만큼, 올해는 중요한 역할을 맡고, 좋은 모습을 보일 수 있도록 하겠다"고 각오를 밝혔다.

아울러 기록적인 목표에 대한 물음이 나오자 "9구 3탈삼진을 2년 연속으로 해보고 싶다"고 했다. 정우주는 지난해 8월28일 고척 키움전에서 공 9개로 삼진 3개를 잡아냈다. KBO리그 역대 11번째 기록. 2년 연속 9구 3탈삼진 기록은 없다. 다만, 강윤구가 2012년과 2018년 각각 한 차례씩 달성하며 2회 달성자로 이름을 올리고 있다. 정우주가 2026년에도 이 기록을 달성한다면 역대 두 번째 2회 달성과 최초 2년 연속 달성을 함께 품게 된다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


20일 오후 야구국가대표팀 선수들이 인천공항 제1터미널을 통해 귀국했다. 입국장을 나서고 있는 정우주. 인천공항=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.20/


Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

