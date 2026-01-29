[공식발표] "솔직히 4대 프로스포츠 중 가장 흥행" KBO 처우 개선한다…최저연봉 3300만원 인상, WBC 8강부터 4억 포상한다

최종수정 2026-01-29 10:01

2025 리얼글러브 어워드가 1일 서울 광진구 그랜드 워커힐에서 열렸다. 한국프로야구선수협회 회장 양현종이 인사말을 하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.12.01/

[스포츠조선 김민경 기자] "솔직히 4대 프로스포츠 중에 우리가 가장 흥행이 되고 인기가 많은데…."

양현종 프로야구선수협회장의 바람대로 선수들의 처우가 개선됐다. 선수협은 지난해 11월 KBO와 첫 간담회를 가졌다. 양현종을 포함한 대표 선수 21명이 현장의 목소리를 허구연 총재를 비롯한 KBO 측에 전달했고, 일부 수용됐다.

KBO는 29일 '지난 20일과 27일 각각 2026년 제1차 실행위원회와 이사회를 개최하고, 주요 규약과 리그 규정 개정안을 확정했다'고 알렸다.

제1차 이사회 결과 우선 선수 최저연봉이 인상됐다. 물가 상승과 최저임금 인상 추세를 반영하고, 선수 처우 개선과 리그 경쟁력 강화를 위해 선수 최저 연봉 인상을 확정했다.

양현종은 최저연봉 인상 안건과 관련해 "매년 이야기한다. 솔직히 4대 프로스포츠 중에 우리가 가장 흥행이 되고, 인기가 많다. 어쨌든 내가 야구를 하고 있기에 가장 인기가 많다고 생각하는데, 그럴수록 (처우가) 점점 좋아져야 된다고 생각한다"고 목소리를 낸 바 있다.

현행 KBO리그 선수 최저연봉은 2021년부터 연 3000만원으로 유지되고 있으며, 일정 주기(5년 내외)의 합리적인 인상이 필요하다는 판단에 따라 2027년부터 선수 최저 연봉을 3300만원으로 기존 대비 10% 인상하기로 했다.

KBO리그 선수 최저연봉은 2005년 2000만원, 2010년 2400만원(20% 인상), 2015년 2700만원(12.5% 인상), 2021년 3000만원(11% 인상)으로 단계적으로 상향 조정되고 있다.

국제대회에 참가하는 대표팀 선수단의 사기와 집중도를 높이는 등 동기부여를 위해 선수단 승리수당, 포상금 추가 지급이 확정됐다.


기존에는 WBC 8강 진출 시 포상금이 지급되지 않았지만, 2026년 WBC부터 4억원의 포상금이 신설됐다. 또한 4강 진출 시 기존 포상금 3억원에서 6억원, 준우승 시 7억원에서 8억원, 우승 시 10억원에서 12억원으로 포상금이 증액됐다. 포상금은 최종 성적 기준으로 한 차례만 지급된다.

선수단 운용의 유연성과 리그 운영의 안정성을 강화하기 위해 소속선수 정원을 증원했다.

시즌 중 부상, 컨디션 관리 및 전력 운영 측면에서 구단 별 선택지를 확대하고, 아시아쿼터 제도 도입에 따라 2026년부터 엔트리가 확대(29명)되는 점을 고려해 선수 보유 정원의 확대를 결정했다. 또한 선수 육성 및 동기부여 강화를 통해 육성선수와 아마추어 선수에게 프로 진입 및 성장 기회를 확대하고, 리그 전반의 선수층을 두껍게 하는 것을 목표로 한다.

이에 따라 현행 65명인 구단별 소속선수 정원을 68명으로 3명 증원해 올 시즌부터 시행한다.

고등학교 미진학을 통한 규약 회피 가능성을 방지하고 유망주 해외 유출에 대한 제도적 대응 범위를 합리적으로 확대했다.

현행 KBO 규약 제107조 제1항에는 '고등학교 이상 재학 선수'가 외국 프로구단과 계약한 경우, 국내복귀 시 2년간 KBO 구단과 계약할 수 없다는 조항이 있다.

선수가 중학교 졸업 후 고등학교에 진학하지 않고, 해외 진출하게 될 경우, 의도적 규약 회피로 해석될 수 있어 현행 고등학교 재학 기준 적용 범위를 중학교까지 확대했다.


KBO-한국프로야구선수협회 간담회 사진. 사진제공=KBO

KBO-한국프로야구선수협회 간담회 사진. 사진제공=KBO
제1차 실행위원회 결과는 다음과 같다.

비디오 판독 규정 개정

2루와 3루에서 발생하는 '전략적 오버런'을 제한하기 위한 비디오 판독 규정 개정안을 의결했다.

'전략적 오버런'은 2루 포스플레이 상황(특히 주자가 3루에도 있을 때)에서 1루 주자가 2루를 점유하기 위한 슬라이딩 대신 베이스를 통과하듯 밟고 전력으로 질주하는 플레이다. 이때 2루를 통과한 주자는 이후 런다운에 걸려 결국 태그 아웃될 가능성이 높지만, 주자가 송구보다 2루를 먼저 밟는 순간 포스아웃이 해제되기 때문에 3루 주자가 그 전에 홈을 밟아 득점을 얻기 위한 의도적 주루 전략이다. 다만, 이러한 플레이는 주루의 본질을 훼손하는 플레이로, MLB에서도 2025년부터 비디오판독 대상 플레이에 포함된 바 있다.

포스플레이 상황에서 비디오 판독을 통해 아웃 판정이 세이프로 번복되더라도, 주자가 해당 베이스를 점유하거나 다음 베이스로 진루하려는 정당한 시도를 하지 않은 경우에는 주루 포기에 의한 아웃으로 판정할 수 있도록 했다. 다만, 해당 행위가 심판의 아웃 판정 선언에 영향을 받아 발생한 경우에는 적용하지 않기로 했다.

또한 2사에서 선행 주자의 득점이 주자가 2루 또는 3루 진루를 포기하기 전에 이루어졌는지 여부는 해당 주자가 2루 또는 3루의 뒷면을 지나쳐 두 발이 지면에 닿는 시점을 기준으로 판정한다.

무선 인터컴 도입

비디오판독 소요 시간 단축과 판정 설명 강화를 위해 2026시즌부터 무선 인터컴 시스템을 도입하기로 했다.

비디오판독 상황 발생 시 착용중인 장비로 별도 이동 없이 판독센터와의 교신, 장내 방송이 가능해 경기 시간 단축 효과가 기대된다. 무선 인터컴은 1·2루심이 착용하며, 심판팀장이 장비를 착용하지 않는 경우에는 착용 심판 중 최고 경력자가 비디오 판독 관련 심판팀장 역할을 수행하게 된다.

2026년 퓨처스리그 편성 경기 수 확대 및 저변 확대를 위한 월요일 경기 편성

2026시즌부터 퓨처스리그 경기수를 팀당 5경기씩 확대하기로 했다.

이는 우천 및 그라운드 사정으로 취소되는 경기 수가 많고, 재편성이 제한적인 퓨처스리그의 특성을 고려한 조치이다. 이에 따라 2026시즌부터 퓨처스리그는 기존 팀당 116경기에서 121경기로 5경기씩 늘어나며, 리그 전체 경기 수는 696경기에서 총 726경기로 확대된다.

또한, 퓨처스리그의 저변 확대를 위해 KBO 리그가 열리지 않는 월요일에 경기를 편성하기로 했다. 이로써 퓨처스리그는 수, 목, 금요일 3연전 및 토, 일, 월요일 3연전으로 편성하고 화요일을 이동일로 편성한다.

한편 2026년 KBO 예산은 355억원으로 확정했다.


9일 서울 고척스카이돔에서 열린 한국과 체코의 야구대표팀 평가전. 류지현 감독이 선수들의 환영을 받고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.9/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

