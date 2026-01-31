올스타전 아니야? 30-30타자까지 가세…"어떤 타순을 짜도 틀릴 일 없다" 자신감 하늘 찌른다

[스포츠조선 이종서 기자] 도미니카 공화국이 역대급 호화 타선으로월드베이스볼 클래식(WBC)을 준비한다.
미국 메이저리그 공식홈페이지 MLB닷컴은 비롯한 현지 언론은 '시애틀 매리너스의 스타 외야수 훌리오 로드리게스(25)가 도미니카공화국 대표팀으로 WBC에 출전한다'고 전했다.
로드리게스는 지난해 32개의 홈런을 날린 강타자. 타율 2할6푼7리 95타점 30도루 OPS(장타율+출루율) 0.798의 성적을 남겼다. 아메리칸리그 MVP 투표에서 6위에 올랐다. 메이저리그 첫 네 시즌 가운데 세 차례 올스타로 선정됐다.
도미니카공화국대표팀에는 이미 블라디미르 게레로 주니어(토론토 블루제이스), 페르난도 타티스 주니어, 매니 마차도(이상 샌디에이고 파드리스), 후안 소토(뉴욕 메츠), 엘리 데 라 크루스(신시내티 레즈), 케텔 마르테(애리조나 다이아몬드백스) 등이 합류해 있었다. 모두 지난해 20개 이상의 홈런을 날렸던 강타자. 소토는 43개의 아치를 그려내기도 했다.
일본 주니치스포츠에 따르면 타티스 주니어는 MLB네트워크에 나와 "솔직히 말로 표현할 수 없을 정도로 기쁘다. 야구장에서 지금까지 한 번도 느껴보지 못한 감정을 경험하게 될 것이라는 걸 알고 있다"며 "그 순간을 그저 즐기고 싶다. 이 팀에 관해서는 어떤 타선을 짜더라도 틀릴 일이 없을 것"이라고 자신감을 내비치기도 했다.
페르난도 타티스 주니어. AP연합뉴스
매체는 '도미니카공화국 대표팀은 이미 이번주 초 타티스 주니어, 블라디미르 게레로 주니어를 비롯한 다수의 MLB 스타들이 참가를 확정하면서 전력이 가득 찬 상태'라고 조명하며 '이제 여기에 다섯 명의 이름이 추가된다. 외야수 로드리게스, 외야수/내야수 아메드 로사리오, 그리고 구원 투수 카를로스 에스테베스, 그레고리 소토, 완디 페랄타다. 도미니카야구연맹은 이 다섯 명이 다가오는 클래식 대회에서 도미니카공화국을 대표해 출전한다고 발표했다'고 했다.
매체는 '로드리게스, 에스테베스, 그레고리 소토는 2023년 WBC 도미니카공화국 대표팀 로스터에도 포함돼 있었다. 이들 세 명 가운데 실제 경기 출전 시간을 얻은 선수는 로드리게스 뿐'이라며 '그는 당시 18타수 5안타를 기록하며 2루타 1개, 3타점, 9삼진을 기록했다. 그러나 도미니카공화국은 조별리그를 통과하지 못했다'고 했다.
후안 소토.AP연합뉴스
한편, 로사리오는 빅리그 10번째 시즌을 앞두고 있으며, 지난해 트레이드 마감일을 앞두고 워싱턴 내셔널스에서 양키스로 이적했던 로사리오는 63경기에서 타율 2할7푼6리 6홈런을 기록했다. 특히 양키스에서 뛴 16경기 동안 타율 타율 3할3리를 기록한 뒤 재계약을 했다.
에스테베스는 2025년 시즌 66이닝 동안 평균자책점 2.45를 기록했고, 메이저리그 전체 최다인 42세이브로 시즌을 마쳤다. 개인 통산 두 번째 올스타에 선정됐다.
좌완 투수 소토 역시 두 차례 올스타에 선정된 바 있으며 2025년 볼티모어 오리올스와 뉴욕 메츠에서 총 60⅓을 던져 평균자책점 4.18을 기록했다.
지난해 샌디에이고에서 개인 최다인 71경기에 등판한 페랄타는 생애 첫 WBC에 나선다. 이종서 기자 bellstop@sportschosun.com