'모두가 이득' 이게 말이 되나. 역대급 '황금 밸런스' 삼각 트레이드, 어떻게 이루어졌나

기사입력 2026-02-03 15:34


AP연합뉴스

[스포츠조선 한동훈 기자] 시애틀 매리너스, 탬파베이 레이스, 세인트루이스 카디널스가 '황금 밸런스' 삼각 트레이드를 성사시켰다.

스포츠전문매체 '디애슬레틱'은 3일(한국시각) '시애틀 세인트루이스 탬파베이가 브렌단 도노반 트레이드로 모두 원하는 것을 얻었다'고 평가했다.

먼저 시애틀은 올스타 내야수 도노반을 품었다.

시애틀은 유망주 랭킹 7위 투수 유란젤로 신체와 11위 외야수 타이 피트를 세인트루이스로 보냈다. 또한 경쟁 균형 드래프트 B라운드 지명권 1장을 세인트루이스에 양도했다.

시애틀은 내야수 벤 윌리엄슨을 탬파베이로 보냈다.

탬파베이는 시애틀에서 윌리엄슨을 받고 세인트루이스에 경쟁 균형 드래프트 B라운드 지명권 1장을 넘겼다. 외야 유망주 콜튼 레드베터도 함께 짐을 쌌다.

정리하면 시애틀은 유망주 2명과 지명권 1장의 대가로 도노반을 영입했다.

탬파베이는 유망주 1명과 지명권 1장을 소모해 내야수 윌리엄슨을 데리고왔다.


세인트루이스는 도노반 1명을 팔아 유망주 3명과 지명권 2장을 획득한 것이다.

디애슬레틱은 '제리 디포토 시애틀 단장이 마침내 자신의 재임 기간 중 가장 성공적인 전력 보강을 이루어냈다. 도노반은 어떤 팀이든 경쟁력을 높일 수 있는 다재다능함을 갖췄다'고 높이 평가했다.


AP연합뉴스

AP연합뉴스
이어서 '탬파베이의 적극적인 추진력도 훌륭했다. 탬파베이는 2023시즌 이후 성사된 삼각트레이드 7건 중 6건에 관여했다. 에릭 니엔더 탬파베이 사장은 디포토 단장과 일하는 것을 좋아한다. 관계는 이렇게 중요하다. 트레이드를 성사시키려고 할 때 어느 팀이 경쟁 균형 드래프트 지명권을 가지고 있는지 아는 것은 큰 도움이 된다'고 조명했다.

세인트루이스는 대대적인 리빌딩에 들어갔다.

디애슬레틱은 '세인트루이스가 모든 것을 해체하고 새롭게 시작하는 데에는 이유가 있다. 핵심 선수들이 은퇴하고 몇 년간의 부진이 겹치면서 뚜렷한 미래가 보이지 않았다. 세인트루이스가 이번에 얻은 유망주 3명 중 2명은 1라운드, 1명은 2라운드'라며 기대감을 키웠다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com





Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

