김선호, '가족 법인'으로 정산금 챙겼다…소속사 해명에도 탈세 의혹 '새 국면'

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김선호가 '가족 법인'을 통해 정산금을 수령한 사실이 확인되며, 탈세 의혹이 새로운 국면을 맞고 있다.
다만 "정산 시점은 과거 공식 입장에서 밝힌 '실제 사업 활동이 중단된 시점'과는 다르다"고 설명했다.
특히 법인 주소가 거주지와 동일하고, 실질적 사업 활동이 뚜렷하지 않다는 점에서 '페이퍼컴퍼니' 의혹도 함께 제기된다.
여기에 더해 가족에게 급여가 지급됐다는 주장, 법인카드 사용처를 둘러싼 의혹까지 거론되며 사안은 단순한 세무 논쟁을 넘어 확산되는 양상이다.
하지만 소속사는 "해당 1인 법인은 연극 제작 및 연극 관련 활동을 위해 설립된 것이며, 고의적인 절세나 탈세 목적은 아니다"라고 해명했다.
또 "판타지오로 이적한 이후 실제 사업 활동은 약 1년 전부터 중단됐고, 현재는 관련 법률과 절차에 따라 폐업을 진행 중"이라고 덧붙였다.
그러나 이후 법인을 통한 정산 수령 사실이 공식적으로 확인되면서, 해명만으로는 의혹을 해소하기 어렵다는 지적이 나온다.
특히 필수 등록 사항인 '대중문화예술기획업' 등록 없이 매니지먼트 매출 성격의 정산금을 수령했는지 여부를 두고도 추가 설명이 요구되고 있다.
이 부분에 대해 판타지오 측은 "현재 단계에서는 드릴 말씀이 없다"며 답변을 아꼈다.
업계와 법조계에서는 법인의 실질, 정산 구조, 등록 여부 등에 따라 단순한 절세 논란을 넘어 조세 회피 또는 법 위반 여부가 쟁점이 될 수 있다는 분석도 내놓고 있다.
