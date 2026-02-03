롯데 공식발표 떴다! → '키움 외국인 출신' ERA 0.86 찍었던 다카쓰 영입!

기사입력 2026-02-03 14:38


롯데 공식발표 떴다! → '키움 외국인 출신' ERA 0.86 찍었던 다…
사진제공=롯데자이언츠

[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 타카츠 신고 스페셜 어드바이저를 3일 영입했다. 롯데는 "선수단의 체계적 육성과 팀 방향성 논의를 위해서"라고 배경을 설명했다.

타카츠 신고 어드바이저는 1990년 드래프트 3라운드로 일본프로야구(NPB) 야쿠르트 스왈로스에 입단해 팀의 주축 선수로 활약했다. 메이저리그(MLB)와 한국프로야구(KBO) 및 대만프로야구(CPBL)에서도 선수 생활을 이어가며, 은퇴 이후 일본 명예의 전당에 이름을 올렸다.

타카츠는 2008년 '다카쓰'라는 등록명으로 KBO리그에서 뛰기도 했다. 키움 히어로즈의 전신인 우리 히어로즈에 몸 담았다. 18경기 21이닝 1승 무패 8세이브 평균자책점 0.86을 기록했다.

타카츠는 야쿠르트 스왈로스 소속으로 다년간 투수 코치와 2군 감독을 역임했다. 2020년부터 지난해까지는 야쿠르트 스왈로스 1군 감독으로 팀을 이끌며, 일본 시리즈 우승까지 일구어 낸 바 있다.

뛰어난 소통 능력을 바탕으로 선수단을 성공적으로 육성했다는 평가를 받았다.


롯데 공식발표 떴다! → '키움 외국인 출신' ERA 0.86 찍었던 다…
사진제공=롯데자이언츠

롯데 공식발표 떴다! → '키움 외국인 출신' ERA 0.86 찍었던 다…
Evoto
롯데는 "다양한 리그에서 쌓은 선수 경험과 지도자로서 풍부한 노하우를 바탕으로 힘을 보탤 것이다. 외국인 및 아시아쿼터 선수 영입 시 현지 관계자와의 네트워크를 활용해 상세한 정보 파악에도 중요한 역할을 할 예정이다. 또한, 전반적인 선수 성장 방향에 대한 피드백을 주고받으며, 가장 효과적인 육성 방법 선택에 도움을 준다"고 설명했다.

박준혁 롯데 단장은 "팀이 강해지는 방법을 심도 있게 고민하고 있다"며 "미국과 일본, 한국, 대만에서 다년간의 선수 및 지도자 경험을 바탕으로 선수단의 체계적인 육성과 1군 활약에 보탬이 될 수 있을 것이라 판단했다"고 기대했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심권호, 간암 수술 후 맑아진 안색..“표정도 밝아져”

2.

[종합] 구준엽 "희원이는 더 힘들게 누워있는데"…폭우 속 1주기 조각상, "보고싶다, 죽도록"→대만 울렸다[SC이슈]

3.

윤유선, ♥판사 남편과 별거 위기...가출 선언까지 "1년간 문제 극복 중" ('동상이몽2')

4.

[공식] 임성근 셰프 측 "파주 식당 개업 취소는 사실무근"..'매매설'에 강력부인

5.

김승수, 국제결혼 위해 유럽行까지..."발트 3국에 남성 부족" ('옥문아')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 죽다 살아났다 '초대형 희소식'...'흥부 듀오' 파트너 부앙가 LAFC 탈출 불가 "아직 합의 없어"

2.

타격 잘한다던 2라운더 유망주. 이젠 내야,1루,외야 글러브 챙겼다, 제2의 구본혁 탄생 조짐. "수비 때문에 경기에서 빠진 적이 많아"

3.

초대박! 손흥민vs호날두 개봉박두? "가까운 시일 내 미국행 추진" 사우디 탈출 플랜 공개

4.

'윤나고황손' 폭망, 무섭지 않은 중심...롯데, 애증의 거포 유망주 '로또' 당첨만 꿈꾼다

5.

아버지가 선수 시작한 곳에서 지도자라니…WS 우승 지도자 DNA 이어진다

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 죽다 살아났다 '초대형 희소식'...'흥부 듀오' 파트너 부앙가 LAFC 탈출 불가 "아직 합의 없어"

2.

타격 잘한다던 2라운더 유망주. 이젠 내야,1루,외야 글러브 챙겼다, 제2의 구본혁 탄생 조짐. "수비 때문에 경기에서 빠진 적이 많아"

3.

초대박! 손흥민vs호날두 개봉박두? "가까운 시일 내 미국행 추진" 사우디 탈출 플랜 공개

4.

'윤나고황손' 폭망, 무섭지 않은 중심...롯데, 애증의 거포 유망주 '로또' 당첨만 꿈꾼다

5.

아버지가 선수 시작한 곳에서 지도자라니…WS 우승 지도자 DNA 이어진다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.