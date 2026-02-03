추성훈♥야노시호, 이혼 언급 후 살벌 발언..."여행 함께 안가고 싶다" ('혼자는 못 해')
[스포츠조선 정안지 기자]전현무가 추성훈, 이수지, 이세희와 함께 'MZ 성지' 중국 상하이 핫플레이스로 떠난다.
오늘(3일) 방송될 JTBC '혼자는 못 해'(연출 홍상훈, 권예솔)에서는 '트민남' 전현무의 리드에 따라 추성훈, 이수지, 이세희가 MZ 세대 사이 인기 여행지로 떠오르고 있는 중국 상하이에서 벌레 꼬치 먹방부터 이색 체험까지 기상천외한 경험을 쌓을 예정이다.
이날 전현무는 상하이 곳곳을 돌아다니며 상하이의 역사와 문화, 트렌드를 아우르는 풍부한 배경지식과 정보력으로 '뇌섹남' 모멘트를 제대로 발산한다. 또한 식사와 공연을 함께 즐길 수 있는 상하이 식당에서는 흥을 참지 못하고 무대에 난입, 돌발 라이브까지 선보이며 상하이를 마음껏 즐긴다.
이수지는 중국 상하이 입성을 맞아 대륙 진출에 대한 꿈을 드러내며 "나는 스타다"를 외치기 시작한다. 이수지가 거침없이 자기 PR을 진행하는 동안 한편에서는 추성훈을 알아본 중국 시민이 등장하면서 이수지에게 의도치 않은 굴욕을 안긴다고. '글로벌 아조씨' 추성훈과 중국 시민의 깜짝 팬미팅 현장이 궁금해진다.
그런가 하면 그동안 야노 시호와 각별한 금슬을 자랑하며 사랑꾼으로 불리웠던 추성훈의 현실 남편 면모도 드러난다. "야노 시호와 여행 오고 싶지 않냐"는 물음에 무심코 "응"이라고 대답했다가 다급히 "아니"라며 답변을 정정한 추성훈이 과연 아내와의 여행을 반대한 이유는 무엇일지 호기심이 쏠린다.
이와 함께 사사건건 투닥거리며 상극 케미스트리를 발산하던 전현무와 추성훈의 관계에도 새로운 변화가 예고된다. 전현무와 추성훈이 두 볼을 맞댄 채 예상치 못한 '핑크빛 모드'를 뽐내는 것. 과연 전현무와 추성훈에게 무슨 일이 생긴 것일지, '추무 듀오'의 앞날에 관심이 집중된다.
눈과 입이 즐거운 상하이 핫플레이스 끝장내기 투어는 오늘(3일) 밤 10시 30분에 방송되는 JTBC '혼자는 못 해'에서 즐길 수 있다.
한편 지난 2일 첫 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에서 추성훈은 "아내 야노시호가 '이혼에 대해 생각해 본 적 있냐'는 질문에 '매번'이라고 답했는데 어떻게 생각하냐"는 질문에 "아내가 매번 이혼을 생각한다면 나도 똑같이 생각한다"고 밝혀 눈길을 끌었다.
