"외로워 마셨다" 심권호 집에 쌓인 소주 300병...간암 충격에 안타까운 자기 관리

기사입력 2026-02-03 15:00


"외로워 마셨다" 심권호 집에 쌓인 소주 300병...간암 충격에 안타까…

"외로워 마셨다" 심권호 집에 쌓인 소주 300병...간암 충격에 안타까…

"외로워 마셨다" 심권호 집에 쌓인 소주 300병...간암 충격에 안타까…

[스포츠조선 박아람 기자] 레슬링 국가대표 출신 심권호가 간암 판정을 받고 수술했다는 사실이 알려져 충격을 주고 있는 가운데, 팬들은 과거 방송에서 공개된 지나친 음주가 원인이 된 것 아니냐며 안타까워하고 있다.

심권호는 지난 2016년 방송된 TV조선 '애정통일 남남북녀'에 출연했을 당시, 그의 집에서 소주병 295병이 발견돼 화제를 모은 바 있다. 또 5년 전인 2021년 MBN '현장르포 특종세상'에 출연했을 때는 눈에 띄게 핼쑥해진 얼굴로 시청자들에게 충격을 안겼다. 당시 그는 "혼자 있고, 할 게 없고 그러니까 '뭐 하는 거지?'하면서 그런 이유로 술을 좀 마셨다"고 털어놓았다.


"외로워 마셨다" 심권호 집에 쌓인 소주 300병...간암 충격에 안타까…
지난 2일 방송된 TV조선 *'조선의 사랑꾼'*에서는 제작진의 설득 끝에 병원을 찾아 건강검진을 받는 모습이 공개됐다. 복부 초음파 검사 도중 의료진은 "당장 CT를 찍어봐야 한다. 안 좋은 혹이 하나 있다"고 진단했지만, 심권호는 CT 촬영을 완강히 거부해 우려를 자아냈다.

이튿날 그는 제작진으로부터 '초기 간암' 진단이 나왔다는 소식을 전해 들었고, 담담하게 고개를 끄덕였다. 심권호는 이미 자신이 간암이라는 사실을 알고 있었다며 "약간 두려웠다. 누구라도 다 두려웠을 것"이라며 "알려지는 것 자체가 싫었고, 혼자만 알고 싶었다. 남들에게 약한 모습을 보이고 싶지 않았다"고 솔직한 심경을 털어놨다.

이어 "아직까지도 멀쩡하게 잘 뛰어다니는데 '왜 나한테 이런 일이 생겼을까'라는 생각이 들었다"며 "고민을 털어놓을 사람도 없었다. 애인이라도 있으면 말했을 텐데 부모님께도 쉽게 말할 수 없었다"고 말했다.

그동안 치료를 미뤄온 이유에 대해서는 "치료를 시작하면 주변의 시선이 벌떼처럼 몰려올까 봐 무서웠다"며 "그냥 도망가고 싶었다. 지금까지 멀쩡히 운동해왔는데 간암 때문에 멈춰야 한다는 게 싫었다"고 고백했다. 그는 "이미 별의별 소문이 다 돌고 있는 것도 싫었다"며 끝내 눈물을 보였다.

하지만 심권호는 주변의 응원 속에 마음을 다잡았다. 그는 "그동안 솔직히 많이 외로웠다. 내 옆에 사람들이 있어줘서 고맙다"며 "간암 치료는 이제 꼭 지켜야 할 약속이 됐다. 다음 주 MRI를 찍고 입원 날짜를 잡겠다"고 치료 의지를 밝혔다.

이후 심권호는 수술을 무사히 마쳤다는 소식을 전하며 "간암 잘 잡고 왔다. 여러분의 응원 덕분에 좋은 결과가 나왔다"며 "앞으로 건강한 모습으로 다시 좋은 모습 보여드리겠다"고 전했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심권호, 간암 수술 후 맑아진 안색..“표정도 밝아져”

2.

[종합] 구준엽 "희원이는 더 힘들게 누워있는데"…폭우 속 1주기 조각상, "보고싶다, 죽도록"→대만 울렸다[SC이슈]

3.

윤유선, ♥판사 남편과 별거 위기...가출 선언까지 "1년간 문제 극복 중" ('동상이몽2')

4.

[공식] 임성근 셰프 측 "파주 식당 개업 취소는 사실무근"..'매매설'에 강력부인

5.

김승수, 국제결혼 위해 유럽行까지..."발트 3국에 남성 부족" ('옥문아')

연예 많이본뉴스
1.

심권호, 간암 수술 후 맑아진 안색..“표정도 밝아져”

2.

[종합] 구준엽 "희원이는 더 힘들게 누워있는데"…폭우 속 1주기 조각상, "보고싶다, 죽도록"→대만 울렸다[SC이슈]

3.

윤유선, ♥판사 남편과 별거 위기...가출 선언까지 "1년간 문제 극복 중" ('동상이몽2')

4.

[공식] 임성근 셰프 측 "파주 식당 개업 취소는 사실무근"..'매매설'에 강력부인

5.

김승수, 국제결혼 위해 유럽行까지..."발트 3국에 남성 부족" ('옥문아')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 죽다 살아났다 '초대형 희소식'...'흥부 듀오' 파트너 부앙가 LAFC 탈출 불가 "아직 합의 없어"

2.

타격 잘한다던 2라운더 유망주. 이젠 내야,1루,외야 글러브 챙겼다, 제2의 구본혁 탄생 조짐. "수비 때문에 경기에서 빠진 적이 많아"

3.

초대박! 손흥민vs호날두 개봉박두? "가까운 시일 내 미국행 추진" 사우디 탈출 플랜 공개

4.

'윤나고황손' 폭망, 무섭지 않은 중심...롯데, 애증의 거포 유망주 '로또' 당첨만 꿈꾼다

5.

아버지가 선수 시작한 곳에서 지도자라니…WS 우승 지도자 DNA 이어진다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.