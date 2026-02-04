30인 전사 완성, 김하성·송성문 빈 자리, '마이너 홈런왕'으로 메운다..'역대급' 한국계 MLB 3총사가 희망
|셰이 위트컴(휴스턴) SNS
[스포츠조선 정현석 기자]2026 월드베이스볼클래식(WBC) 정상을 탈환하기 위한 '류지현호'에 승선할 30인의 전사 명단이 드디어 완성됐다.
핵심 내야 듀오 김하성 송성문 부상 악재로 비상이 걸렸던 대표팀은 메이저리그(MLB)에서 활약 중인 한국계 선수 3명 수혈하며 전력을 극대화 하는데 성공했다.
대표팀의 핵심 내야 자원이었던 김하성(애틀랜타)과 송성문(샌디에이고)은 부상으로 명단에서 제외됐다.
김하성은 빙판길 사고로 인한 손가락 수술로 전치 4~5개월 진단을 받았다. 송성문 역시 훈련 중 옆구리(내복사근) 파열 부상을 당해 복귀가 무산됐다. 공수 양면에서 핵심적인 역할을 수행해야 할 두 빅리거의 이탈은 류지현호에 큰 타격이었다.
류지현호는 이들의 공백을 메우는 동시에 전력을 한 단계 업그레이드하기 위해 동분서주 했다.
|울산 웨일즈 프로야구단 창단식이 2일 울산 문수야구장에서 열렸다. 류지현 감독과 조계현 전력강화위원장이 참석해 자리를 빛내고 있다. 울산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.02/
대안을 찾았다. '한국계 빅리거' 카드였다. 이미 합류를 공식화한 이정후(샌프란시스코)와 함께 거포형 유틸리티 플레이어 저마이 존스(디트로이트), 호타준족 내야수 셰이 위트컴(휴스턴), 광속구 클로저 후보 라일리 오브라이언(세인트루이스) 등 3명의 미국 국적 선수들의 한국 대표팀 승선할 전망이다.
저마이 존스와 라일리 오브라이언은 현지 언론을 통해 한국대표팀 합류 희망이 알려지면서 일찌감치 승선이 예상됐던 필승 카드. 류지현호는 김하성 송성문 부상 이후 셰이 위트컴의 합류에 각별한 공을 들였다.
|사진=저마이 존스 SNS
위트컴 합류는 대표팀에 천군만마다.
2023년 마이너리그 35홈런으로 전체 홈런왕에 최근 3년 연속 25홈런 이상을 기록한 검증된 거포. 2004년 빅리그 데뷔전에서 시카고 화이트삭스 크리스 플렉센(두산 베어스)를 상대로 데뷔 첫 타석에서 2루타를 뽑아내며 3타수2안타 1볼넷을 기록한 바 있다.
발까지 빠른 호타준족에 내야 전 포지션을 소화할 수 있는 전천후 카드. 타선 전체에 파워를 불어넣을 적임자이자 김하성 송성문 공백을 메울 맞춤형 적임자다.
|사진=저마이 존스 SNS
저마이 존스와 결합하면 타선에 더 큰 파워 시너지를 불어넣을 전망. 존스는 디트로이트에서 뛴 지난 시즌 72경기에서 37안타 중 7홈런, 2루타 11개로 OPS 0 .937을 기록한 거포다. 외야와 2루와 3루까지 소화 가능 대표팀 타선에 파괴력과 유연함을 동시에 불어넣을 선수다.
라일리 오브라이언은 최고 101마일(약 163㎞)의 괴물 싱커를 뿌리는 우완 파이어볼러. 지난 시즌 MLB 42경기에서 평균자책점 2.06을 기록한 그는 대표팀 '수호신'으로 뒷문을 책임질 전망.
|세인트루이스 카디널스 투수 라일리 오브라이언. AP연합뉴스
대표팀 최종명단은 6일 오전 10시 대표팀 기자회견을 통해 공식 발표된다. 이 자리에는 대표팀 류지현 감독과 조계현 전력강화위원장이 참석해 선발 배경과 우승을 향한 청사진을 밝힐 예정이다.
미국과 일본이 일찌감치 빅스타 플레이어들을 앞세운 최강 전력을 공개한 가운데, 한국은 이정후를 필두로 한 4명의 빅리거와 국내 최고의 정예 멤버로 '어게인 2006'에 도전한다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com
