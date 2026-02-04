'38세' 태헌, 잘나가던 아이돌이 택시기사로..."저도 아티스트다" 선언

기사입력 2026-02-04 09:44


'38세' 태헌, 잘나가던 아이돌이 택시기사로..."저도 아티스트다" 선…

[스포츠조선 김수현기자] 그룹 제국의 아이들 출신 태헌이 택시기사로서 하루를 공개했다.

3일 유튜브 채널 '넥스트태헌'에는 '정말 택시 운전하냐고요? ZE:A 김태헌 택시 기사의 하루 풀버전'이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 태헌은 아침 6시부터 택시 운행을 시작했다. 태헌은 영업 개시와 동시에 등장한 손님을 반갑게 맞이했다.

태헌은 "첫 번째 손님 이제 모셔드렸고, 다음 손님 콜이 바로 잡혔다. 지금 이제 출근 시간이다보니까 콜이 빨리 잡힌다"라며 "역시 택시는 골목 운전을 잘해야 한다"라고 자신의 운전실력을 자랑했다.

난폭 운전을 하는 운전자에게는 "아저씨 운전 똑바로 하세요. 위험해요"라며 화를 내기도 했다.

이른 아침부터 운행한 태헌은 "큰일났다. 너무 졸리다. 이 근처에서 쉬어야 할 거 같다. 허벅지 꼬집고 그랬다. 너무 졸려가지고"라며 "이게 졸린 게, 밖 온도랑 내부 온도랑 너무 다르다. 손님들 추우실까봐 히터를 빵빵하게 틀어놨더니 땀이 난다"라며 졸음운전 걱정에 잠시 쉬어가기로 했다.


'38세' 태헌, 잘나가던 아이돌이 택시기사로..."저도 아티스트다" 선…

'38세' 태헌, 잘나가던 아이돌이 택시기사로..."저도 아티스트다" 선…
오후에 만난 손님과 스몰토크를 나누던 태헌은 "아티스트가 공연을 한다"는 말에 "저도 아티스트다"라 밝혔다.

태헌은 자신이 제국의 아이들이라 밝히며 "저희 리더가 카페에서 일하고 있다"라고 했다.


또 외국인 승객을 만난 태헌은 "제국의 아이들 아냐"라 물었지만 갸우뚱하는 반응에 "임시완, 박형식, 황광희!"를 외치며 인지도를 어필해 눈길을 끌었다.

영업을 거의 마무리 하는 시간, 태헌은 "다행히도 손님이랑 애기할 수 있었다. 오늘 진짜 말 한 마디도 못하고 가면 어떡하나 싶었다"며 "제가 택시를 하는 이유 중 하나다. 같이 공유하고 얘기하고"라 털어놓았다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

강원래 업고 故서희원 묘지 간 구준엽..."숨죽여 펑펑 울어"

2.

심형래, 강남 집 최초 공개 "이혼 후 16년째 혼자..타워팰리스 살 때도 비공개"

3.

절친 품에서 오열한 구준엽..故서희원 이름 남긴 쪽지 울컥 "멍하니 눈물만"

4.

'결혼 25년차' 윤유선, ♥판사 남편에 '별거 통보' 받았다...부부 위기 고백 (동상이몽)

5.

박유천, 일본인 다 됐네...사찰 의식복 입고 포착 "매우 영광"

연예 많이본뉴스
1.

강원래 업고 故서희원 묘지 간 구준엽..."숨죽여 펑펑 울어"

2.

심형래, 강남 집 최초 공개 "이혼 후 16년째 혼자..타워팰리스 살 때도 비공개"

3.

절친 품에서 오열한 구준엽..故서희원 이름 남긴 쪽지 울컥 "멍하니 눈물만"

4.

'결혼 25년차' 윤유선, ♥판사 남편에 '별거 통보' 받았다...부부 위기 고백 (동상이몽)

5.

박유천, 일본인 다 됐네...사찰 의식복 입고 포착 "매우 영광"

스포츠 많이본뉴스
1.

파격 발언! "이강인은 끔찍한 선수+방출시켜"→"PSG서 최고 가치" 태세 전환…팬들 호평 일색 "LEE 저평가 심하다"

2.

"더 강하게, 더 힘있게" 리그 최고 스피드+고성능 스타트 엔진 장착 중, 2년차 국대 리드오프 코치의 염화미소

3.

"승부조작의 끝은 살인이었다" 中 올림픽대표가 저지른 충격 실화 '재조명'…16년째 복역 중

4.

"리버풀이 호구짓 했네" 자케 영입 소식에 前 프랑스 대표 직격탄! 대체 왜?

5.

'Here We Go! 전혀 사실이 아니다' 맨유 주장 브루노의 레알 마드리드 역제안설 '가짜 뉴스'.. 로마노 "브루노는 맨유만 생각.. 사우디는 여름에 예의주시하자"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.