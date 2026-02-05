'김하성 보험'으로 언급됐던 팔레파, 보스턴 갔다 → 애틀란타 뎁스 강화 실패

기사입력 2026-02-05 09:57


'김하성 보험'으로 언급됐던 팔레파, 보스턴 갔다 → 애틀란타 뎁스 강화…
AP연합뉴스

'김하성 보험'으로 언급됐던 팔레파, 보스턴 갔다 → 애틀란타 뎁스 강화…
AP연합뉴스

[스포츠조선 한동훈 기자] '김하성의 보험'으로 언급이 됐던 유틸리티 내야수 이시아 키너-팔레파가 보스턴 레드삭스로 향했다. 김하성을 부상으로 잃은 애틀란타 브레이브스는 불안한 뎁스로 개막을 맞이할 가능성이 매우 높아졌다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 5일(한국시각) '보스턴과 키너-팔레파가 1년 계약에 합의했다'고 보도했다.

김하성이 1월 손가락을 다쳤을 때 키너-팔레파가 대체자 후보로 떠올랐다.

메이저리그 트레이드루머스(MTR)는 '키너-팔레파는 수비형 내야수다. 메이저리그 8시즌 동안 통산 타율 2할6푼2리 출루율 3할1푼1리를 기록했다. 뛰어난 수비력을 바탕으로 꾸준히 팀에 기여해 왔다'고 설명했다.

MTR은 '애틀란타는 김하성이 최소 5월까지 결장하게 되면서 내야진 구성에 변화가 생겼다. 애틀란타는 시즌 초반 유격수 자리에 마우리시오 듀본과 호르헤 마테오를 기용할 것으로 예상된다. 2루에서는 오지 알비스와 3루수에서는 오스틴 라일리의 반등을 기대한다'고 조명했다.

애틀란타는 김하성 부상 직후 마테오를 영입했다. 주전 유격수 김하성에 백업 듀본으로 밑그림을 그렸다. 듀본이 주전으로 올라오고 백업 역할을 마테오가 맡게 된 것이다.

하지만 듀본은 메이저리그 풀타임 경험이 없다. 마테오는 백업의 백업 레벨이다. 둘로는 안전하지 않다.

MTR은 '김하성이 후반기에 복귀하면 애틀란타 내야진은 충분히 성장할 가능성이 있다. 키너-팔레파는 이러한 상황에 안정감을 더해줄 수 있다. 키너-팔레파가 합류하면 듀본은 외야수로도 출전 시간을 확보할 수 있다. 마테오에 대한 의존도도 줄일 수 있다. 김하성이 복귀하더라도 키너-팔레파는 유격수 2루수 3루수 모두의 귀중한 보험 역할이 가능하다'고 추천했다.


하지만 보스턴이 키너-팔레파를 붙잡았다. 보스턴은 스타플레이어 3루수 알렉스 브레그먼을 놓쳤다. 브레그먼의 빈자리를 대신하기에 공격력은 역부족이지만 수비만큼은 확실하다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

하정우♥차정원 열애에 '전 여친' 구재이까지 소환…뜻밖의 접점에 "세상 참 좁네

2.

정시아, 시父 백윤식과 17년 동거 폭로 "거실 소파에 누워 TV본적 없다"

3.

김새롬,'마약·불륜 논란' 전남편 저격인가 "쓰레기 경험해봐야 분리수거할 줄 알게 돼"

4.

이덕화, 가발 벗겨진 전설의 헤딩짤 공개 "바닥 떨어지기 전에 모자 써" ('유퀴즈')

5.

김구라 子 그리, 전역 당일 방송 출연 '군법 위반' 의혹…해병대 "정상 절차"

스포츠 많이본뉴스
1.

"쓸거면 진작 계약했다" 손아섭, '최후통첩' 해석 둘러싼 미스테리..한화 잔류 쉽지 않은데...

2.

"충격! CAS까지 간 불법 헬맷 논란" 세계 최강 英스켈레톤, 밀라노올림픽 직전 '날벼락'→메달 전선 초비상[밀라노-코르티나 2026]

3.

"이럴 수가! 한 살 많은 양민혁과 비교불가" 토트넘 임대 보내자 '월클 성장' 기적, 겁없는 10대…'뮌헨 러브콜', 공신력 끝판왕 'BBC' 인정

4.

韓 20호 프리미어리거 박승수 초대박? 최연소 EPL 계약→최연소 데뷔까지? 맨시티전 훈련 합류

5.

[오피셜] 홍명보호 월드컵 날벼락! 중원 박살났다...박용우 이어 원두재마저 시즌 아웃 유력

스포츠 많이본뉴스
1.

"쓸거면 진작 계약했다" 손아섭, '최후통첩' 해석 둘러싼 미스테리..한화 잔류 쉽지 않은데...

2.

"충격! CAS까지 간 불법 헬맷 논란" 세계 최강 英스켈레톤, 밀라노올림픽 직전 '날벼락'→메달 전선 초비상[밀라노-코르티나 2026]

3.

"이럴 수가! 한 살 많은 양민혁과 비교불가" 토트넘 임대 보내자 '월클 성장' 기적, 겁없는 10대…'뮌헨 러브콜', 공신력 끝판왕 'BBC' 인정

4.

韓 20호 프리미어리거 박승수 초대박? 최연소 EPL 계약→최연소 데뷔까지? 맨시티전 훈련 합류

5.

[오피셜] 홍명보호 월드컵 날벼락! 중원 박살났다...박용우 이어 원두재마저 시즌 아웃 유력

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.