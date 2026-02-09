'구단 우투수 신기록→200% 인상' 그러나 웃지 못했다…4kg 감량 절치부심, “작년보다 더 든든했으면”

호주 멜버른에서 스프링캠프에 참가해 몸을 만들고 있는 한화 김서현. 사진제공=한화 이글스

사진제공=한화 이글스

[스포츠조선 이종서 기자] "작년보다 더 든든했으면 좋겠습니다."

김서현(22·한화 이글스)은 지난해 33개의 세이브를 올리며 역대 이글스 우투수 한 시즌 최다 세이브 신기록을 세웠다. 2006년 구대성(37세이브) 2018년 정우람(35세이브)에 이은 역대 이글스 한 시즌 세이브 3위의 성적이기도 하다.

한화의 7년 만의 포스트시즌 진출에는 김서현의 역할이 분명 컸다. 한화 구단은 연봉 200% 인상으로 김서현의 공을 인정했다. 5600만원에서 1억6800만원이 되면서 데뷔 첫 억대 연봉을 받게 됐다.

모두가 인정한 1년이었지만, 김서현은 시즌을 마치고 마냥 웃지 못했다.

10월1일 SSG전에서 홈런 두 방을 맞아 패전투수가 됐다. 이날 경기로 한화는 1위 추격을 멈추고 2위가 확정됐다. 김서현은 눈물을 쏟았다.

가을야구까지 충격이 이어졌다. 포스트시즌 5경기 평균자책점은 두 자릿수를 기록했다.

비시즌 김서현은 최대한 '비움'에 초점을 뒀다. 그는 "야구 생각을 최대한 멀리했다"라며 "이제 웃으며 이야기할 수 있을 정도"라고 말했다.

분명한 성과와 숙제가 공존했던 1년. 김서현은 이를 바탕으로 2026년을 준비하기 시작했다. 지난해에는 시즌 중간 마무리투수 보직을 맡았다면 올 시즌에는 처음부터 마무리투수로 나설 예정이라 방향성도 명확하다.


사진제공=한화 이글스

호주 멜버른에서 진행 중인 스프링캠프에서 불펜 피칭을 마친 김서현은 구단 공식 유튜브 '이글스TV'와 인터뷰에서 "밸런스가 좋았다. 캠프 출발하기 전 3~4일 전에 하프 피칭을 했고, 앉아 있는 포수에게 던진 건 2~3달 만"이라고 했다.

비시즌 공을 던지지 않았지만, 웨이트 등 기초 체력을 키우는데 힘을 썼다. 김서현은 "4㎏ 정도 뺐다. 체력이 중요하다고 느낀 한 해라서 시즌 끝나고 공을 던지지 않고 웨이트를 했다. 체지방을 많이 빼면서 버틸 수 있는 몸을 만들려고 했다"고 말했다.

첫 피칭에서 김서현은 "41구를 던졌다"고 밝혔다. 지난해 느낀 체력 문제를 극복하기 위함이었다. 김서현은 "40개 정도까지는 익숙해져야 한다. 불펜으로 많은 이닝을 던져야 하니 그런 것도 대비해야 한다"라며 "작년에 8~9회에 많이 나가봐서 체력이 떨어지지 않는게 중요하다고 생각했다. 투구수를 늘릴려고 한다"고 이야기했다.

지난해 한국시리즈 준우승으로 마친 한화는 2026년 정상을 노리고 있다. 그만큼, 김서현이 확실한 마무리투수로 자리를 잡는 게 중요하다. 김서현은 "시즌이 다가오는데 스프링캠프 때부터 몸을 잘 만들어서 든든하게 볼 수 있도록 노력하겠다"고 각오를 다졌다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 8회초 2사 1,2루 LG 오스틴을 뜬공 처리한 한화 마무리 김서현이 포효하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

