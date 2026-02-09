‘입국 금지’ 유승준, 한국에 왔나..팝핀현준과 다정 투샷 알고 보니

팝핀현준은 9일 개인 계정에 "오랜만에 형도 만나고 이야기도 많이 하고 넘 즐거운 시간meet the Legend thanks bro. Time to mind set & Ready to 사순절"이라는 글과 함께 유승준과의 투샷을 여러 장 게재했다.
사진 속 팝핀현준은 교회에서 유승준과 만나 즐거운 시간을 보내고 있다.
두 사람은 자연스럽게 어깨동무를 하고 서로 장난스럽게 포즈를 취하며 웃음을 나누는 모습이다.
팝핀현준은 최근 미국 LA를 방문한 것으로 알려졌으며, 이번 유승준과의 만남 역시 미국에서 이루어진 것으로 보인다.
한편, 유승준은 2002년 공연을 목적으로 출국한 뒤 미국 시민권을 취득하며 한국 국적을 상실했다. 당시 병역 의무를 회피하려는 것이라는 여론의 비판이 있었고, 법무부는 입국을 제한했다. 이후 유승준은 2015년 LA총영사관에 재외동포(F-4) 체류 비자 발급을 신청했으나 거부됐고, 이를 취소해달라는 소송을 내 파기환송심과 재상고심 끝에 대법원에서 승소했다. 하지만 총영사관이 이후에도 비자 발급을 거부하자 두 번째 취소 소송을 제기해 2023년 11월 다시 대법원에서 승소했다. LA총영사관은 2024년 6월에도 비자 발급을 거부했고, 유승준은 같은 해 9월 세 번째 소송을 냈다.
LA총영사관은 "유승준의 병역 의무 면탈은 대한민국의 이익을 해칠 우려가 있는 경우"라며 사회적 갈등 가능성을 이유로 비자 발급을 거부했다. 법무부 역시 "국익과 공공법리에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 여전히 입국 금지 필요성이 존재한다"는 입장을 밝혔다.