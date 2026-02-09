박보검 미모에 조지 클루니 질투 폭발 "저 얼굴 보니 죽고 싶어"

기사입력 2026-02-09 09:19


박보검 미모에 조지 클루니 질투 폭발 "저 얼굴 보니 죽고 싶어"

박보검 미모에 조지 클루니 질투 폭발 "저 얼굴 보니 죽고 싶어"
인스타그램

[스포츠조선 박아람 기자] 세계적인 미남 조지 클루니마저 배우 박보검의 미모 앞에서는 감탄을 감추지 못했다.

7일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서는 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽을 기념하는 오메가 하우스 개막 행사가 진행됐다.

이날 밤에는 한국을 대표하는 배우 박보검을 비롯해 할리우드 스타 조지 클루니, 오메가 사장 겸 CEO 레이날드 애슐리만, 미국 육상 전설 앨리슨 펠릭스, 미국 배우 마리사 토메이, 이탈리아 배우 사울 난니 등 다양한 분야의 주요 인사들도 등 글로벌 인사들이 참석해 자리를 빛냈다.

특히 박보검과 조지 클루니는 행사 현장에서 나란히 서서 화기애애한 대화를 나누며 훈훈한 분위기를 연출했다.

박보검은 유창한 영어로 인사를 전하며 "이 자리에 와서 여러분을 만나게 되어 기쁘다"고 소감을 밝혔고, 조지 클루니를 향한 존경심도 함께 드러냈다.

처음 박보검을 만난 조지 클루니는 그의 어깨에 손을 올리며 친근함을 표현한 뒤 "Look at him, I wanna kill myself"라는 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다. 이는 "너무 완벽하게 잘생겨서 질투가 날 정도"라는 의미의 재치 있는 칭찬으로, 박보검 역시 환한 미소로 화답하며 화기애애한 순간을 만들어냈다

한편 이날 오메가 공식 홈페이지에 따르면, 동계올림픽 공식 타임키퍼인 오메가는 이번 대회의 독점적인 공간인 오메가 하우스에서 기억에 남을 개막 갈라를 열었으며, 브랜드 홍보대사인 조지 클루니와 박보검이 가장 먼저 환영받는 손님으로 참석했다.

레이날드 애슐리만 CEO는 "밀라노에 위치한 이 공간은 동계올림픽을 위한 최초의 오메가 하우스"라며 "하계 올림픽에서의 성공을 바탕으로, 겨울 올림픽에서도 손님들에게 특별한 오메가 경험을 선사하고 싶다"고 밝혔다. 이어 "개막일은 언제나 설레는 순간이며, 조지와 보검이 그날 밤 각자의 스타성을 발휘해줘 매우 기쁘다"고 전했다.


박보검에 대해서는 "독보적인 매력과 강렬한 스크린 존재감으로 사랑받는 배우"라며 "그의 폭넓은 연기 스펙트럼과 연기에 대한 진정성은 오메가가 오랜 시간 추구해온 정밀함과 탁월함, 지속적인 품질 가치와 깊이 맞닿아 있다"고 소개했다.

오메가 하우스 밀라노에서 박보검은 "오메가와의 인연은 아직 시작 단계지만, 이미 브랜드가 지닌 수많은 가치를 느끼고 있다"며 "시계 제작의 우수성을 직접 확인했고, 이제는 스포츠를 통해 그 유산을 경험하고 있다. 오메가 하우스 밀라노에서 올림픽 유산과 그들의 역사적 역할을 더 깊이 이해하게 되어 영광"이라고 소감을 전했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'개코와 이혼' 김수미, 애둘맘 동안 수면습관 "일어나고 싶을 때 일어나, 9시간 숙면"

2.

정진우 감독, 오늘(8일) 별세…낙상사고 치료 중 코로나19 감염

3.

김수용, 급성 심근경색 회복 후 또…가슴 부여잡고 "심장마비 올 거 같아"

4.

'추성훈♥' 야노시호, 딸 추사랑 독립시킨다 "美나 日로 갈 듯, 지원 안 해줄 것"

5.

'73kg 찍은' 랄랄, 감량 성공한 비결..'러닝→홈트' 독한 다이어트

연예 많이본뉴스
1.

'개코와 이혼' 김수미, 애둘맘 동안 수면습관 "일어나고 싶을 때 일어나, 9시간 숙면"

2.

정진우 감독, 오늘(8일) 별세…낙상사고 치료 중 코로나19 감염

3.

김수용, 급성 심근경색 회복 후 또…가슴 부여잡고 "심장마비 올 거 같아"

4.

'추성훈♥' 야노시호, 딸 추사랑 독립시킨다 "美나 日로 갈 듯, 지원 안 해줄 것"

5.

'73kg 찍은' 랄랄, 감량 성공한 비결..'러닝→홈트' 독한 다이어트

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜] '韓 비보' 김민재, 일본 국가대표에 밀렸다...콤파니 입장 발표, 4옵션 가능성 '호펜하임전 논란의 명단 제외'

2.

충격 또 충격! '스키 여제' 본, 13초 만에 불의의 사고→팬 오열→헬기 긴급 이송…십자인대 파열 '마지막 올림픽', '해피 엔딩'은 없었다

3.

"은메달 따는 순간, 와이프 생각..." '불굴의 사랑꾼 보더' 김상겸, 끝내 눈물 왈칵..."힘든 시간 함께한 가족의 힘"[밀라노-코르티나 2026]

4.

'손흥민 단짝+잉글랜드 대표' 어쩌다 이 지경까지…충격적 근황 "도박꾼 전락, 며칠 만에 3억 날려"

5.

충격 반전! 오현규, 이탈리아 '우디네세 이적'도 가능했다→"OH는 키 큰 아구에로입니다"…리그 두 자릿수 득점 예고

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.