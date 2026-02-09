박보검 미모에 조지 클루니 질투 폭발 "저 얼굴 보니 죽고 싶어"

|
[스포츠조선 박아람 기자] 세계적인 미남 조지 클루니마저 배우 박보검의 미모 앞에서는 감탄을 감추지 못했다.
특히 박보검과 조지 클루니는 행사 현장에서 나란히 서서 화기애애한 대화를 나누며 훈훈한 분위기를 연출했다.
한편 이날 오메가 공식 홈페이지에 따르면, 동계올림픽 공식 타임키퍼인 오메가는 이번 대회의 독점적인 공간인 오메가 하우스에서 기억에 남을 개막 갈라를 열었으며, 브랜드 홍보대사인 조지 클루니와 박보검이 가장 먼저 환영받는 손님으로 참석했다.
레이날드 애슐리만 CEO는 "밀라노에 위치한 이 공간은 동계올림픽을 위한 최초의 오메가 하우스"라며 "하계 올림픽에서의 성공을 바탕으로, 겨울 올림픽에서도 손님들에게 특별한 오메가 경험을 선사하고 싶다"고 밝혔다. 이어 "개막일은 언제나 설레는 순간이며, 조지와 보검이 그날 밤 각자의 스타성을 발휘해줘 매우 기쁘다"고 전했다.
박보검에 대해서는 "독보적인 매력과 강렬한 스크린 존재감으로 사랑받는 배우"라며 "그의 폭넓은 연기 스펙트럼과 연기에 대한 진정성은 오메가가 오랜 시간 추구해온 정밀함과 탁월함, 지속적인 품질 가치와 깊이 맞닿아 있다"고 소개했다.
오메가 하우스 밀라노에서 박보검은 "오메가와의 인연은 아직 시작 단계지만, 이미 브랜드가 지닌 수많은 가치를 느끼고 있다"며 "시계 제작의 우수성을 직접 확인했고, 이제는 스포츠를 통해 그 유산을 경험하고 있다. 오메가 하우스 밀라노에서 올림픽 유산과 그들의 역사적 역할을 더 깊이 이해하게 되어 영광"이라고 소감을 전했다.