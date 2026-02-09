김승현父, 구치소 수감→은퇴하더니..인생 마지막 준비 "남은 시간 별로 없어"

|
[스포츠조선 이게은기자] 배우 김승현 아버지가 버킷리스트를 묻는 질문에 '마지막 시간'을 강조해 눈길을 끌었다.
김승현은 부모님에게 "새해를 맞이해 소원을 적어달라"라고 부탁했다. 이에 어머니는 홀로 여행 가기, 혼자 살기, 가족과의 속초 여행 등을 꼽았다. 아버지는 "남은 인생은 옥자 씨와 오래 함께 있고 싶다. 시간이 많이 남지 않았다"라며 "옥자 씨와 단둘이 마지막으로 여행 가기, 옥자 씨를 위해 건강하기, 노후에 할 수 있는 일 구하기, 남은 인생이 길지 않기에 옥자 씨에게 더 잘하고 싶다"라고 전했다. 특히 아버지의 소원은 남은 시간을 강조, 아내를 위해 더 잘 쓰고 싶다는 간절함이 드러나 눈길을 끌었다.
|
최근 김승현 어머니는 남편의 은퇴 선언 후, 구직 활동에 나서며 "공장에 불이 났을 때 남편이 구치소에 들어갔었다. 그래서 자녀들 우유 살 돈도 없어 공장 등에서 일을 하며 돈을 벌었다. 부업도 열심히 해서 남편을 구치소에서 빼냈다"라고 밝혀 화제를 모았다.
joyjoy90@sportschosun.com