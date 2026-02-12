'충격! WBC 대악재 발생' 타격 연습 도중 손목뼈 골절이라니

기사입력 2026-02-12 09:46


'충격! WBC 대악재 발생' 타격 연습 도중 손목뼈 골절이라니
코빈 캐럴. AP연합뉴스

[스포츠조선 나유리 기자]미국 월드베이스볼클래식(WBC) 최종 명단에 포함된 대만 혼혈 메이저리거 코빈 캐럴이 손목뼈가 부러지는 큰 부상을 입었다.

11일(이하 한국시각) 미국 'ESPN' 제프 파산 기자는 "캐럴이 3월에 열릴 WBC에서 미국 대표팀으로 출전할 수 없는 것으로 확인됐다. 메이저리그 개막전 출전 여부 역시 불투명하다"고 보도했다.

또 'MLB.com'은 "캐럴이 타격 연습 도중 손목뼈 골절 부상을 입었다. 캐럴은 WBC에 불참할 뿐 아니라 스프링캠프도 거의 참여하지 못할 것이다. 개막을 부상자 명단(IL)에서 맞을 수도 있다"고 전했다.

애리조나 다이아몬드백스의 주전 유격수인 그는 2022시즌 후반기부터 빅리그에서 두각을 드러내기 시작했다. 2023시즌에는 내셔널리그 신인왕을 수상했고, 팀의 월드시리즈 우승 주역으로도 맹활약을 펼쳤다. 지난해 올스타에도 선정되며 '스타 플레이어'의 길을 걸어가고 있던 캐럴이다.

그는 어머니가 대만인이다. 미국인 아버지와 대만인 어머니 사이에서 태어난 혼혈 미국인인 캐럴은 WBC에서 대만 대표팀의 계속되는 관심을 받아왔다.

하지만 선수 본인이 대만 대표팀 출전에 대한 의지가 크지 않고, 자신이 자라온 미국 대표팀으로 출전하는 것을 선택했다. 이번 WBC 최종 로스터에도 메이저리그 최고의 선수들과 함께 이름을 올렸지만, 예상치도 못한 큰 부상으로 인해 불발되고 말았다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김윤서, 절친 故정은우 애도 "견뎌낸 시간 생각하면 함부로 울 수 없어"

2.

故정은우, 생전 지인에 보낸 메시지…"허언증·사기꾼 많아, 내가 바보였다" [SC이슈]

3.

'솔로지옥5' 회식 현장..홍진경, 최미나수 만나 "작작 하세요" 사과

4.

정혜영, '운동광' 션♥ 때문에 집안일 폭탄 "매일 세탁기 4번 돌려, 빨래도 내가 개"

5.

김나영, 중안부 축소시키고 확 달라진 얼굴..볼륨 시술까지 '물오른 미모'

스포츠 많이본뉴스
1.

중국으로 떠난 '우상' 린샤오쥔과 격돌...임종언, 선수촌에서 먼저 만났다! 직접 들었던 '한 마디'[밀라노 LIVE]

2.

'결선행 보인다' 금메달 후보 최가온, 다소 박한 판정 속 82.25점으로 '3위'...3연패 도전하는 '지존' 클로이 김, 유일한 90점대 '1위'

3.

"음주 운전 후 헝가리 귀화"→"올림픽 메달 욕심 있다" 김민석, 시상대 희망 와르르...레이스 종료→바로 3위 밖 추락

4.

[속보] 손흥민 떠난 토트넘, 프랭크 감독 전격 경질...후임은 미정

5.

[공식입장]"韓 정말 죄송합니다, 진짜 미안합니다" 한국 에이스 부상 원흉…美 스토더드 사과 "의도치 않았다"

스포츠 많이본뉴스
1.

중국으로 떠난 '우상' 린샤오쥔과 격돌...임종언, 선수촌에서 먼저 만났다! 직접 들었던 '한 마디'[밀라노 LIVE]

2.

'결선행 보인다' 금메달 후보 최가온, 다소 박한 판정 속 82.25점으로 '3위'...3연패 도전하는 '지존' 클로이 김, 유일한 90점대 '1위'

3.

"음주 운전 후 헝가리 귀화"→"올림픽 메달 욕심 있다" 김민석, 시상대 희망 와르르...레이스 종료→바로 3위 밖 추락

4.

[속보] 손흥민 떠난 토트넘, 프랭크 감독 전격 경질...후임은 미정

5.

[공식입장]"韓 정말 죄송합니다, 진짜 미안합니다" 한국 에이스 부상 원흉…美 스토더드 사과 "의도치 않았다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.