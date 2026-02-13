이게 달라진 KBO리그 위상이구나...현역 빅리거, 두산 새 야생마가 한국에 온 이유 [시드니 현장]

주인공은 외국인 타자 다즈 카메론. 두산이 지난해 좋은 활약을 펼친 제이크 케이브를 포기하고 야심차게 데려온 선수다.
전형적인 5툴 플레이어. 공-수-주를 모두 갖춘 우타 외야수다. 지난해까지 메이저리그에서 활약하다, 한국행을 전격 결정했다. 당장 빅리그에서 활약할 수 있는 레벨의 선수를 두산이 적시에 영입했다.
두산의 호주 시드니 캠프에서 만난 카메론은 "매일매일 열심히 운동하고 있다. 적응도 잘하고 있다. 훈련이 우리를 더 강하게 만들어주고 있다"고 한국에서의 첫 스프링 캠프 소감을 밝혔다. 이어 "미국은 훈련과 훈련 사이 여유가 조금 더 있는데, 한국은 스케줄이 매우 촘촘하다. 훈련량도 많다. 물론 야구라는 틀에서는 매우 비슷하다"고 비교 평가를 해줬다.
카메론은 한국행을 결정한 것에 대해 "최근 5년간 KBO리그 경쟁력이 굉장히 올라가고 있다는 걸 주목하고 있었다. 미국에서 한국으로 넘어와 활약하는 선수들 면면도 다 알고 있었다. KBO리그가 경쟁력 있는 리그라고 생각해 오게 됐다"며 "KBO리그에서 2~3년 활약하고 다시 메이저리그에 간 선수들이 많다는 것도 알고, 미국에서 KBO리그로 가 수년 간 간판 선수로 활약한 얘기도 들었다. KBO리그에서는 계속 뛸 수 있는 기회를 받을 수 있다. 나도 그 경쟁에 참가하고 싶은 마음이 컸다"고 설명했다. 최근 KBO리그의 달라진 위상을 확인할 수 있는 장면.
그렇다면 카메론도 메이저리그 '역수출 신화'를 쓰고 싶은 것일까. 카메론은 "그건 아니다. 당장 3년 정도는 두산에서 뛰고 싶다. 그 이후 좋은 제안이 온다면 생각해볼 수 있겠지만, 당장은 KBO리그와 팬들을 위해 열심히 뛰고 싶다"고 밝혔다.
카메론은 마지막으로 "나는 매일매일 열심히 준비하는 선수다. 또 타격, 주루, 수비, 송구 모든 분야를 다 잘할 수 있는 선수라고 생각한다. 준비를 잘해서 그런 모습을 꼭 보여드리겠다"고 강조했다.