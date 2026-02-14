"세계에 비해 기량 떨어져" 韓 야구 자책했던 막내, 3년 만에 캡틴으로…"많은 책임감 느껴"

기사입력 2026-02-14 18:22


"세계에 비해 기량 떨어져" 韓 야구 자책했던 막내, 3년 만에 캡틴으로…
월드베이스볼클래식(WBC) 한국과 중국의 경기가 13일 일본 도쿄돔에서 열렸다. 경기 전 이정후가 타격훈련을 하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2023.03.13/

[스포츠조선 김민경 기자] "우리의 기량은 세계의 많은 야구 선수들에 비해 떨어진다는 것을 느낄 수 있는 대회였다."

2023년 3월, 한국 야구대표팀의 막내급이었던 이정후는 WBC 3회 연속 1라운드 탈락이라는 충격적인 결과를 덤덤하게 받아들였다. 이정후가 생각한 이유는 실력 부족. 변명도 핑계도 없었다.

2022년 KBO 타격 5관왕(타율, 안타, 타점, 출루율, 장타율)에 오르며 MVP 시즌을 보낸 직후였다. 이정후를 향한 미국 언론의 관심은 뜨거웠고, 4경기 타율 4할2푼9리(14타수 6안타), 5타점, OPS 1.071을 기록하며 기대에 부응했다.

그러나 한국이 2승2패에 그쳐 탈락하는 바람에 이정후는 웃을 수 없었다. 대신 3년 후를 기약하며 이를 악물었다.

이정후는 "많은 팬분들과 국민들께서 기대를 많이 하셨는데 결과가 이렇게 돼 죄송하게 생각한다. 나를 비롯해서 많은 어린 선수들이 이번 대회에 참가했지만, 우리의 기량은 세계의 많은 야구선수들에 비해 떨어진다는 걸 느낄 수 있는 대회였다. 좌절하지 않고 발전하면 된다고 생각한다. 다음 WBC에서는 더 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 지금부터 잘 준비해야 한다"고 힘줘 말했다.

특히 그해 대회 전승 우승이라는 역사를 쓴 세계랭킹 1위 일본의 벽을 뼈저리게 느꼈다.

이정후는 "(KBO)리그에서는 보지 못하던 공들이었다. 태어나서 처음 보는 공들을 쳐서 좋았다. 확실히 일본 투수들의 공이 좋았다. (한일전 패배는) 아직도 충격적이다. 야구 인생이 언제 끝날지 모르겠지만, 계속 생각날 것 같다. 분한 것도 있고, '이게 뭐지'라는 생각도 들었다. 여러 생각이 들었다"고 했다.

2026년 3월, 이정후는 다시 도쿄돔으로 향한다. 3년 전과 상황이 많이 달라졌다. 이정후는 이제는 막내급이 아닌, 한국의 주장으로 선수단을 이끈다. 또 2024년 시즌을 앞두고 샌프란시스코 자이언츠와 6년 1억1300만 달러(약 1632억원) 초대형 계약에 성공, 아시아 야수 역대 최고 대우를 받은 이유를 증명하고자 한다.


이정후는 14일(이하 한국시각) 미국 애리조나 스코츠데일 스프링캠프 훈련지에서 현지 취재진과 만나 "나는 항상 선수로 WBC에 참가했지만, 이번에는 주장으로 함께한다. 또한 메이저리거 신분으로 처음 WBC에 출전하기도 한다. 그에 따른 많은 책임을 느끼고 있고, WBC에서 정말 최선을 다할 생각"이라고 각오를 다졌다.


"세계에 비해 기량 떨어져" 韓 야구 자책했던 막내, 3년 만에 캡틴으로…
월드베이스볼클래식(WBC) 2023 한국과 체코의 경기가 12일 일본 도쿄돔에서 열렸다. 1회말 1사 3루 한국이정후가 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2023.03.12/

"세계에 비해 기량 떨어져" 韓 야구 자책했던 막내, 3년 만에 캡틴으로…
2023 월드베이스볼클래식(WBC) 한국과 일본의 경기가 10일 일본 도쿄돔에서 열렸다. 3회초 2사 2루 한국 이정후가 1타점 적시타를 치고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2023.03.10/
MLB.com은 '이정후는 한국이 충분히 높은 라운드까지 올라갈 수 있도록 돕는 게 목표고, 미국 대표로 출전할 계획인 샌프란시스코 에이스 로건 웹과 맞붙고 싶다고 했다'고 보도했다.

이정후는 지난 12일 라이브 배팅을 할 때 웹의 공 5개를 골라 볼넷으로 출루했다.

이정후는 "미국이 다음 라운드에 진출할 것이라 생각하는데, 우리 한국의 (2라운드) 진출 여부에 달린 것 같다. WBC에서 웹과 맞붙어 보고 싶긴 하다"고 이야기했다.

웹은 "이정후에게 전략을 노출시키지 않기 위해 전부 볼을 던졌던 것"이라고 농담을 던진 뒤 "아마 맞대결을 할 수 있다면 정말 재미있을 것"이라고 기대감을 보였다.

한국은 이번 대회에 사활을 걸었다. 이번 WBC부터 2라운드(8강)에만 진출해도 포상금 4억원을 지급하기로 했다. 기존에는 8강 진출 포상금이 없었다. 또한 4강 진출 시 기존 포상금 3억원에서 6억원, 준우승 시 7억원에서 8억원, 우승 시 10억원에서 12억원으로 포상금이 증액됐다. 포상금은 최종 성적 기준으로 한 차례만 지급된다.

한국계 외국인 선수도 4명이나 선발했다. 외야수 저마이 존스(디트로이트 타이거스), 내야수 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스), 투수 데인 더닝(시애틀 매리너스), 투수 라일리 오브라이언(세인트루이스)이 승선했다.

류지현 한국 야구대표팀 감독은 젊고, 새로워진 대표팀을 이끌 리더로 이정후가 제격이라고 판단했다.

류 감독은 "이정후에게 주장을 맡긴다. 한국계 해외파 선수가 여러 명 포함됐다. 이정후가 현재 대한민국을 대표해서 가장 앞에 있는 선수라고 생각한다. 9월에 주장에 대한 교감을 했다. 흔쾌히 맡겠다고 했다"고 힘줘 말했다.

이정후는 3년 사이 달라진 한국 야구를 증명하는 데 앞장설 수 있을까. 한국은 일본, 대만, 체코, 호주와 함께 조별리그 C조에 편성됐다. 어떻게든 3승(1패) 이상을 거둬야 이정후의 바람대로 미국행 티켓을 얻어 웹과 맞대결을 노릴 수 있다.


"세계에 비해 기량 떨어져" 韓 야구 자책했던 막내, 3년 만에 캡틴으로…
2023 월드베이스볼클래식(WBC) 한국대표팀이 7일 일본 오사카 교세라돔에서 한신과 공식 평가전을 가진다. 경기 전 이정후가 타격훈련을 하고 있다. 오사카=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2023.03.07/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

백지영♥정석원, 쇼윈도 부부설 부른 '각방' 고백..."우린 원래 따로 자"

2.

'120만 유튜버', 만취 사고 내고도 "고량주 한 잔뿐" 황당 해명

3.

'둘째 임신' 이승기♥이다인 딸, 1년만 얼굴 공개…"아빠 붕어빵이네"

4.

최다니엘, 日 연예인 ♥여친은 어디에 두고...최강희와 '꿀뚝뚝' 눈빛교환

5.

김경진, ♥전수민 출산 후 네 가족 첫 공개..“2일 내내 고생, 정말 대단해”

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 울산 웨일즈, 역사적 첫 경기 확정…2026 KBO 퓨처스리그, 3월 20일 개막

2.

포인트가드 교과서+리그 최고의 야전사령관. 크리스 폴 NBA 21년, 드디어 은퇴결정

3.

'52억 필승조급' KIA 이 선수 무조건 살린다…"완벽한 대체자, 가진 공의 힘을 믿는다"

4.

이이지마 사키 16득점. 하나은행, 우리은행 26점 차 완파 단독 1위 탈환

5.

고양 소노 6강 마지막 스퍼트. 현대모비스 완파, 6위 KT와 승차 2게임 바짝 추격

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 울산 웨일즈, 역사적 첫 경기 확정…2026 KBO 퓨처스리그, 3월 20일 개막

2.

포인트가드 교과서+리그 최고의 야전사령관. 크리스 폴 NBA 21년, 드디어 은퇴결정

3.

'52억 필승조급' KIA 이 선수 무조건 살린다…"완벽한 대체자, 가진 공의 힘을 믿는다"

4.

이이지마 사키 16득점. 하나은행, 우리은행 26점 차 완파 단독 1위 탈환

5.

고양 소노 6강 마지막 스퍼트. 현대모비스 완파, 6위 KT와 승차 2게임 바짝 추격

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.