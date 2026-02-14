'30G 징계로 안 끝난다?' 김태형 마지막해 악재도 이런 악재가 없다…"3년 내 우승" 희미해지나

|
[스포츠조선 김민경 기자] "우승하겠다."
하지만 계약 마지막 해가 되도록 롯데는 크게 달라지지 않았다. 2017년 이후 지난해까지 8년 연속 포스트시즌 진출에 실패했다. 지난 시즌에는 한때 1위 경쟁을 펼치며 모처럼 가을야구를 꿈꾸게 했지만, 뒷심 부족으로 또 미끄러졌다.
최악의 사태는 대만 타이난 스프링캠프 도중에 발생했다. 나승엽 고승민 김동혁 김세민 등 롯데 선수 4명이 지난 12일 대만 현지 도박장을 출입한 사실이 알려진 것.
KBO 야구규약 151조에 따르면 도박 등 품위 손상 행위에 대해서는 '1개월 이상의 출장 정지나 30경기 이상의 출장 정지, 또는 300만원 이상의 제재금'이 부과된다.
|
|
야구계 관계자들은 30경기 출전 정지 수준으로 징계가 끝나지 않을 가능성도 있다고 본다. KBO 클린베이스볼센터에서 캠프 출국을 앞두고 이미 각 팀에 품위 손상 행위 자제를 요청했기 때문. KBO 징계와 별개로 구단에서 네 선수를 어떻게 판단할지도 중요하다. 올 시즌 아예 없는 전력으로 분류할 가능성도 배제할 수 없다.
롯데는 13일 "선수 면담 및 사실 관계 파악 결과 확인된 나승엽, 고승민, 김동혁, 김세민 선수가 해당 국가에서 불법으로 분류되어 있는 장소에 방문한 것을 확인했다. 이유를 불문하고 KBO와 구단 내규에 어긋나는 행위를 저지른 해당 선수 4명을 즉각 귀국 조치시킬 예정이다. 또한 KBO 클린베이스볼센터에 즉각 신고하고 결과에 따라 구단도 이에 상응하는 조치를 내리겠다. 구단은 현 상황을 심각하게 느끼고 있으며, 전수 조사를 통해 추가로 확인되는 부분에 대해서는 엄중히 대처하겠다. 선수단 전체에도 경고했다"고 했다.
김 감독은 여러모로 머리가 복잡할 듯하다. 올 시즌 나승엽과 고승민은 각각 주전 1루수와 2루수를 맡을 예정이었다. 내야 구상을 완전히 엎어야 하는 상황이다.
김 감독은 나승엽과 고승민의 수비를 우려하면서도 공격 야구를 앞세워 마지막 해 승부수를 던지고자 했다. 두 선수가 빠지면서 롯데 내야는 물론, 타선까지 순식간에 헐거워졌다. 새로운 얼굴을 찾을 시간이 한 달 정도 남았다는 게 다행이라면 다행인데, 대단한 대체자가 나올 리는 만무하다.
팀 분위기가 여러모로 어수선한 상황. 김 감독은 과감하게 문제의 4인방을 없는 전력으로 분류하고, 새 판을 짤 수 있을까. 답이 없어도 일단은 분위기 전환이 우선이긴 하다. 이 분위기를 수습해 위기를 기회로 만들 수 있을지, 김 감독의 리더십이 또 시험대에 올랐다.
|
김민경 기자 rina1130@sportschosun.com