'전멸 수준' 줄부상 한국, 동정하는 일본 언론 → "연이어 비보, 암운이 드리웠다"

기사입력 2026-02-18 16:59


'전멸 수준' 줄부상 한국, 동정하는 일본 언론 → "연이어 비보, 암운…
사진=라일리 오브라이언 SNS

[스포츠조선 한동훈 기자] 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 대한민국 대표팀이 부상병동으로 전락했다. 경쟁국 일본 조차 안타까운 시선으로 바라봤다.

일본 매체 풀카운트는 18일 '한국 대표팀에 또다시 암운이 드리웠다. 수호신 후보에게 뜻밖의 사태가 발생했다'고 보도했다.

한국은 이미 메이저리그 내야수 김하성(애틀란타 브레이브스) 송성문(샌디에이고 파드리스)을 부상으로 잃었다. 최종 엔트리 발표 직전 투수 문동주(한화)가 어깨 통증을 호소했다.

에이스로 기대를 모은 원태인(삼성)과 백업포수 최재훈(한화)도 부상으로 인해 유영찬(LG) 김형준(NC)으로 교체됐다.

여기에 해외파 구원투수 라일리 오브라이언(세인트루이스 카디널스)까지 이상이 발생했다는 소식이 날아들었다. 류지현 감독이 마무리투수로 낙점한 오브라이언 마저 빠지게 되면 불펜 구상이 골치 아파진다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 18일 '세인트루이스 마무리투수 후보 4인방 중 한 명인 오브라이언이 부상 악재를 맞이했다. 지난 토요일 불펜 투구 후 오른쪽 종아리에 가벼운 염좌 증상을 나타냈다. 이후 마운드에 오르지 못하고 있다'고 전했다.

오브라이언은 "어제보다 오늘 상태가 나아졌다. 장기적인 부상은 아니길 바란다"고 희망했다.

풀카운트는 '한국 대표팀에 또다시 어두운 구름이 끼었다. 오브라이언이 연습 중 종아리를 다쳤다. 전력급 선수들의 비보가 이어졌다'고 조명했다.


'전멸 수준' 줄부상 한국, 동정하는 일본 언론 → "연이어 비보, 암운…
사진=라일리 오브라이언 SNS

이어서 '오브라이언은 이번 WBC 한국 대표에 선발됐다. 불펜 핵심으로 기대를 받았다. 한국 대표팀은 투수진이 과제다. 오브라이언이 떠난다면 상황은 더욱 안타깝다'고 우려했다.

풀카운트는 '한국은 WBC에서 2013년부터 3회 연속 그룹 스테이지에서 탈락했다. 한때 강호였던 모습이 퇴색했다. 한국은 일본 대표팀 사무라이재팬과 같은 C조다. 오브라이언이 빠지면 어려운 상황이 될 것'이라고 경고했다.

MLB닷컴은 '부상이 길어지지 않더라도 단기적으로는 상당한 영향을 미칠 수 있다. 우선 다가오는 WBC에서 한국 대표팀으로 출전할 수 있을지 불확실하다'고 진단했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'암 완치' 윤도현, 공연 연기 후 직접 등판 "저 너무나 건강합니다"

2.

"오픈 주방, 웃고 있다가 등 돌리면 울었다"… 윤주모, '흑백요리사2'後 가게 문 닫는 이유(요정재형)

3.

이호선, '운명전쟁49' 돌연 하차한 전말…"정신 바짝 차리겠다"

4.

폐암 넘긴 이혜영, 또 건강 이상 "후유증에 눈주위 림프 말썽"

5.

랄랄, 다이어트 폭망 '73kg→76kg' 인증 "배고팠을 뿐"

스포츠 많이본뉴스
1.

미쳤다! '새해 축포' 손흥민, PK로 시즌 첫 골...'1골-2도움 맹활약' LA FC, 4-0 리드

2.

새해부터 초대박! '시즌 첫 경기' 손흥민, 62분 뛰고 '1골-3도움+평점 9.6점' 원맨쇼...'흥부 듀오' 부앙가도 해트트릭, LA FC 6-1 대승[챔피언스컵 리뷰]

3.

미쳤다! '북중미는 좁다' 손흥민, 새해 첫 경기부터 어나더클래스! 45분만에 1골-3도움 폭발...'흥부듀오' 부앙가도 2골, LA FC 5-0 리드

4.

"다저스 아직 김혜성 못 믿는다" 로버츠 지독하네, 또 플래툰?…에드먼 개막 불발에도 1순위 아니다

5.

"소주 1병 같이 마셨다" 올해는 달랐던 에이스, 또 흔들린다…봄배구 위해선 꼭 필요한 존재감 [인천포커스]

스포츠 많이본뉴스
1.

미쳤다! '새해 축포' 손흥민, PK로 시즌 첫 골...'1골-2도움 맹활약' LA FC, 4-0 리드

2.

새해부터 초대박! '시즌 첫 경기' 손흥민, 62분 뛰고 '1골-3도움+평점 9.6점' 원맨쇼...'흥부 듀오' 부앙가도 해트트릭, LA FC 6-1 대승[챔피언스컵 리뷰]

3.

미쳤다! '북중미는 좁다' 손흥민, 새해 첫 경기부터 어나더클래스! 45분만에 1골-3도움 폭발...'흥부듀오' 부앙가도 2골, LA FC 5-0 리드

4.

"다저스 아직 김혜성 못 믿는다" 로버츠 지독하네, 또 플래툰?…에드먼 개막 불발에도 1순위 아니다

5.

"소주 1병 같이 마셨다" 올해는 달랐던 에이스, 또 흔들린다…봄배구 위해선 꼭 필요한 존재감 [인천포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.