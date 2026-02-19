"한국팀 오퍼 있었다" 충격 재계약 실패? 본인이 KBO 포기했다…ERA 2.64 대성공인데, 왜?
|19일 대구 라이온즈파크. 삼성의 새 외국인 투수 헤르손 가라비토가 선수단에 합류해 훈련을 시작했다. 가라비토가 캐치볼을 하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.6.19/
[스포츠조선 김민경 기자] "삼성이 아닌 다른 한국팀의 오퍼를 받아 2026년에도 한국에서 뛸 기회가 있었다."
지난해 삼성 라이온즈 대체 외국인 투수로 합류했던 헤르손 가라비토. 15경기에 등판해 4승4패, 78⅓이닝, 평균자책점 2.64를 기록했다. 포스트시즌까지 인상적인 활약을 이어 가며 KBO리그 잔류를 예상하게 했다.
하지만 가라비토는 한국에 더 머물지 않았다. 삼성은 가라비토의 장단점을 확인한 뒤 재계약을 포기했다. 대신 다른 KBO 구단이 가라비토와 계약을 원했고, 오퍼까지 넣었다.
선수 본인의 선택이었다. KBO 구단과 계약을 고민할 때 밀워키 브루어스가 관심을 보였기 때문. 한국에 더 머무는 것보다 기회가 있을 때 메이저리그에 한번 더 도전하고 싶었다. 가라비토는 지난해 12월 밀워키와 마이너리그 계약을 했다.
미국 매체 '브루어파나틱'은 19일(한국시각) '한국에서 성공적인 시즌을 보낸 가라비토는 (삼성이 아닌) 다른 KBO 구단으로부터 오퍼를 받아 2026년에도 해외리그에 남아 있을 수 있었다. 하지만 그의 에이전트가 밀워키가 관심을 보이고 있다고 알려주면서 미국으로 돌아가는 오퍼를 수용했다'고 보도했다.
가라비토는 매체와 인터뷰에서 "(에이전트의 말을 듣고) 좋아 한번 해보자고 했다. 왜냐하면 그 제안이 더 좋았다"고 밝혔다.
가라비토는 2012년 캔자스시티 로열스와 국제선수 계약을 했지만, 28살 시즌이었던 2024년 텍사스 레인저스에서 빅리그 데뷔에 성공했다. 3개 팀을 전전하면서 무려 9시즌 동안 마이너리그에서 버틴 끝에 얻은 기회였다.
|26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 한화의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 가라비토. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.06.26/
가라비토는 "정말 오랜 시간이 걸렸다. 처음 몇 년 동안은 직구를 제어하지 못해 애를 먹었다"고 되돌아봤다.
|18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 1회말 2사 2, 3루에서 무실점 투구를 펼친 삼성 가라비토. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.18/
가라비토는 지난해까지 텍사스에서 메이저리그 2시즌 통산 21경기에 등판해 2패, 34⅓이닝, 평균자책점 5.77을 기록했다. 지난해 마이너리그 트리플A에서 10경기에 선발 등판해 7패, 31⅔이닝, 평균자책점 8.53에 그치자 텍사스는 가라비토를 방출해 삼성과 계약하도록 했다. 한국에서 가라비토는 180도 다른 성적을 내며 반등에 성공했다.
가라비토는 "이게 바로 야구다. 하루는 최고의 투수였다가 또 다른 하루는 최악의 선수가 되는 게 바로 야구다. 그 과정에서 우리는 배우는 것"이라고 덤덤하게 말했다.
브루어파나틱은 '묵직한 싱커를 비롯한 여러 변형 패스트볼을 포함해 5가지 구종을 던지는 가라비토를 보면 왜 밀워키가 그를 불렀는지 알 수 있다. 가라비토는 아직 새로운 투수 코친과 올해 어떤 구종을 어떻게 활용할지 대화를 나누지 않았다. 스프링캠프에서 이제 막 첫 불펜 피칭하며 알아가는 상태'라고 했다.
가라비토는 밀워키의 40인 로스터 안에 들지 못했다. 스프링캠프에 초청된 동안 그의 능력을 극대화시켜서 빅리그 타자들을 충분히 상대할 수 있다는 인상을 심어줘야 한다.
가라비토는 "지금 이곳에 초청된 것만으로도 기쁘다"며 다시 한번 빅리그 마운드를 밟을 날을 꿈꿨다.
|11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 2차전. 삼성 가라비토가 숨을 고르고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.11/
김민경 기자 rina1130@sportschosun.com
