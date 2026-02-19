"한국팀 오퍼 있었다" 충격 재계약 실패? 본인이 KBO 포기했다…ERA 2.64 대성공인데, 왜?

최종수정 2026-02-19 20:44

"한국팀 오퍼 있었다" 충격 재계약 실패? 본인이 KBO 포기했다…ERA…
19일 대구 라이온즈파크. 삼성의 새 외국인 투수 헤르손 가라비토가 선수단에 합류해 훈련을 시작했다. 가라비토가 캐치볼을 하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.6.19/

[스포츠조선 김민경 기자] "삼성이 아닌 다른 한국팀의 오퍼를 받아 2026년에도 한국에서 뛸 기회가 있었다."

지난해 삼성 라이온즈 대체 외국인 투수로 합류했던 헤르손 가라비토. 15경기에 등판해 4승4패, 78⅓이닝, 평균자책점 2.64를 기록했다. 포스트시즌까지 인상적인 활약을 이어 가며 KBO리그 잔류를 예상하게 했다.

하지만 가라비토는 한국에 더 머물지 않았다. 삼성은 가라비토의 장단점을 확인한 뒤 재계약을 포기했다. 대신 다른 KBO 구단이 가라비토와 계약을 원했고, 오퍼까지 넣었다.

선수 본인의 선택이었다. KBO 구단과 계약을 고민할 때 밀워키 브루어스가 관심을 보였기 때문. 한국에 더 머무는 것보다 기회가 있을 때 메이저리그에 한번 더 도전하고 싶었다. 가라비토는 지난해 12월 밀워키와 마이너리그 계약을 했다.

미국 매체 '브루어파나틱'은 19일(한국시각) '한국에서 성공적인 시즌을 보낸 가라비토는 (삼성이 아닌) 다른 KBO 구단으로부터 오퍼를 받아 2026년에도 해외리그에 남아 있을 수 있었다. 하지만 그의 에이전트가 밀워키가 관심을 보이고 있다고 알려주면서 미국으로 돌아가는 오퍼를 수용했다'고 보도했다.

가라비토는 매체와 인터뷰에서 "(에이전트의 말을 듣고) 좋아 한번 해보자고 했다. 왜냐하면 그 제안이 더 좋았다"고 밝혔다.

가라비토는 2012년 캔자스시티 로열스와 국제선수 계약을 했지만, 28살 시즌이었던 2024년 텍사스 레인저스에서 빅리그 데뷔에 성공했다. 3개 팀을 전전하면서 무려 9시즌 동안 마이너리그에서 버틴 끝에 얻은 기회였다.


"한국팀 오퍼 있었다" 충격 재계약 실패? 본인이 KBO 포기했다…ERA…
26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 한화의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 가라비토. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.06.26/

"한국팀 오퍼 있었다" 충격 재계약 실패? 본인이 KBO 포기했다…ERA…
18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 1회말 2사 2, 3루에서 무실점 투구를 펼친 삼성 가라비토. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.18/
가라비토는 "정말 오랜 시간이 걸렸다. 처음 몇 년 동안은 직구를 제어하지 못해 애를 먹었다"고 되돌아봤다.


가라비토는 지난해까지 텍사스에서 메이저리그 2시즌 통산 21경기에 등판해 2패, 34⅓이닝, 평균자책점 5.77을 기록했다. 지난해 마이너리그 트리플A에서 10경기에 선발 등판해 7패, 31⅔이닝, 평균자책점 8.53에 그치자 텍사스는 가라비토를 방출해 삼성과 계약하도록 했다. 한국에서 가라비토는 180도 다른 성적을 내며 반등에 성공했다.

가라비토는 "이게 바로 야구다. 하루는 최고의 투수였다가 또 다른 하루는 최악의 선수가 되는 게 바로 야구다. 그 과정에서 우리는 배우는 것"이라고 덤덤하게 말했다.

브루어파나틱은 '묵직한 싱커를 비롯한 여러 변형 패스트볼을 포함해 5가지 구종을 던지는 가라비토를 보면 왜 밀워키가 그를 불렀는지 알 수 있다. 가라비토는 아직 새로운 투수 코친과 올해 어떤 구종을 어떻게 활용할지 대화를 나누지 않았다. 스프링캠프에서 이제 막 첫 불펜 피칭하며 알아가는 상태'라고 했다.

가라비토는 밀워키의 40인 로스터 안에 들지 못했다. 스프링캠프에 초청된 동안 그의 능력을 극대화시켜서 빅리그 타자들을 충분히 상대할 수 있다는 인상을 심어줘야 한다.

가라비토는 "지금 이곳에 초청된 것만으로도 기쁘다"며 다시 한번 빅리그 마운드를 밟을 날을 꿈꿨다.


"한국팀 오퍼 있었다" 충격 재계약 실패? 본인이 KBO 포기했다…ERA…
11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 2차전. 삼성 가라비토가 숨을 고르고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.11/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'충주맨' 김선태, 청와대 디지털소통비서관 채용설..."靑관계자 만남은 사실" [종합]

2.

황희찬 누나 황희정 “슈퍼카 요구 없었다” 갑질 의혹 정면 반박→의전업체 고소

3.

'45세' 송지효, 결혼 생각 접었다 "평생 부모님과 살고싶어"

4.

“7년 연애 결실” 이상이 동기 이서준, 봄날 새신랑 된다…한예종 10학번 총출동

5.

'황희찬 누나' 황희정 "슈퍼카 요구 안 해, 갑질 의혹은 악의적 음해" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

"4연속 월드컵행 키워드는 호주전 필승!" 신상우 감독X지소연 이구동성 '개최국 호주 꺾고 조1위 간다!" [호주여자아시안컵 출국]

2.

[오피셜]손흥민 임팩트! 'K-컬처 중심' 서울시-LA FC 두 손을 맞잡았다.."마케팅 시너지 효과 폭발할 것이다"

3.

울산 벤치 구석에 'LG 가방이 덩그러니'.. LG 방출 → 울산 초대 캡틴. 김수인은 안다 왜 실패했는지

4.

태권도 출신 인생 대역전 "광고만 20억 초대박 예상+BBC 올해의 선수 예약" 英 최고 유망주→부상 은퇴→스켈레톤 금메달 2관왕

5.

스포츠 많이본뉴스
1.

"4연속 월드컵행 키워드는 호주전 필승!" 신상우 감독X지소연 이구동성 '개최국 호주 꺾고 조1위 간다!" [호주여자아시안컵 출국]

2.

[오피셜]손흥민 임팩트! 'K-컬처 중심' 서울시-LA FC 두 손을 맞잡았다.."마케팅 시너지 효과 폭발할 것이다"

3.

울산 벤치 구석에 'LG 가방이 덩그러니'.. LG 방출 → 울산 초대 캡틴. 김수인은 안다 왜 실패했는지

4.

태권도 출신 인생 대역전 "광고만 20억 초대박 예상+BBC 올해의 선수 예약" 英 최고 유망주→부상 은퇴→스켈레톤 금메달 2관왕

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.