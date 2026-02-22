4년 98홀드→3년 14홀드. 4억→1억 추락한 홀드왕의 '잃어버린 3년' "구속 버렸다. 최대한 심플하게. 예전의 나로"

기사입력 2026-02-22 10:33


4년 98홀드→3년 14홀드. 4억→1억 추락한 홀드왕의 '잃어버린 3년…
LG 트윈스 정우영이 애리조나 캠프에서 불펜피칭을 하고 있다. 사진제공=LG 트윈스

4년 98홀드→3년 14홀드. 4억→1억 추락한 홀드왕의 '잃어버린 3년…
LG 트윈스 정우영이 애리조나 캠프에서 훈련하고 있다. 사진제공=LG 트윈스

[스포츠조선 권인하 기자]어느덧 LG 트윈스의 '아픈 손가락'이 됐다.

2019년 신인왕이 된 이후 꾸준히 성장해 2022년 홀드왕까지 올랐고 최고 157㎞를 뿌리며 구속까지 올려 최고의 사이드암 불펜 투수로 올랐던 정우영은 이후 3년 동안은 암흑기였다.

약점으로 지적되던 퀵모션을 고치려다가 자신의 투구폼을 잃었다. 2023시즌부터 내리막길을 탔고 지난해엔 1군에서 단 4경기 등판에 그쳤다.

2026년 연봉은 1억원까지 내려왔다. 2022년 홀드왕에 오르고 2023년 4억원을 받았던 정우영으로선 3년 동안 무려 75%의 삭감을 한 것이다.

올시즌 다시 일어서기 위해 애리조나에서 구슬땀을 흘리고 있는 정우영은 자신을 다시 세우고 있다.

일단 몸이 좋다. 정우영은 "몸상태가 마무리캠프 때부터 너무 좋았다. 비시즌에도 좋게 이어졌고, 최근 4년 중 몸상태가 제일 좋다"며 밝은 모습.

작년은 아쉬울 수밖에 없다. 자비를 들여 미국으로 날아가 투구폼 교정을 했는데 결과적으론 실패였다. 정우영은 "2025시즌을 시작하기 전에 미국에 가서 야구를 배웠다. 물론 좋은 경험이었지만, 돌이켜보면 처음 시작부터 조금 아쉬웠던 것 같기도 하다"면서 "시즌을 시작하는데, 그 당시에는 시합을 할 때 타자와 싸운 것이 아니라 내 자신과 싸웠던 것 같다. 폼에 대한 적립도 안되어 있다 보니 내 폼을 생각하는 등 나 자신을 너무 신경 썼다. 그러다보니 결과가 좋을 수가 없었다"라고 돌아봤다.

3년간의 부진. 그가 생각한 이유는 무엇일까.


4년 98홀드→3년 14홀드. 4억→1억 추락한 홀드왕의 '잃어버린 3년…
LG 트윈스 정우영이 애리조나 캠프에서 훈련하고 있다. 사진제공=LG 트윈스

4년 98홀드→3년 14홀드. 4억→1억 추락한 홀드왕의 '잃어버린 3년…
LG 트윈스 정우영이 애리조나 캠프에서 훈련하고 있다. 사진제공=LG 트윈스

정우영은 "원래 계획은 2022년 시즌을 마치고 뼛조각 제거 수술을 할 예정이었다. 이런 저런 이유로 수술이 조금 연기됐고, 2023시즌에 통증을 갖고 시즌을 치렀다. 통증이 느껴지다 보니 폼에 많은 변화가 있었다. 그러면서 계속해서 좋았던 폼을 찾으려고 변화를 시도했던 것 같다"라고 했다. 이어 "또 구속에 대한 집착이 너무 심했던 것 같다. 구속이 빨랐을 당시에 정확한 나의 루틴을 모른 채 성장했었다보니 슬럼프에 빠졌을 때 좋은 모습을 돌이켜보지만, 어떻게 해야하는지를 몰랐다"라고 했다.

해결책은 간결하게 던지는 것. 정우영은 "작년 마무리캠프 때 감독님과 많은 얘기를 나눴다. 감독님께서 최대한 마운드에서 심플하게 던지자고 하셨다"라며 "심플하게 던지는 동작들을 지난 마무리 캠프부터 지금까지 계속하고 있다. 그래서 점점 좋아지는 상황인 것 같다"라고 했다.

구속엔 신경을 쓰지 않는다. "이번에 새롭게 마음가짐을 한 것은 안좋았던 3년간 캠프에서 구속을 엄청 끌어올리려고 했다. 구속에만 신경을 쓰다보니 역효과로 투구 매커니즘이 많이 바뀌었고, 힘을 많이 쓰려다보니 폼이 많이 짧아졌다"는 정우영은 "이번 캠프를 시작하면서 김광삼 코치님과 페이스를 너무 빨리 올리지 말고 천천히 올려 보기로 했다. 구속에 대한 신경을 전혀 안썼다. 구속은 몸만 잘 만들어지면 언제든지 올라올 수 있다고 믿고있다"라고 했다.

LG는 지난해 1군 불펜에서 던진 사이드암 박명근이 군입대를 해 사이드암 투수는 정우영과 우강훈에게 1군 기회가 주어질 가능성이 높다. 커리어를 보면 당연히 112홀드를 올린 정우영에게 무게가 쏠린다.

정우영은 "감독님께서도 올시즌에는 많은 역할을 해줘야 한다고 하셨다"면서 "이제는 더 이상 작년 같은 모습을 보여주면 안된다는 것을 잘 알고있다. 다시 마음가짐을 강하게 먹었고, 올해부터는 경기에 많이 나와서 예전 나의 좋은 모습을 기억해주시는 팬들에게 좋은 모습을 보여드리는 것이 목표다. 준비 잘하겠다"라고 각오를 다졌다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이요원, '박보검 닮은꼴' 셋째 아들 최초 공개..이민정♥이병헌과도 만남

2.

故 성인규, 24살 목숨 앗아간 '흉선암' 뭐길래?...팬들 눈물의 13주기

3.

김준수, 사이버트럭 국내 1호 차주라더니 "테슬라만 5대..슈퍼카 15대 처분"

4.

故 이은주, '주홍글씨' 뒤에 숨겨진 고통....21주기 다시 떠오른 그날

5.

'김구라 아들' 그리, '군 월급 30배 인상' 실화?...'55세' 임원희 충격 (미우새)

스포츠 많이본뉴스
1.

"김연아 금메달 빼앗아 갔잖아!" 논란의 연속, 충격 주장…'러시아 선수 없으니 女 피겨 경기력 10년 후퇴'

2.

'헝가리 귀화 후 첫 올림픽' 김민석, "대한민국 너무 사랑했기에 밤낮 고민"→"스케이트가 내 인생의 전부였다"[밀라노 현장]

3.

[밀라노 현장]'빙속 맏언니' 박지우 매스스타트 결선 14위…女빙속 베이징 이어 노메달, 韓빙속 24년만의 노메달 '충격'

4.

"결선 올라가야 하지 않을까" 조승민, 아쉬움의 눈물..."부족한게 많다고 생각했다"[밀라노 현장]

5.

누구보다 컸던 '철인' 이승훈의 빈자리..."매스스타트는 변수 대처가 실력" 정재원, 다시 도약할 시간[밀라노 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

"김연아 금메달 빼앗아 갔잖아!" 논란의 연속, 충격 주장…'러시아 선수 없으니 女 피겨 경기력 10년 후퇴'

2.

'헝가리 귀화 후 첫 올림픽' 김민석, "대한민국 너무 사랑했기에 밤낮 고민"→"스케이트가 내 인생의 전부였다"[밀라노 현장]

3.

[밀라노 현장]'빙속 맏언니' 박지우 매스스타트 결선 14위…女빙속 베이징 이어 노메달, 韓빙속 24년만의 노메달 '충격'

4.

"결선 올라가야 하지 않을까" 조승민, 아쉬움의 눈물..."부족한게 많다고 생각했다"[밀라노 현장]

5.

누구보다 컸던 '철인' 이승훈의 빈자리..."매스스타트는 변수 대처가 실력" 정재원, 다시 도약할 시간[밀라노 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.